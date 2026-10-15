5 érdekesség az Ázsia Expressz új évadáról: ilyenre még nem volt példa

Október 19-én elindul az Ázsia Expressz 7. évada, ami minden eddiginél izgalmasabbnak ígérkezik. A 8 páros és a nézők is tűkön ülve várják már, hogy újra belecsöppenjenek a kaland-reality nem mindennapi, de annál magával ragadóbb világába, de addig még aludni kell néhányat. Éppen ezért most mutatunk pár érdekességet, amiktől még egyedibb lesz az idei szezon.

A rajongók hónapok óta várták, hogy az Ázsia Expressz mikor kezdődik, most pedig már csak alig néhány nap van hátra (Fotó: Origo)

Az Ázsia Expressz szereplői 2026-ban Tischler Petra és Vomberg Frigyes, Kabai Andris és Deák Becca, Sipos Tomi és Papp Feri, Kiara Lord és Dávid Petra, Balogh Eleni és Soós Dávid, Csomor Csilla és Deutsch Anita, Molnár Viktor és Molnár Titusz, valamint Gombos Edina és Alberto Costafreda lesznek, akiknek még az eddigieknél is nagyobb kihívással kell szembenéznie. Az idei évadban – a műsor történetében másodszor – a versenyzők nem a címadó kontinensen küzdenek az elemekkel, hanem „Felfedezzük Amerikát!” alcímmel a világ másik végén próbálnak helytállni. Először 2023-ban, a negyedik évadban küzdöttek az amerikai kontinensen a celebek, akkor Mexikóból kellett Guatemalába eljutniuk, míg most Bolívia lesz a kiindulási pont, és Brazília a végső úticél.

Az Ázsia Expressz új évada minden eddiginél keményebb

A helyszínváltás ráadásul egy eddig sosem látott nehézséget is hozott magával, ugyanis a párosok La Pazban kezdték meg a játékot, ami 3600 méter tengerszint feletti magasságon fekszik. Ez pedig azt eredményezi: a levegő oxigéntartalma 40%-kal kevesebb, mint hazánkban, így több játékos már az indulás előtt egyfajta hegyi betegséggel küzdött, azaz olyan oxigénhiányos tünetek léptek fel, mint a szapora légzés, a légszomj vagy a fejfájás. Erről Kabai Andris videóban is mesélt a követőinek.

Az Ázsia Expressz 2026-os évada hidegben indul

A kiindulási helyszín miatt most először a csapatnak arra is fel kellett készülnie, hogy eleinte bizony igencsak fázni fognak, így kénytelenek voltak melegebb ruhával készülni az útra. Ez persze a csomagjaik méretét szintén nagyban növelte.

Az idei évadban egy nagyon komoly nehezítő körülmény volt a hideg. Ez volt az első évad, ahol tényleg fáztunk. Úgyhogy azért a téli cuccokat elég súlyos volt cipelni a nyáriakhoz képest

– mesélte Deák Rebeka a Borsnak a forgatások után.