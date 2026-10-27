„Gyere már ide, önfejű p*csa” – Vomberg Frigyes brutálisan kiakadt az Ázsia Expresszben

Vomberg Frigyes és Tischler Petra bár régóta ismerik egymást, de közeli barátoknak eddig nem igazán voltak mondhatók, így sokan meglepődtek, hogy együtt vállalták az Ázsia Expressz 2026-os évadát. Ennek ellenére a Séfek Séfe sztárjai eddig nagy egyetértésben meneteltek, de úgy tűnik, most megváltozott a dinamika köuzük. Vomberg Fricinél valami elpattant az egyik feladat közben.

Tischler Petra Vomberg Frigyes partnereként vágott bele az Ázsia Expressz új évadára, de arra, hogy milyen nehéz dolguk lesz, egyikük sem számított (Fotó: TV2)

A szerencse nem volt épp Tischler Petra és Vomberg Frigyes barátja az Ázsia Expressz 7. évadának első hetében, hiszen a páros sokat küzdött mind a fuvarszerzéssel, mind pedig a szálláskereséssel. Sok esetben még ha egy feladatban jól is teljesítettek, a stoppolásnál elveszítették az előnyüket, ami gyakran kedvüket szegte. Most is hatalmas elánnal vetették bele magukat a feladatokba, így jól haladtak, sőt még fuvart is gyorsan tudtak szerezni, ám a következő kihívásnál, ahol nehéz ládákat kellett cipelniük, amiket a többiek el is rabolhattak tőlük, kissé megbomlott az egységük, miután nem értettek egyet a taktikát illetően.

„Minek haladsz arra? Ha itt tudunk rabolni, és a mienket viszik, akkor minek? Semmi gond, nem érted a játékot” – emelte fel a hangját Frici, de végül sikerült megegyezniük. Csakhogy Petra elsőre nem vette észre, hogy épp lehetőségük van lenyúlni Gombos Edina és Alberto ládáit.

Tessék, nézd meg, ott jönnek! Gyere már ide, önfejű p*csa

– üvöltött rá partnerére.

Az Ázsia Expressz Vomberg Frigyes és Tischler Petra párosát is igencsak kiakasztja időnként, de a séfek nem adják fel (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzőit kétszer is kirabolták

Miután a séfeknek sikerült lecsapnia Edináék ládáira, a páros kissé lenyugodott, de nem sokkal később jött az újabb nehézség, ugyanis Molnár Viktor és Titusz másodszor is megszerezték a ládáikat.

Nagyon rosszul esett. Ez most tényleg kiborított, hogy itt a célállomást már kerülgettük és nagyon nehéz volt idehúzni kerülővel a csomagokat. Belül azért érzem, hogy gyomoridegem van. Persze, hogy ez a játék, de amikor az ember átéli, hogy elveszik, amikor már mindjárt ott van, az nagyon rossz érzés

– mondta később a kameráknak a séf. Ezek után a sok hátráltatás miatt egy ponton az is biztossá vált, hogy a párosnak már esélye sincs a védettségre.