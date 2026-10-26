Megrendítő vallomást tett Bangó Margit: "újra súlyos betegséggel kellett szembenéznem"

A mulatós zene koronázatlan királynőjéért aggódik már lassan egy éve az egész ország. Bangó Margit folyamatosan a kórházat járta. A legtöbb ember fel sem tudja fogni, hogy milyen óriási küzdelmen van túl az énekesnő. De az ükunokája születése nagy erőt adott neki, és most egy Facebook-posztban árulta el, mennyire hálás a családjáért.

Bangó Margit súlyos betegséggel küzdött - Fotó: MW

Bangó Margit súlyos betegséggel küzdött

"Az elmúlt több mint egy év életem egyik legnehezebb harca volt. Újra súlyos betegséggel kellett szembenéznem, olyan megpróbáltatásokkal, amelyekről igazán csak én és a Jóisten tudjuk, min mentem keresztül. Voltak nehéz napok, fájdalmak, félelmek és pillanatok, amikor minden erőmre szükségem volt. De a hitembe kapaszkodva, Isten kegyelméből és segítségével ismét talpra állhattam. Hiszem, hogy Ő ezúttal is velem volt, és ezután sem engedi el a kezemet" - írta posztjában Bangó Margit.

Az énekesnő úgy fogalmaz, hálás azért, hogy megélhette ükunokája születését, és hogy elkészülhetett egy olyan kép, amin a teljes családja rajta van, hiánytalanul.

"Szeretném szívből megköszönni a kezelőorvosaimnak és mindazoknak az egészségügyi dolgozóknak a munkáját, tudását, emberségét és kitartását, akik mellettem álltak ezen a nehéz úton. Hálás vagyok minden segítségért, minden biztató szóért és minden egyes napért, amelyet kaptam. És köszönöm Nektek, drága magyar emberek, azt a rengeteg imát, szeretetet és jókívánságot, amellyel az elmúlt időszakban körülvettetek! Minden egyes imának, minden gondolatnak és minden értem mondott szónak jelentősége volt. Ezek az imák nem hullottak a porba: hiszem, hogy Isten meghallgatta őket."

A Borsonline-nak a művésznő lánya, Marika október közepén nyilatkozta azt, hogy édesanyja állapota napról napra javul. Akkor még úgy fogalmazott, hogy "olyan 70 százalékban meggyógyult".

A családnak nem volt nyugodt az éve, mivel Bangó Margit folyamatos kezelése mellett lánya, Marika is sokat küzdött egészségügyi problémákkal. Nyár elején sikerült megműttetnie hosszas várakozás után a gerincét, ami után úgy nyilatkozott a Borsnak, hogy nagyon megbánta, mert kiderült, hogy nagyobb a probléma, mint gondolta volna. Alig pár héttel a beavatkozás után pedig szívinfarktust is kapott, ami számára már a második volt.