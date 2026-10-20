„Antitalentum az ember” – Molnár Viktor és fia már az Ázsia Expressz első napján hajba kaptak

Molnár Viktor gyermekével, Titusszal vágott neki az Ázsia Expressz 2026-os évadának, de még csak most kezdenek rájönni, hogy mekkora fába vágták a fejszéjüket. A srácok hősiesen átküzdötték magukat a nulladik nap nehézségein, majd belevették magukat az első valódi versenynapba, itt azonban már egy egyszerű hajfonás is gondot okozott nekik. A Kincsvadászok sztárja nem volt éppen elragadtatva a fia teljesítményétől.

Az Ázsia Expressz Molnár Viktorék számára nagyon szerencsésen indult, ám végül épp egy könnyebb feladatba tört bele a bicskájuk (Fotó: Origo)

Molnár Viktor és Molnár Titusz hatalmas elánnal vágtak bele az Ázsia Expressz 7. évadába, és a nulladik napot, amikor a 20 milliós főnyeremény egy részét kellett összegyűjtenie a párosoknak, sikeresen vették. Az első versenynap azonban már ennél keményebb kihívásokat tartogatott, de az apa-fia duó jól haladt, sőt olyan szerencsések voltak, hogy amikor mumifikált lámát kellett szerezniük az árusoktól La Pazban, épp egy magyar házaspárral futottak össze a világ másik felén, akik azonnal segítettek és megvették nekik a hátborzongató kellékeket. A nap második részében azonban egy olyan, egyszerűnek tűnő feladattal találták szemben magukat, ami Titusznak igencsak feladta a leckét.

Úgy tűnik, a Kincsvadászok kereskedője kénytelen lesz megtanítani a fiát fonni, ha hazaértek (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz sztárja nem volt elégedett a fiával

Miután a párosok látatlanban kiválasztották, hogy ki végzi majd a következő feladatot, kiderült, hogy a különböző hajhosszúságú cholitáknak, azaz hagyományos népviseletet hordó bolíviai nőknek kell fonatokat készíteniük. Ráadásul a joker játék megnyerése után Kiara Lord és Dávid Petra választhatták ki, hogy kinek mennyire lesz nehéz dolga a hajhossz tekintetében. Viktor és Titusz azonban még itt is szerencsével jártak, a csaj duó nem őket hátráltatta leginkább, de rajtuk sajnos ez sem segített. Molnár Viktor fiának a hármas fonás ugyanis egyáltalán nem ment.

Én nem tudok hozzászólni. Antitalentum az ember, ilyen undorító hajfonatot még a büdös életben nem láttam. De majd hazamegyünk és gyakoroljuk. Ez egy rohadt hajfonás volt, érted? Nem nagykaput kellett hegeszteni, tehát sokkal hamarabb kész kellett volna legyünk

– akadt ki Viktor a feladat után, ahol a folyamatos magyarázás miatt igen lassan haladtak.