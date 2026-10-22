Ázsia Expressz: Lámavacsora és hálózsák.. Ördög Nóra a pokol tornácán találta magát

Ördög Nóra megmutatta, mi folyik Bolíviában az Ázsia Expressz forgatásán. Meleg víz nem, az biztos...

Nóra legfrissebb videójában elkísérhetjük a stábot a vacsorájukra és azt is megnézhetjük, hogyan töltenek el egy olyan éjszakát, amikor annyira messze járnak a „civilizációtól”, hogy esélyük sincs a luxusra, ami a meleg vizes fürdőszobát és a fűtött szobát jelentené arrafelé. „A városka szépen elcsendesedik, mindenki pakol.”

Mi is pakolunk és indulunk a szállodába, ami… Hát nem túl bizalomgerjesztő, legalábbis a fotó alapján

– kezdte a Nánázsia vlog legfrissebb epizódjában Ördög Nóra, aki ekkor még nem is sejtette, mennyire szépen fogalmazott az aznap éjjeli stábszállással kapcsolatban. De erre még visszatérünk, hiszen az alvás előtt még a vacsorát is be kellett szereznie az Ázsia Expressz műsorvezetőjének. Ami… „Mindenhol csak lámát lehet enni. Képzeljétek el! Az a baj, hogy nem forgattam, de már két helyre is bementünk. Az elsőben olyan lámaszag volt, hogy azonnal ki is fordultunk. Nagyon kellemetlen volt, mert a sofőrünk ajánlotta a helyet. Nagyon kedves volt, és próbálta a legjobb tudása szerint felkutatni a legjobb helyeket, de… Még ha grillcsirkét lehetett volna rendelni, akkor sem tudtunk volna ott enni.”

Kértük, hogy láma ne legyen, így elhoztak minket egy másik étterembe, ahol szintén csak lámahús volt.

„Végül úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a hotelbe, ahol szintén vannak kaják, csak előzetesen nem tűnt annyira bizalomgerjesztőnek. Ezért is gondoltuk, hogy a városban eszünk, mert talán több lehetőségünk van” – magyarázta a Nánásiék YouTube-csatornán Ördög Nóra, majd megmutatta a szálloda eklektikusan autentikus éttermét és persze az ételeket is, amiket végül elfogyasztottak. Hát…! Maradjunk annyiban, hogy nem ez volt a stáb legjobb vacsorája!