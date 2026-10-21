"Gusztustalanok!" – kiverte a biztosítékot az Ázsia Expressz párosa, Sipos Tomi kitálalt az igazságról

Hatalmas indulatokat váltott ki az Ázsia Expressz új évadának botrányhős párosa. A TV2 népszerű reality műsorának visszatérését rendkívül sokan várták, azonban Kiara Lord és Dávid Petra szereplése azonnal felkorbácsolta a kedélyeket a műsor követőinek a körében. A két nő határozott és sokak szerint túlságosan is törtető fellépése az első perctől kezdve megosztotta a közönséget, a közösségi médiát pedig ellepték a felháborodott vélemények. A kialakult botrányra reagálva végül Sipos Tomi öntött tiszta vizet a pohárba, aki a videójában elmondta, miért szánt időt a kommentek áttekintésére.

Az Ázsia Expressz 2026 két üdvöskéje akkora vihart kavart, hogy mindenki róluk beszél (Fotó: TV2)

Sipos Tomi kitálalt az Ázsia Expressz párosáról

„Amikor hazaértem, vettem a fáradtságot, hogy végigolvastam az Ázsia Expressznek az oldalán a kommenteket, volt egy jó pár száz, és hát mindenki azt írta, hogy a Kiaráék leuralták a képernyőt. Hát nyilván az első két napnak a történéseiben ők eléggé izmos szerepet játszottak meg” – kezdte az IHM sztárja. Innen átnyergelve a műsor hátterére és a televíziós formátumok sajátosságaira, Tomi az eseményeket visszagörgetve tovább részletezte, miért alakult így a műsor dinamikája és mit gondol a lányok szerepléséről:

Az a durva, hogy a kommenteknek szinte száz százaléka negatívan zúdul Kiarára és Petrára. Azt azért meg kell érteni, hogy egy ilyen tévéműsorban mindenféle karaktereket castingolnak a műsorkészítők, pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy elindul egy baráti társaság, és utána kvázi egy osztálykirándulást láthatunk, akik k.rva jól érzik magukat végig, nyaralnak, jönnek-mennek, és csinálják a feladatokat. Ezeknek a műsorformátumoknak része ugyanúgy a konfliktus, és hát ők elég erősek a konfliktusgenerálásban, szóval gondolom, nem véletlen, hogy ők ott vannak. És hát nyilván mi is ott vagyunk Ferenc barátommal, és nyomjuk a dolgokat, ameddig csak lehet!

– fejtette ki. A gondolatmenet végén a zenész bizakodva, a nézőkhöz fordulva zárta a mondandóját, utalva a folytatásra:

„Szerintem tök jó dolgok lesznek még, úgyhogy nézzetek minket!”