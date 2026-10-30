„Ellenségek vagyunk” - Kabai Andris és Vomberg Frigyes csúnyán egymásnak estek az Ázsia Expresszben

Kabai Andris és Deák Becca, valamint Vomberg Frigyes és Tischler Petra lettek a második szakasz biztos hajszázói, akikhez még egy páros csatlakozik majd ma, hogy megküzdjön a versenyben maradásért. És bár azt egyelőre nem tudni, hogy kik lesznek az Ázsia Expressz kiesői ma, az biztos, hogy a fiatal szerelmesek és a séfek között kemény küzdelemre számíthatunk. Sőt, a két páros tagjai már a hajsza előtti estén egymásnak estek, Vomberg Frigyesnél ugyanis nagyon kiverte a biztosítékot, hogy Andris beszólt neki. Mutatjuk, mi történt!

Kabai Andris és Deák Rebeka szándékosan utolsók lettek, hogy mindenképpen küzdeniük kelljen az Ázsia Expressz második hajszáján (Fotó: TV2)

Tegnap este kiderült, hogy kiknek kell már biztosan küzdeni az Ázsia Expressz 2026-os évadának második hajszáján. Ráadásul a sors fintoraként épp Deák Becca és Kabai Andris, és az őket hátráltató Tischler Petra és Vomberg Frigyes lettek a kiválasztottak. A Házasság első látásra című műsorból megismert szerelmesek szándékosan értek be utolsónak, ugyanis miután megkapták nehezítésként a hatalmas kaktuszt, amit egész nap cipelniük kellett, elhatározták, hogy inkább hajszázni szeretnének. Mindennek ellenére mégis rosszul esett nekik, hogy a séfek rájuk osztották ezt a hátráltatást. Andris a nap végén ezt szóvá is tette Fricinek, aki ezen nagyon felháborodott.

„Az elején nagyon idegesek voltunk, szerintem érthető okok miatt. Kicsit hátba szúrásnak éreztük ezt az egészet, de utána elkezdtük élvezni” – mondta Andris a történtekkel kapcsolatban Ördög Nórinak.

Szerintem szereztem magamnak egy ellenséget, sőt biztos vagyok benne. Az előbb odamentem hozzád, és amit mondtál, az elég rosszul esett

– reagált Frigyes.

Azt, hogy lejátsszuk a pályán, azaz itt az Ázsia Expresszben

– ismételte meg a beszólását a DJ.

„Én értem, de nem kell fenyegetni, meg ilyeneket tenni, hogy lejátsszuk a pályán és hasonlók” – reagált a séf.

Tischler Petra és Vomberg Frigyes is a bennmaradásért küzdenek ma este (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz Vomberg Frigyes számára csak egy játék

Ahogy a legtöbb páros már említette, igyekeznek játékként felfogni a műsort, de a séf most úgy érezte, Andriséknak ez nem igazán sikerül.

„Nem szeretem azt, hogyha valaki hátráltat, és aztán a szemembe odajön mosolyogni. Szerintem ez nem egyenes. Mi sem hátráltattunk titeket, pedig lehetett volna akár a rablós feladatnál is, de ennyi. Az, hogy ki, hogy játssza a saját játékát szerintem egyéni döntés, mi így játsszuk, ti úgy játsszátok, és mindig az a jó, ahogy te gondolod” – mondta el a véleményét Andris.

Ez egy játék, és én nem haragszom rád, de te haragszol. És ez a baj ebben, hogy te nem játszol, hanem haragszol

– jelentette ki Frici.