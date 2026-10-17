Sipos Tomiék felnőttfilmet akartak nézni az Ázsia Expresszben? Kiderült, mi hiányzott nekik a legjobban itthonról

Október 19-én elindul az Ázsia Expressz 2026-os évada, amiben az Irigy Hónaljmirigy két tagja is versenybe száll. Papp Feri és Sipos Tomi együtt vágtak neki a bolíviai és brazíliai kalandoknak, bár a „kirándulás” sokszor tűnt inkább túlélő túrának, mint nyaralásnak. A fiúk azonban nem estek kétségbe, inkább az életük minden területét átszövő humort használták a kilátástalan helyzetekben, amivel elmondásuk szerint a legtöbbet sikerült is átvészelniük. Na, de vajon mi volt az, amin még a viccelődés sem tudott segíteni? Most elárulták!

Az Ázsia Expressz Sipos Tomi és Papp Feri számára igen nagy kihívás volt, leginkább a családjuk hiányzott (Fotó: TV2)

Ahogy a többiek, úgy az Irigy Hónaljmirigy Sipos Tomija és Papp Ferije is sokat küzdöttek az elemekkel az Ázsia Expressz 7. évadában, hiszen az eddigiektől eltérően a versenyzők most hidegben, közel 4 ezer méter tengerszint feletti magasságon kezdték a verseny, ahol még az oxigénhiány is ellenük dolgozott. Persze azt, hogy a későbbiekben milyen nehézségek vártak még rájuk, egyelőre nem árulhatjuk el, az viszont kiderült, hogy mi hiányzott leginkább a fiúknak itthonról.

Egyértelműen a család. Azt nagyon nehezen viseltem, és talán ez volt a legnagyobb hátráltató tényező is, hogy nem lehetett őket felhívni sem, hiszen nem volt nálunk telefon, de ha lett volna rá lehetőség, akkor is volt köztünk 8 ezer kilométer, vagy nem tudom mennyi, de nagyon sok, meg 6-8 óra időeltolódás. Szóval emiatt voltak ilyen kritikus pontok

– vallotta őszintén Tomi.

„Igen, ehhez én is csak csatlakozni tudok. Nekem is a párom, a szép nagy családom hiánya volt a legrosszabb. Különösen, hogy nemrég lettem nagypapa, bármilyen furcsa. Na jó, talán egy kicsit látszik” – árulta el viccelődve Feri.

„Szóval most már négyéves az unokám, és amikor hazaindulás előtt telefonhoz jutottunk, akkor azonnal próbáltam felvenni vele a kapcsolatot, meg persze a párommal, aki még éjszakázott is, amiatt, hogy tudjunk beszélni. Úgyhogy nagyon nehéz volt, de jó volt kapcsolatba lépni velük a végén” – tette még hozzá.

Az Ázsia Expressz szereplők 2026-ban egy olyan kihívással néztek szembe, ami korábban még nem volt (Fotó: Origo)

Az Ázsia Expressz szereplői valami mást is hiányoltak

Persze a srácok, ahogy tőlük megszoktuk, nem titkolják a kevésbé érzelmes gondolataikat sem.

Ha prózaibban gondolkodunk, akkor azért a szex is nagyon hiányzott. Még egy rendes újság se volt, vagy valami

– poénkodott Tomi.