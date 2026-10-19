„Süket vagy te, b*zd meg” – a sztárséfek már az Ázsia Expressz első napján összebalhéztak?

Október 19-én este berobban az Ázsia Expressz 2026-os évada, ráadásul azonnal két részt láthatnak a rajongók, így míg az első részben a versenyzőknek a főnyeremény egy részét kell összegyűjteniük, addig a másodikban már beindul az igazi kaland. A idei évad egyik legmeglepőbb párosa címet talán Vomberg Frigyes és Tischler Petra duója érdemelné ki, hiszen a korkülönbség mellett az is nehezíti a dolgukat, hogy valójában nem egy összeszokott csapatról van szó. A Séfek Séfe női szakácsa a legutóbbi szezonban csatlakozott Krausz Gábor és Frici kettőséhez, és bár már ismerték egymást korábban, sosem töltöttek ennyi időt együtt. Ennek ellenére a piros és a zöld csapat kapitánya együtt vágott bele az Ázsia Expressz 7. évadába, aminek kapcsán a kapcsolatukról is meséltek.

Az Ázsia Expressz Tischler Petra és Vomberg Frigyes számára még nagyobb kihívás lehet, mint a többieknek, hiszen ők nem igazán szoktak még össze (Fotó: TV2)

Tischler Petra Vomberg Frigyessel karöltve vette nyakába Bolíviát és Brazíliát, ami cseppet sem kis vállalás. Ráadásul a nézők már a játék első napján azt hallhatják, hogy röpködnek közöttük a poénos beszólások.

„Mindent megehetsz, bélpoklos. Úgy is két napig semmit nem fogsz enni, úgyhogy egyél csak mindent. De húzzál bele kicsit, mert ha nem tudnád, elkezdődött a verseny” – szúrta oda Vomberg Frigyes Tischler Petrának már korán reggel, de a fiatal séfet sem kell félteni.

Süket vagy te, b*zd meg. Azt a k*rva, még süket is, nem csak vak

– állapította meg, miután társa nem válaszolt a kérdéseire.

„Úgyse hallak, szerencsére” – reagált nyugodtan Frici.

Tischler Petra a Séfek Séfe 2026-os évadában csatlakozott a fiúkhoz, és azonnal megtalálta velük a közös hangot (Fotó: MW Bulvár)

Az Ázsia Expressz versenyzőinek hasonló a stílusa

Bár az elhangzott mondatok alapján sokan azt gondolhatnák, hogy a gasztro guruk között már az induláskor konfliktus robbant ki, erről valójában szó sincs. A páros maga mesélt kettejük meglehetősen egyedi kapcsolatáról, amelyhez hozzátartozik, hogy folyamatosan ugratják egymást.

Szerintem köztünk semmiféle dinamika nincs. Köztünk van ez a jó kollegalitás, egy jó munkahelyi légkör, amiben van froclizás, egymás ugratása, pici csipkelődés. Ez a jellemünk, aztán csapkodjuk a labdát orrba-szájba, csak arra kell figyelni, hogy nehogy túltoljuk

– magyarázta Frigyes vidáman, amire Petra csak bőszen bólogatott, és jót nevetett az egész helyzeten. De, hogy ez a felhőtlen hangulat a későbbiekben is megmarad-e, az csak az Ázsia Expressz új évadából derül ki, minden hétköznap este 19:50-től a TV2-n!