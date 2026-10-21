Újabb két páros ugrott egymásnak az Ázsia Expresszben: „Menjünk már a p*csába!”

Balogh Eleni és Soós Dávid fiatal párként vágtak neki az Ázsia Expressz 2026-os évadának, és ebből igyekeznek is előnyt kovácsolni. Ámde olykor őket is maguk alá temetik a verseny nehézségei, ami miatt korukból adódóan is kissé hevesen reagálnak egy-egy szituációra. Így volt ez most Gombos Edina és Alberto Costafreda párosával szemben, amit utána gyorsan meg is bántak a fiatalok. Mutatjuk, mi történt!

Az Ázsia Expressz Balogh Eleni és Soós Dávid számára ma is tartogatott néhány kellemetlen pillanatot, különösen, amikor kiderült, hogy rosszul értelmeztek egy feladatot (Fotó: Origo)

A mai feladatok egyik legproblémásabbja talán az volt, amikor a párosoknak egy póznára kellett felmásznia, hogy megszerezzék a további utasításokat tartalmazó borítékot. Csakhogy, ha a megszerzett borítékot a földre ejtik, azt már nem tarthatják meg, ellenben a többi páros megszerezheti, ezzel kiváltva az oszlopmászást. Így járt Soós Dávid és Balogh Eleni duója is, a már megszerzettnek hitt borítékra pedig Gombos Edináék csaptak le. A focista azonban nem emlékezett jól a szabályokra, így durván beleállt az egykori műsorvezetőbe és férjébe, akik ezt nem vették túl jó néven.

„Nem! Menjünk már a p*csába. Biztos, hogy nem” – akadt ki Dávid, mikor megtudta mi a helyzet.

Extrém mód dühös voltam, amikor Edináéké lett az első borítékunk, mert még szerintem holnap reggelig itt lennének, semmi bántásból. De mindegy, így alakult. Utána leszedtem magunknak is, úgyhogy rendben voltunk

– mondta el Dávid utólag, aki akkora gavallér volt, hogy még Fricinek és Petrának is szerzett egy borítékot segítségképp.

Gombos Edina férje oldalán vágott neki az Ázsia Expressz új évadának, ahol Alberto spanyol tudása nagy előnyt jelent nekik (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz házaspárja rossz néven vette a beszólást

A két páros kicsivel később a stoppolásnál újra összefutott, ahol Dávid megkérdezte, nem intéz-e Alberto nekik is egy fuvart, miután kaptak egy borítékot, de Edina azonnal helyesbített, hogy nem kapták, hanem megszerezték.

„Olvasni kell, ha olvasol, akkor megérted” – mondta dühösen Alberto, de a fiatalok így is ellopták a fuvarjukat.

Milyen pofátlanok! De ezt vártam tőle

– háborodott fel Gombos Edina férje.

„Én is pont ezt a reakciót vártam tőle” – értett egyet a tévés.

Balogh Eleni vőlegénye rájött, hogy túlreagálta a helyzetet a játék hevében (Fotó: TV2)

Valójában csak félreértés történt?

Edináék még a kocsiban is a történteken dühöngtek, pedig igen gyorsan sikerült új autót találniuk, miközben Dávid azt fejtegette párjának, hogy a floridai házaspár csak félreértette őt.