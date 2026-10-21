Ázsia Expressz: Tischler Petránál emiatt szakadt el a cérna, zokogásban tört ki

Hát ez is eljött! Elhullottak az első „kajakönnyek” az Ázsia Expressz idei évadában

„Egy nagyon kevés ételt kérhetnék vacsorára? Kérem! Nem? Nagyon köszönöm!” – lépett be az aprócska bolíviai kifőzdébe Tischler Petra az Ázsia Expressz szerdai adásában, miközben még arról sem volt fogalma, hol tudja álomra hajtani a fejét, a kimerítő versenynap után. Az éhség nagy úr, Petra pedig nem véletlenül lett mesterszakács. Szeret enni és mint kiderült, rosszul, nagyon rosszul viseli, ha nem jut olyan kajához, amire éppen vágyik. A végletekig elcsigázott páros útját követve eljutottunk egy újabb „kajáldához”, ahol Petra ismét kísérletet tett, miután meglátta a tálcákat rogyásig halmozott rántott, talán csirkékkel.

Úristen! Az de jól néz ki!”

- motyogta a séf, akinek a következő pillanatban eleredtek a könnyei. „Régen sírtam rántott kaja láttán…!”– mondta ki végül, miközben Vomberg Frigyes óvó ölelésébe menekült, hogy az Ázsia Expressz kamerái ne lássák, valóban megkönnyezte a kajahiányt.

Voberg Frigyes mindent elkövetett, hogy megnyugtassa Petrát (Fotó: TV2)

Tischler Petra: „Most azt érzem, hogy csupa sikertelenség körülöttem minden”

Tischler Petra és Vomberg Frigyes végül kaját nem, de egy ígéretet kaptak arra, hogy ha később visszanéznek, a maradékból kaphatnak vacsorát. Petra pedig elmondta az Ázsia Expressz kamerájának, hogy a kaland eleje óta tart attól, hogy kiborul, ha nem lesz annyi étel, amennyit ő szeretne.

Pont az történt, amitől a legeleje óta tartottam. Tudom, hogyan reagálok, ha már nagyon fogy a kaja belőlem.

„Ilyenkor sokkal türelmetlenebb vagyok. Nem szeretem ezt az énemet és a Fricire sem szeretném ráerőszakolni. Most azt érzem, hogy csupa sikertelenség körülöttem minden. Nagyon rányomja a bélyegét az, hogy nem ettünk normálisan, már egy jó ideje…” – fakadt ki a szerdai adásban Petra, akit Vomberg Frigyes próbált „visszahozni az életbe”. Sok eszköze neki sem maradt, így egy zsömle ígéretével kecsegtette társát, aki ezen a ponton döntött úgy, hogy arccal a szálláskeresés irányába fordul és inkább megpróbál aludni.

Persze akad, akinek szerencséje volt. Gombos Edina könnyekig hatódott egy helyi asszony miatt.