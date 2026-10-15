5 érdekesség az Ázsia Expressz új évadáról: ilyenre még nem volt példa

Október 19-én elindul az Ázsia Expressz 7. évada, ami minden eddiginél izgalmasabbnak ígérkezik. A 8 páros és a nézők is tűkön ülve várják már, hogy újra belecsöppenjenek a kaland-reality nem mindennapi, de annál magával ragadóbb világába, de addig még aludni kell néhányat. Éppen ezért most mutatunk pár érdekességet, amiktől még egyedibb lesz az idei szezon.
Az Ázsia Expressz szereplői 2026-ban Tischler Petra és Vomberg Frigyes, Kabai Andris és Deák Becca, Sipos Tomi és Papp Feri, Kiara Lord és Dávid Petra, Balogh Eleni és Soós Dávid, Csomor Csilla és Deutsch Anita, Molnár Viktor és Molnár Titusz, valamint Gombos Edina és Alberto Costafreda lesznek, akiknek még az eddigieknél is nagyobb kihívással kell szembenéznie. Az idei évadban – a műsor történetében másodszor – a versenyzők nem a címadó kontinensen küzdenek az elemekkel, hanem „Felfedezzük Amerikát!” alcímmel a világ másik végén próbálnak helytállni. Először 2023-ban, a negyedik évadban küzdöttek az amerikai kontinensen a celebek, akkor Mexikóból kellett Guatemalába eljutniuk, míg most Bolívia lesz a kiindulási pont, és Brazília a végső úticél.
Az Ázsia Expressz új évada minden eddiginél keményebb
A helyszínváltás ráadásul egy eddig sosem látott nehézséget is hozott magával, ugyanis a párosok La Pazban kezdték meg a játékot, ami 3600 méter tengerszint feletti magasságon fekszik. Ez pedig azt eredményezi: a levegő oxigéntartalma 40%-kal kevesebb, mint hazánkban, így több játékos már az indulás előtt egyfajta hegyi betegséggel küzdött, azaz olyan oxigénhiányos tünetek léptek fel, mint a szapora légzés, a légszomj vagy a fejfájás. Erről Kabai Andris videóban is mesélt a követőinek.
Az Ázsia Expressz 2026-os évada hidegben indul
A kiindulási helyszín miatt most először a csapatnak arra is fel kellett készülnie, hogy eleinte bizony igencsak fázni fognak, így kénytelenek voltak melegebb ruhával készülni az útra. Ez persze a csomagjaik méretét szintén nagyban növelte.
Az idei évadban egy nagyon komoly nehezítő körülmény volt a hideg. Ez volt az első évad, ahol tényleg fáztunk. Úgyhogy azért a téli cuccokat elég súlyos volt cipelni a nyáriakhoz képest
– mesélte Deák Rebeka a Borsnak a forgatások után.
„Nem fért túl sok mindenem a bőröndbe, úgyhogy nagyon haszontalan, szentimentális dolgokat nem lehetett csomagolni, mert nagyon hideg volt, és fel kellett készülni meleg ruhákkal, ami sok helyet foglal” – árulta el Vomberg Frigyes is lapunknak korábban.
Az Ázsia Expressz nyereményét össze kell gyűjteni
Szintén fontos újítás az idei szezonban, hogy a műsor hétfőn dupla résszel indul, ugyanis az úgynevezett nulladik napon a párosok a nyeremény egy részét maguk gyűjthetik össze. Ekkor a társaság még táskák nélkül vág neki a feladatoknak, hogy összedolgozva minél nagyobb összeget szerezzenek meg a fix nyereményalap kiegészítéseként.
A szereplők között exházaspár is van
Amellett, hogy a párosok között valószínűleg most is lesznek konfliktusok, ahogy korábban mindig, a helyzetet tovább nehezíti, hogy a szereplők közül ketten egykor férj és feleség voltak. Dávid Petrát a legtöbben a Házasság első látásra 1. évadból ismerhetik, ahogy Kabai Andrást is, ugyanis ők egy párt alkottak a kísérletben, de a házasságuk igen csúfos véget ért. Most azonban újra szembe kerülnek egymással, ráadásul úgy, hogy Kabai Andris új párjával, Rebekával versenyez, aki a műsor 3. évadában próbált szerencsét, de kísérletbeli férje helyett végül a DJ oldalán találta meg a szerelmet. Így biztosan számíthatunk majd néhány vitára közöttük!