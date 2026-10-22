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Ördög Nóra

Ázsia Expressz: Lámavacsora és hálózsák.. Ördög Nóra a pokol tornácán találta magát

31 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A TV2 kalandreality-je hét évad óta bizonyítja, hogy a formátum nem csupán a versenyzőpárokat teszi próbára, de a stábtagokat sem kíméli. Az Ázsia Expressz műsorvezetője pedig nem kap külön elbánást. Pláne ott nem, ahol az európai ember számára komfortos létezési forma kivitelezhetetlen. Ördög Nóra most megmutatta a rideg, fagyos valóságot.
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Ördög NóraÁzsia ExpresszBolíviaTV2

Ha azt hiszed, hogy Ördög Nóra élete csupa játék és mese, akkor biztosan nem hallottál még a gonoszról… Szóval nem hallottál még elég története arról, hogyan küzd a TV2 stábja az elemekkel, járjanak akár Ázsia szerte, vagy ahogy idén, Dél-Amerika eldugott tájain. Szerencsére az Ázsia Expressz műsorvezetője minden évben bepillantást enged a kulisszák mögé, így most mi is megmutatjuk, miért felesleges irigykednünk a stábra. Akik nagyon nem nyaralni mennek ezeken a forgatásokon.

Az Ázsia Expressz forgatása Ördög Nóra számára sem egy nászmenet.
Ördög Nóra belekóstólt az Ázsia Expressz igazi nehézségeibe. De a lámahúst kihagyta (Fotó: YouTube)
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Ördög Nóra megmutatta, mi folyik Bolíviában az Ázsia Expressz forgatásán. Meleg víz nem, az biztos...

Nóra legfrissebb videójában elkísérhetjük a stábot a vacsorájukra és azt is megnézhetjük, hogyan töltenek el egy olyan éjszakát, amikor annyira messze járnak a „civilizációtól”, hogy esélyük sincs a luxusra, ami a meleg vizes fürdőszobát és a fűtött szobát jelentené arrafelé. „A városka szépen elcsendesedik, mindenki pakol.”

Mi is pakolunk és indulunk a szállodába, ami… Hát nem túl bizalomgerjesztő, legalábbis a fotó alapján

 – kezdte a Nánázsia vlog legfrissebb epizódjában Ördög Nóra, aki ekkor még nem is sejtette, mennyire szépen fogalmazott az aznap éjjeli stábszállással kapcsolatban. De erre még visszatérünk, hiszen az alvás előtt még a vacsorát is be kellett szereznie az Ázsia Expressz műsorvezetőjének. Ami… „Mindenhol csak lámát lehet enni. Képzeljétek el! Az a baj, hogy nem forgattam, de már két helyre is bementünk. Az elsőben olyan lámaszag volt, hogy azonnal ki is fordultunk. Nagyon kellemetlen volt, mert a sofőrünk ajánlotta a helyet. Nagyon kedves volt, és próbálta a legjobb tudása szerint felkutatni a legjobb helyeket, de… Még ha grillcsirkét lehetett volna rendelni, akkor sem tudtunk volna ott enni.” 

Kértük, hogy láma ne legyen, így elhoztak minket egy másik étterembe, ahol szintén csak lámahús volt. 

„Végül úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a hotelbe, ahol szintén vannak kaják, csak előzetesen nem tűnt annyira bizalomgerjesztőnek. Ezért is gondoltuk, hogy a városban eszünk, mert talán több lehetőségünk van” – magyarázta a Nánásiék YouTube-csatornán Ördög Nóra, majd megmutatta a szálloda eklektikusan autentikus éttermét és persze az ételeket is, amiket végül elfogyasztottak. Hát…! Maradjunk annyiban, hogy nem ez volt a stáb legjobb vacsorája!

Ördög Nóra hátizságban aludt az ÁzsiaExpressz fogatásán.
Ördög Nóra és az Ázsia Expressz stábja is nomád körülmények közé kerültek (Fotó: YouTube)

Kint hét fok van, és az ablakok gyakorlatilag semmit nem zárnak”

Az Ázsia Expressz műsorvezetője ezután megtartotta a szokásos room tour-ját, ami finoman szólva is lehangoló képet mutatott a rá váró éjszakáról. 

Ma lesz a napja, hogy hálózsákban fogok aludni. Iszonyatosan hideg van.

„Nincsen fűtés a szobában. Kint hét fok van, és az ablakok gyakorlatilag semmit nem zárnak. Szerintem a szobában is maximum tíz fok lehet. Nekem már meleg víz sem jutott. Bebújok a zsákba, és remélem, hogy reggelre újramelegszik a bojler…” - intett búcsút a nézőknek Nóra, aki természetesen hajnalhasadáskor ébredt, hiszen az Ázsia Expressz a stábnak sem sétagalopp. Szerencséjére igaza lett, így sikerült lezuhanyoznia a fagyos fürdőszobában, mielőtt belevágott volna egy újabb napba Bolívia kies-kietlen tájain át.

 

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