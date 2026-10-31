„Olyan érzést generál az emberben, hogy összemész ilyen kicsire” – A Mirigyesek Gombos Edina férjéről vallottak

Az Ázsia Expressz kiesői tegnap Gombos Edina és Alberto Costafreda lettek, aminek bizony jó néhányan örülnek, ugyanis a versenyzők többször is említették, hogy úgy érzik: a kubai származású, spanyol anyanyelvű Alberto nyelvtudásával nem tudják felvenni a versenyt. És bár a floridai házaspár végig hangoztatta, hogy emiatt talán a stoppolásban előnyük van, de sok más feladatban hátrány, hogy csak egyikük tud magyarul. A magyarázatuk azonban süket fülekre talált, sőt most, a kiesésük után az Irigy Hónaljmirigy tagjai szavakba is öntötték, hogy mit éreztek Gombos Edina férje mellett.

Gombos Edina és Alberto lettek az Ázsia Expressz 2026-os évadának tegnapi kiesői (Fotó: TV2)

Bár Gombos Edina Alberto nyelvtudásával kapcsolatban többször is kifejtette már a véleményét, sőt arra is felhívta a figyelmet, hogy mind Molnár Viktor fia, Titusz, mind pedig Vomberg Frigyes partnere, Tischler Petra nagyon jól, csaknem anyanyelvi szinten beszélnek spanyolul, a többieknek mégis rájuk fájt a foga. A második hét végére pedig el is érték a céljukat, és tegnap este a tévés és férje távoztak az Ázsia Expressz 7. évadából. A kibeszélőben azonban még bejelentkeztek a floridai otthonukból, így a stúdióban jelenlévő Kabai Andris és Deák Becca, Balogh Eleni és Soós Dávid, valamint Sipos Tomi és Papp Feri meg tudták velük osztani az érzéseiket.

Ez nem csak a stoppoknál, hanem akár a feladatok megoldásában, a helyiekkel való kommunikációban, segítségkérésben, ahhoz, hogy egy feladatot teljesíteni tudjunk, is számított, hiszen alapvetően nagy szerepe van a segítségkérés fogalmának ebben a játékban. Szóval, bárhogy nézzük, ez egy hatalmas előny volt

– mondta Becca, amivel a többiek is egyetértettek.

Sipos Tomi és Papp Feri az Ázsia Expressz Kibeszélő műsorában vallottak az Albertóval kapcsolatos érzéseikről (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplői irigykedtek Albertóra?

Papp Feri és Sipos Tomi, akárcsak Beccáék és Eleniék is híján vannak a spanyol nyelvtudásnak, így néhány előre betanult mondattal, kinyomtatott puskával, na meg persze nemzetközi kommunikációs szabályoknak megfelelve, azaz hangosan, jól artikulálva próbálnak boldogulni Bolíviában. Ezzel kapcsolatban a fiúk pedig be is vallották, irigykedtek Gombos Edina partnerére.