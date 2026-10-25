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Bangó Marika

Gerincműtét után szívinfarktus: napi 15 gyógyszert szed Bangó Margit lánya

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Június végén nyilatkozta lapunknak Bangó Marika, hogy hosszas várakozás után végre sikerült megműttetnie gerincét. Azonban akkor még nem sejtette, hogy pár héttel később ismét kórházba kerül, akkor már egy súlyosabb problémával: Bangó Margit lánya másodjára kapott szívinfarktust. Most pedig elárulta, hogy milyen állapotban van a vészhelyzetek óta.
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Bangó MarikaBangó Margitgerincműtétszívinfarktus

Az idei nyár sem úgy alakult Bangó Marikának, ahogy azt ő eltervezte. Tavaly ősszel mesélt először arról, hogy kiújult a gerincproblémája, ami miatt műtőasztalra kell feküdnie, ám a beavatkozással egészen idén júniusig kellett várnia. Bár a műtét sikeres volt, a szívinfarktussal nem számolt az énekesnő, ami az egész családot megrémítette. Ennek ellenére Bangó Margit lánya nem sokkal az eset után már elárulta, hogy nem kell aggódni, mivel jól érzi magát. Most pedig ismét helyzetjelentést adott állapotáról az Origónak.

Bangó Margit és Bangó Marika is komoly egészségügyi gondokkal küzdenek
Bangó Margit lánya, Bangó Marika számára a pihenésen volt a hangsúly az elmúlt hónapokban (Fotó: Bors)

Így él most Bangó Margit lánya

Óriási küzdelem zajlott a színfalak mögött Bangó Marikánál, aki a gerincműtét után is azon aggódott, hogy mikor tud újra színpadra állni és szórakoztatni a közönséget.

Szerencsére most már kezdek jobban lenni és kezdem magam összeszedni. Ezek az elmúlt hónapok nagyon küzdelmesek voltak, mind a szívem miatt, mind pedig a gerincem miatt is. Még eggyel is nehéz megküzdeni, hát még két ekkora beavatkozással. Hiszem, hogy velem van az Isten és bízok benne, hogy hamarosan túl leszek rajta

– jegyezte meg lapunknak Bangó Marika.

A felépülés nem sikerülhetett volna ilyen gyorsan, ha az énekesnőt nem kötelezik egy komoly kezelésre, ami rengeteg gyógyszert igényel. Napi 15 gyógyszert szedek, illetve mindig járok más-más orvosokhoz– árulta el Bangó Margit lánya.

Bangó Marika állapota javult, ám a dohányzást nem tudta letenni
Bangó Marika állapota sokat javult második szívinfarktusa óta (Fotó: Bangó Marika)

Nagy függőségről kellett lemondania Bangó Marikának

A júliusi szívinfarktusa után az orvosok közölték az énekesnővel, hogy innentől le kell tennie a dohányzásról, mivel rendkívüli mértékben növeli a harmadik szívroham esélyét. Ennek ellenére Marika nem tudott egyik pillanatról a másikra leszokni.

Nagyon rossz kislány vagyok ilyen szempontból. Csökkentettem a mennyiséget, de letenni nem tudtam a cigarettát. Felfogom, hogy kötelező letennem, de sajnos ideáig még nem jutottam el

– jelentette ki Bangó Margit lánya.

Az énekesnő azt is elárulta, hogy a nagy családi ebédek egy ideig elmaradnak az ő házában, mivel jelenleg még nincs olyan fizikai állapotban, hogy egész nap tudjon a konyhában forgolódni. A következő időszakban is inkább a pihenésen lesz a hangsúly Bangó Marika életében.

@borsonline

Bangó Marika először szólalt meg a szívinfarktusa óta Július 12-én érkezett a megrázó hír, hogy 59 évesen, már másodjára kapott szívinfarktust az énekesnő. Bangó Margit lánya, Marika most az Origónak mesélte el, hogy mi is történt vele ebben az egy hónapban. #bors #bangomarika #szivinfarktus #állapot #egészség

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