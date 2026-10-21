Ázsia Expressz: Tischler Petránál emiatt szakadt el a cérna, zokogásban tört ki

A kommentfalak igazi összeesküvés-elmélet gyártói minden évadnál feltűnnek az Ázsia Expressz felületein, hogy elmondják, ők aztán biztos forrásból tudják, hogy a műsor szereplőit minden este terülj, terülj asztalkám várja a luxusszállodák éttermeiben és baldachinos ágyakban térnek nyugovóra, miközben Ördög Nóra olvassa fel nekik halk, búgó hangon a kedvenc, gyermekkori meséjüket. Nos, nekik üzen Tichler Petra esete valami nagyon-nagyon tanulságosat. És nem, Petra nem színésznő, aki csak játssza sok éve, hogy séf. De még csak nem is „ürgebőrbe bújt ukrán békaember”. „Csupán” egy séf, aki gondolt egy merészet és elindult az Ázsia Expressz hetedik évadában, ahol híresen nincs sok kaja, de gyakran még kevés sem. És nincs pihe-puha ágy sem…
Hát ez is eljött! Elhullottak az első „kajakönnyek” az Ázsia Expressz idei évadában
„Egy nagyon kevés ételt kérhetnék vacsorára? Kérem! Nem? Nagyon köszönöm!” – lépett be az aprócska bolíviai kifőzdébe Tischler Petra az Ázsia Expressz szerdai adásában, miközben még arról sem volt fogalma, hol tudja álomra hajtani a fejét, a kimerítő versenynap után. Az éhség nagy úr, Petra pedig nem véletlenül lett mesterszakács. Szeret enni és mint kiderült, rosszul, nagyon rosszul viseli, ha nem jut olyan kajához, amire éppen vágyik. A végletekig elcsigázott páros útját követve eljutottunk egy újabb „kajáldához”, ahol Petra ismét kísérletet tett, miután meglátta a tálcákat rogyásig halmozott rántott, talán csirkékkel.
Úristen! Az de jól néz ki!”
- motyogta a séf, akinek a következő pillanatban eleredtek a könnyei. „Régen sírtam rántott kaja láttán…!”– mondta ki végül, miközben Vomberg Frigyes óvó ölelésébe menekült, hogy az Ázsia Expressz kamerái ne lássák, valóban megkönnyezte a kajahiányt.
Tischler Petra: „Most azt érzem, hogy csupa sikertelenség körülöttem minden”
Tischler Petra és Vomberg Frigyes végül kaját nem, de egy ígéretet kaptak arra, hogy ha később visszanéznek, a maradékból kaphatnak vacsorát. Petra pedig elmondta az Ázsia Expressz kamerájának, hogy a kaland eleje óta tart attól, hogy kiborul, ha nem lesz annyi étel, amennyit ő szeretne.
Pont az történt, amitől a legeleje óta tartottam. Tudom, hogyan reagálok, ha már nagyon fogy a kaja belőlem.
„Ilyenkor sokkal türelmetlenebb vagyok. Nem szeretem ezt az énemet és a Fricire sem szeretném ráerőszakolni. Most azt érzem, hogy csupa sikertelenség körülöttem minden. Nagyon rányomja a bélyegét az, hogy nem ettünk normálisan, már egy jó ideje…” – fakadt ki a szerdai adásban Petra, akit Vomberg Frigyes próbált „visszahozni az életbe”. Sok eszköze neki sem maradt, így egy zsömle ígéretével kecsegtette társát, aki ezen a ponton döntött úgy, hogy arccal a szálláskeresés irányába fordul és inkább megpróbál aludni.
Persze akad, akinek szerencséje volt. Gombos Edina könnyekig hatódott egy helyi asszony miatt.