Újabb két páros ugrott egymásnak az Ázsia Expresszben: „Menjünk már a p*csába!”

Balogh Eleni és Soós Dávid fiatal párként vágtak neki az Ázsia Expressz 2026-os évadának, és ebből igyekeznek is előnyt kovácsolni. Ámde olykor őket is maguk alá temetik a verseny nehézségei, ami miatt korukból adódóan is kissé hevesen reagálnak egy-egy szituációra. Így volt ez most Gombos Edina és Alberto Costafreda párosával szemben, amit utána gyorsan meg is bántak a fiatalok. Mutatjuk, mi történt!
A mai feladatok egyik legproblémásabbja talán az volt, amikor a párosoknak egy póznára kellett felmásznia, hogy megszerezzék a további utasításokat tartalmazó borítékot. Csakhogy, ha a megszerzett borítékot a földre ejtik, azt már nem tarthatják meg, ellenben a többi páros megszerezheti, ezzel kiváltva az oszlopmászást. Így járt Soós Dávid és Balogh Eleni duója is, a már megszerzettnek hitt borítékra pedig Gombos Edináék csaptak le. A focista azonban nem emlékezett jól a szabályokra, így durván beleállt az egykori műsorvezetőbe és férjébe, akik ezt nem vették túl jó néven.
„Nem! Menjünk már a p*csába. Biztos, hogy nem” – akadt ki Dávid, mikor megtudta mi a helyzet.
Extrém mód dühös voltam, amikor Edináéké lett az első borítékunk, mert még szerintem holnap reggelig itt lennének, semmi bántásból. De mindegy, így alakult. Utána leszedtem magunknak is, úgyhogy rendben voltunk
– mondta el Dávid utólag, aki akkora gavallér volt, hogy még Fricinek és Petrának is szerzett egy borítékot segítségképp.
Az Ázsia Expressz házaspárja rossz néven vette a beszólást
A két páros kicsivel később a stoppolásnál újra összefutott, ahol Dávid megkérdezte, nem intéz-e Alberto nekik is egy fuvart, miután kaptak egy borítékot, de Edina azonnal helyesbített, hogy nem kapták, hanem megszerezték.
„Olvasni kell, ha olvasol, akkor megérted” – mondta dühösen Alberto, de a fiatalok így is ellopták a fuvarjukat.
Milyen pofátlanok! De ezt vártam tőle
– háborodott fel Gombos Edina férje.
„Én is pont ezt a reakciót vártam tőle” – értett egyet a tévés.
Valójában csak félreértés történt?
Edináék még a kocsiban is a történteken dühöngtek, pedig igen gyorsan sikerült új autót találniuk, miközben Dávid azt fejtegette párjának, hogy a floridai házaspár csak félreértette őt.
„Szegény Edináék félreértették, mert nyilván akkor, aktuálisan nem örültem neki, de ha annyit mondanak, hogy figyelj, köszi, akkor az más” – mondta a sportoló.
Eleni nekem vágta a borítékot, Dávid engem torkollt le, mintha én valami szabálytalan dolgot csináltam volna, mintha előnyhöz jutottunk volna csalással
– pufogott ezzel párhuzamosan Edina.
Balogh Eleni párja bocsánatot kért
Miután túl voltak a napi feladatokon, Molnár Viktor és Titusz, valamint Sipos Tomi és Papp Feri duóján kívül a többiek kénytelenek voltak elindulni szállást keresni. Ekkor pedig a két páros újra összefutott, de már teljesen más hangulatban.
„Elnézésedet szeretném kérni. A játék hevében én úgy emlékszem, hogy csúnyát nem mondtam rád, hanem azt mondtam, hogy szépen, ésszel. De az én hibám, és az én unintelligenciám az, hogy nem olvastam el a szabályt. Úgyhogy bocsánat. Teljesen megértelek, teljesen igazatok volt. Részemről nem is lehetne, hogy harag legyen, de remélem részetekről sem lesz” – kért bocsánatot Dávid Edinától.
Nagyon helyes volt Eleni és Dávid. Ugyanis addigra már lehűlt szerintem a fejük, és átgondolták, az egész szituációt és megértették, hogy miről szólt igazából az a játék, és hogy mi nem tettünk rosszat, nem akartunk nekik rosszat, csak követtük a szabályokat
– mondta a sztáranyuka a békülés után.
De, hogy ezek után valóban minden elsimul-e vagy lesznek még közöttük ellentétek, az csak az Ázsia Expressz 7. évadának új részeiből derül ki, minden hétköznap este 19:50-től a TV2-n!