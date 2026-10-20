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Ázsia Expressz

„Antitalentum az ember” – Molnár Viktor és fia már az Ázsia Expressz első napján hajba kaptak

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A Kincsvadászok kereskedője és fia nagy kihívásra vállalkoztak, amikor belevágtak a dél-amerikai kalandba, valószínűleg még maguk sem tudják, mekkorára. Persze az Ázsia Expressz szereplői már az első napon elkezdték érezni, hogy valójában miről is van szó. Molnár Viktor és Titusz hajba is kaptak az egyik feladat miatt.
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Ázsia ExpresszKincsvadászokMolnár Viktor

Molnár Viktor gyermekével, Titusszal vágott neki az Ázsia Expressz 2026-os évadának, de még csak most kezdenek rájönni, hogy mekkora fába vágták a fejszéjüket. A srácok hősiesen átküzdötték magukat a nulladik nap nehézségein, majd belevették magukat az első valódi versenynapba, itt azonban már egy egyszerű hajfonás is gondot okozott nekik. A Kincsvadászok sztárja nem volt éppen elragadtatva a fia teljesítményétől.

Molnár Viktor fiával, Titusszal utazott ki az Ázsia Expresszre.
Az Ázsia Expressz Molnár Viktorék számára nagyon szerencsésen indult, ám végül épp egy könnyebb feladatba tört bele a bicskájuk (Fotó: Origo)

Molnár Viktor és Molnár Titusz hatalmas elánnal vágtak bele az Ázsia Expressz 7. évadába, és a nulladik napot, amikor a 20 milliós főnyeremény egy részét kellett összegyűjtenie a párosoknak, sikeresen vették. Az első versenynap azonban már ennél keményebb kihívásokat tartogatott, de az apa-fia duó jól haladt, sőt olyan szerencsések voltak, hogy amikor mumifikált lámát kellett szerezniük az árusoktól La Pazban, épp egy magyar házaspárral futottak össze a világ másik felén, akik azonnal segítettek és megvették nekik a hátborzongató kellékeket. A nap második részében azonban egy olyan, egyszerűnek tűnő feladattal találták szemben magukat, ami Titusznak igencsak feladta a leckét.

Molnár Viktor igencsak kiborult, amikor rájött, hogy milyen problémába ütköztek.
Úgy tűnik, a Kincsvadászok kereskedője kénytelen lesz megtanítani a fiát fonni, ha hazaértek (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz sztárja nem volt elégedett a fiával

Miután a párosok látatlanban kiválasztották, hogy ki végzi majd a következő feladatot, kiderült, hogy a különböző hajhosszúságú cholitáknak, azaz hagyományos népviseletet hordó bolíviai nőknek kell fonatokat készíteniük. Ráadásul a joker játék megnyerése után Kiara Lord és Dávid Petra választhatták ki, hogy kinek mennyire lesz nehéz dolga a hajhossz tekintetében. Viktor és Titusz azonban még itt is szerencsével jártak, a csaj duó nem őket hátráltatta leginkább, de rajtuk sajnos ez sem segített. Molnár Viktor fiának a hármas fonás ugyanis egyáltalán nem ment.

Én nem tudok hozzászólni. Antitalentum az ember, ilyen undorító hajfonatot még a büdös életben nem láttam. De majd hazamegyünk és gyakoroljuk. Ez egy rohadt hajfonás volt, érted? Nem nagykaput kellett hegeszteni, tehát sokkal hamarabb kész kellett volna legyünk 

– akadt ki Viktor a feladat után, ahol a folyamatos magyarázás miatt igen lassan haladtak.

„Ez van, nem lehetek mindenben jó. Próbálták rám rakni a nyomást, minden oldalról, mindenki már elszaladt, de én teljesen nyugalmi állapotban voltam. Ahogy ment, úgy csináltam, nem stresszeltem rá” – reagált Titusz teljesen nyugodtan.

„Ez látszott is a melón, maradjunk annyiban. Volt benne némi szánalom is a Nóri részéről, hogy elfogadta, de utolsók voltunk, úgyhogy nyilván nem ezen múlott” – válaszolta Viktor. És bár a stoppolásnál nem, a szálláskeresésnél visszatért a szerencséjük, ennek ellenére a védettséget végül nem ők, hanem a Dávid Petra és Kiara Lord szerezték meg.

 

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