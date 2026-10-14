Kicsi Dope megtörte a csendet az Origónak: szerelmi csalódás után került munkásszállóra Bánóczi Zoltán, akit már az egész ország elsiratott!

Bizarr és mélyen megrázó történetről értesült lapunk: a napokban futótűzként terjedt a hír, hogy Bánóczi Zoltán, a kilencvenes-kétezres évek ismert harcművésze, egykori tűzoltó, kaszkadőr és színész életét vesztette. A hír nem csupán a közösségi oldalakon terjedt el, de még a hivatalos rendőrségi nyilvántartási adatokban is felbukkant egy azonos nevű elhunyt, így a családtól a legközelebbi barátokig mindenki gyászolt. A csoda azonban megtörtént: Bánóczi Zoli él, felkutatták, és bár nehéz időszakon van túl, jó egészségnek örvend. A fordulatról és a közös múltról egykori jó cimborája, Pityinger Péter, azaz Kicsi Dope nyilatkozott az Origónak.

Bánóczi Zoltán színész halálhíre megdöbbentette Kicsi Dope-ot is (Fotó: Facebook)

Bánóczi Zoltán tegnap még halottként volt számontartva

A félreértés láncreakcióját a sportoló nevelt fia indította el, aki hetek óta képtelen volt kapcsolatba lépni vele. Mivel papíron nem álltak rokoni kapcsolatban, nehezen jutott információhoz, míg végül egy hatósági vonalon keresztül olyan jelzés érkezett hozzá, miszerint Bánóczi Zoltán elhunyt.

A nevelt fia, Zsoltika már hetek óta nem érte el őt. Papíron nem volt az apja, így jóval nehezebb volt tájékozódni. El kezdett terjedni a hír a környéken, hogy a Zoli meghalt, közben a srácnak volt egy rendőrségi ismerőse, aki megnézte a nyilvántartásban, és oda be volt írva, hogy Bánóczi Zoltán elhunyt. Így kapott bentről egy hivatalos jelzést. Később derült ki, hogy valószínűleg egy másik Bánóczi Zoltán vesztette életét

– avatott be a tévedés részleteibe Pityinger Péter gitáros. A téves információ nyomán a családtagok és a régi harcostársak már a nekrológokat írták, míg végül a keresés váratlan helyen ért véget. Bánóczi ugyanis nem használja a közösségi médiát, így fogalma sem volt arról, mekkora riadalmat keltett a hiánya.

Egy munkásszállón él jelenleg

„Megtalálták, egy munkásszállón él. Nem vette fel a telefont, de önmagához képest kifejezetten jó erőben van. Kiderült, hogy életben van, és fogalma sem volt az egészről, hiszen nincs fent a Facebookon. Sajnos a magánéletében nem alakultak jól a dolgok, egy szerelmi csalódás után került munkásszállóra. De a lényeg, hogy mondta Zsoltikának: fel fog állni ebből. A mi fajtánkat nehéz megölni. Mélyre tudunk kerülni, de minket nem lehet csak úgy elpusztítani” – fogalmazott a zenész. Bár Pityinger Péter és Bánóczi Zoltán az utóbbi években eltávolodtak egymástól, a közöttük lévő kötelék és a közösen megélt évtizedek mély nyomot hagytak mindkettőjükben:

Négy-öt éve nem beszéltünk már, de a szívemben mindig szeretettel gondolok rá. Tizennyolc éves koromtól harmincnégy-harmincöt éves koromig nemcsak a barátom, de az edzőm is volt. Nála kezdtem a bokszot a bátyámmal, Lacival, és ő rendbe rakott minket. Volt egy olyan időszakunk, amikor nagyon sokat buliztunk a koncertek után, és a Zoli volt az, aki szólt, hogy szedjük össze magunkat, és visszaintegrált minket a sportba. Nekem ő hozta vissza az edzést az életembe, és ezt azóta sem engedtem el. Neki köszönhetem azt az egészséges hiúságot is, hogy odafigyelek a testemre. Nagyon jó barátok voltunk, hetente jártunk együtt futni még Dobogókőre is

– emlékezett vissza.