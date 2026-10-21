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Ázsia Expressz

Újabb két páros ugrott egymásnak az Ázsia Expresszben: „Menjünk már a p*csába!”

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Az extrém körülmények, a fáradtság és a folytonos kihívások közepette a párosok idegei nem épp kisimultak, így nem csoda, hogy olykor szinte a semmiből robban ki egy-egy konfliktus. Most épp az Ázsia Expressz két szerelmespárja ugrott egymásnak. Mutatjuk, mi történt!
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Ázsia ExpresszBalogh EleniGombos Edina

Balogh Eleni és Soós Dávid fiatal párként vágtak neki az Ázsia Expressz 2026-os évadának, és ebből igyekeznek is előnyt kovácsolni. Ámde olykor őket is maguk alá temetik a verseny nehézségei, ami miatt korukból adódóan is kissé hevesen reagálnak egy-egy szituációra. Így volt ez most Gombos Edina és Alberto Costafreda párosával szemben, amit utána gyorsan meg is bántak a fiatalok. Mutatjuk, mi történt!

Balogh Eleni és Soós Dávid jegyesekként vágtak bele az Ázsia Expresszbe.
Az Ázsia Expressz Balogh Eleni és Soós Dávid számára ma is tartogatott néhány kellemetlen pillanatot, különösen, amikor kiderült, hogy rosszul értelmeztek egy feladatot (Fotó: Origo)

A mai feladatok egyik legproblémásabbja talán az volt, amikor a párosoknak egy póznára kellett felmásznia, hogy megszerezzék a további utasításokat tartalmazó borítékot. Csakhogy, ha a megszerzett borítékot a földre ejtik, azt már nem tarthatják meg, ellenben a többi páros megszerezheti, ezzel kiváltva az oszlopmászást. Így járt Soós Dávid és Balogh Eleni duója is, a már megszerzettnek hitt borítékra pedig Gombos Edináék csaptak le. A focista azonban nem emlékezett jól a szabályokra, így durván beleállt az egykori műsorvezetőbe és férjébe, akik ezt nem vették túl jó néven.

„Nem! Menjünk már a p*csába. Biztos, hogy nem” – akadt ki Dávid, mikor megtudta mi a helyzet.

Extrém mód dühös voltam, amikor Edináéké lett az első borítékunk, mert még szerintem holnap reggelig itt lennének, semmi bántásból. De mindegy, így alakult. Utána leszedtem magunknak is, úgyhogy rendben voltunk

 – mondta el Dávid utólag, aki akkora gavallér volt, hogy még Fricinek és Petrának is szerzett egy borítékot segítségképp.

Gombos Edina és Alberto Costafreda Floridában élnek a gyerekeikkel.
Gombos Edina férje oldalán vágott neki az Ázsia Expressz új évadának, ahol Alberto spanyol tudása nagy előnyt jelent nekik (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz házaspárja rossz néven vette a beszólást

A két páros kicsivel később a stoppolásnál újra összefutott, ahol Dávid megkérdezte, nem intéz-e Alberto nekik is egy fuvart, miután kaptak egy borítékot, de Edina azonnal helyesbített, hogy nem kapták, hanem megszerezték.

„Olvasni kell, ha olvasol, akkor megérted” – mondta dühösen Alberto, de a fiatalok így is ellopták a fuvarjukat.

Milyen pofátlanok! De ezt vártam tőle

 – háborodott fel Gombos Edina férje.

„Én is pont ezt a reakciót vártam tőle” – értett egyet a tévés.

Soós Dávid alig várta, hogy bocsánatot kérhessen.
Balogh Eleni vőlegénye rájött, hogy túlreagálta a helyzetet a játék hevében (Fotó: TV2)

Valójában csak félreértés történt?

Edináék még a kocsiban is a történteken dühöngtek, pedig igen gyorsan sikerült új autót találniuk, miközben Dávid azt fejtegette párjának, hogy a floridai házaspár csak félreértette őt.

„Szegény Edináék félreértették, mert nyilván akkor, aktuálisan nem örültem neki, de ha annyit mondanak, hogy figyelj, köszi, akkor az más” – mondta a sportoló.

Eleni nekem vágta a borítékot, Dávid engem torkollt le, mintha én valami szabálytalan dolgot csináltam volna, mintha előnyhöz jutottunk volna csalással

 – pufogott ezzel párhuzamosan Edina.

Az Ázsia Expressz párosai gyorsan kibékültek a vita után.
Soós Dávid bocsánatot kért Gombos Edinától a korábbi kiakadása miatt, amit versenytársa mosolyogva el is fogadott (Fotó: TV2)

Balogh Eleni párja bocsánatot kért

Miután túl voltak a napi feladatokon, Molnár Viktor és Titusz, valamint Sipos Tomi és Papp Feri duóján kívül a többiek kénytelenek voltak elindulni szállást keresni. Ekkor pedig a két páros újra összefutott, de már teljesen más hangulatban.

„Elnézésedet szeretném kérni. A játék hevében én úgy emlékszem, hogy csúnyát nem mondtam rád, hanem azt mondtam, hogy szépen, ésszel. De az én hibám, és az én unintelligenciám az, hogy nem olvastam el a szabályt. Úgyhogy bocsánat. Teljesen megértelek, teljesen igazatok volt. Részemről nem is lehetne, hogy harag legyen, de remélem részetekről sem lesz” – kért bocsánatot Dávid Edinától.

Nagyon helyes volt Eleni és Dávid. Ugyanis addigra már lehűlt szerintem a fejük, és átgondolták, az egész szituációt és megértették, hogy miről szólt igazából az a játék, és hogy mi nem tettünk rosszat, nem akartunk nekik rosszat, csak követtük a szabályokat 

– mondta a sztáranyuka a békülés után.

De, hogy ezek után valóban minden elsimul-e vagy lesznek még közöttük ellentétek, az csak az Ázsia Expressz 7. évadának új részeiből derül ki, minden hétköznap este 19:50-től a TV2-n!

 

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