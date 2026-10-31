„Olyan érzést generál az emberben, hogy összemész ilyen kicsire” – A Mirigyesek Gombos Edina férjéről vallottak

Az Ázsia Expressz kiesői tegnap Gombos Edina és Alberto Costafreda lettek, aminek bizony jó néhányan örülnek, ugyanis a versenyzők többször is említették, hogy úgy érzik: a kubai származású, spanyol anyanyelvű Alberto nyelvtudásával nem tudják felvenni a versenyt. És bár a floridai házaspár végig hangoztatta, hogy emiatt talán a stoppolásban előnyük van, de sok más feladatban hátrány, hogy csak egyikük tud magyarul. A magyarázatuk azonban süket fülekre talált, sőt most, a kiesésük után az Irigy Hónaljmirigy tagjai szavakba is öntötték, hogy mit éreztek Gombos Edina férje mellett.
Bár Gombos Edina Alberto nyelvtudásával kapcsolatban többször is kifejtette már a véleményét, sőt arra is felhívta a figyelmet, hogy mind Molnár Viktor fia, Titusz, mind pedig Vomberg Frigyes partnere, Tischler Petra nagyon jól, csaknem anyanyelvi szinten beszélnek spanyolul, a többieknek mégis rájuk fájt a foga. A második hét végére pedig el is érték a céljukat, és tegnap este a tévés és férje távoztak az Ázsia Expressz 7. évadából. A kibeszélőben azonban még bejelentkeztek a floridai otthonukból, így a stúdióban jelenlévő Kabai Andris és Deák Becca, Balogh Eleni és Soós Dávid, valamint Sipos Tomi és Papp Feri meg tudták velük osztani az érzéseiket.
Ez nem csak a stoppoknál, hanem akár a feladatok megoldásában, a helyiekkel való kommunikációban, segítségkérésben, ahhoz, hogy egy feladatot teljesíteni tudjunk, is számított, hiszen alapvetően nagy szerepe van a segítségkérés fogalmának ebben a játékban. Szóval, bárhogy nézzük, ez egy hatalmas előny volt
– mondta Becca, amivel a többiek is egyetértettek.
Az Ázsia Expressz szereplői irigykedtek Albertóra?
Papp Feri és Sipos Tomi, akárcsak Beccáék és Eleniék is híján vannak a spanyol nyelvtudásnak, így néhány előre betanult mondattal, kinyomtatott puskával, na meg persze nemzetközi kommunikációs szabályoknak megfelelve, azaz hangosan, jól artikulálva próbálnak boldogulni Bolíviában. Ezzel kapcsolatban a fiúk pedig be is vallották, irigykedtek Gombos Edina partnerére.
„Tudod milyen szó jutott eszembe? Az irigység. Kicsit azt, meg a saját nyomorúságomat éreztem ebben a szituációban, és szégyelltem azt, hogy nem tudok spanyolul, és ez rossz érzés volt. Szóval, valószínűleg ez is nyomasztja az embert ilyenkor, hogy egy komplett kretén idiótának érzed magad, mert ott állsz egy papírral a kezedben és még azt sem tudod elmondani jól, ami le van írva fonetikusan. Közben meg ott áll egy másik f*sz, és így nyomja a spanyolt. Oké, hogy az az anyanyelve, de mégiscsak olyan érzést generál az emberben, hogy összemész ilyen kicsire” – idézte fel az érzést Tomi.
Meg Albertónak olyan jó a személyisége is, szóval, ha még tud is azon a nyelven beszélni, akkor pillanatok alatt el tudja magát adni, úgyhogy ez mindenképpen előny volt, én azt gondolom
– fűzte hozzá Feri is.