Téves információ terjed a Barátok közt sztárjáról: életben van a színész

Váratlan fordulat történt Bánóczi Zoltán ügyében: a korábbi hírekkel ellentétben a színész és bokszoló életben van, állapota azonban válságos. A téves halálhírt Géczy Dávid filmes is megosztotta, aki most közösségi oldalán helyesbítette korábbi bejegyzését.

Bánóczi Zoltán életben van.

Bánóczi Zoltán életben van

A filmes szerint nemcsak Bánóczi barátai és kollégái, hanem a nevelt fia is téves információk birtokában volt.

TÉVES INFORMÁCIÓ! A nevelt fiától, rajtam keresztül a Blikkig, mindenki tévesen tudta. ZOLI él! Viszont nincs jó állapotban. Aki tudja segítsen neki, látogassa meg!

– írta Géczy Dávid.

A Barátok közt és a Jóban Rosszban színésze

Bánóczi Zoltánt olvasóink számos népszerű magyar televíziós produkcióból ismerhetik. Szerepelt a Barátok közt és a Jóban Rosszban című sorozatokban, de látható volt A Király, a 200 első randi és a S.E.R.E.G. epizódjaiban is.