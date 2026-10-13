Gyászba borult a magyar sztárvilág: meghalt a Barátok közt és a Jóban Rosszban színésze

Meghalt Bánóczi Zoltán, a magyar film- és színházi világ ismert alakja. 58 éves volt. A színész a televíziós szerepei mellett bokszolóként és személyi edzőként is dolgozott, pályafutása során pedig számos ismert magyar színésszel került kapcsolatba. Bánóczi Zoltán haláláról barátai számoltak be a közösségi médiában.
Megrendítő szavakkal búcsúznak Bánóczi Zoltántól
A színész halálhíre után Pityinger Péter, Dopeman testvére is megemlékezett régi barátjáról. A közösségi oldalán felidézte, hogy már 18 éves kora óta ismerték egymást, és bár az utóbbi években nem találkoztak, rengeteg közös emléket őrzött róla.
A tragikus hír Géczy Dávid filmrendezőt is megrázta, aki hosszú éveken keresztül dolgozott együtt Bánóczi Zoltánnal.
A rendező egy különleges forgatási emléket is felidézett. Elmondása szerint egy vizsgafilmjében a színésznek egész éjszaka egy aluljáróban kellett verekedős jeleneteket forgatnia. Bánóczi annak ellenére vállalta a megterhelő munkát, hogy aznap már három edzést tartott, és vélhetően színházi próbán is részt vett.
Géczy Dávid szerint barátját rendkívüli munkabírás, a film és a színház iránti szeretet, valamint jellegzetes, vagány megjelenés jellemezte.
A Barátok közt és a Jóban Rosszban nézői is ismerhették
Bánóczi Zoltán pályafutása során számos népszerű magyar televíziós produkcióban feltűnt. Szerepelt a Barátok közt és a Jóban Rosszban című sorozatokban, de látható volt A Király, a 200 első randi és a S.E.R.E.G. epizódjaiban is.
Nemzetközi produkcióban is lehetőséget kapott: szerepelt a Magyarországon forgatott Die Hard 5. című akciófilmben.
A színész a színházi világban is aktív volt, többek között a Táp Színház és az RS9 Színház előadásaiban dolgozott.
Gyenge kisfiúból lett elismert bokszoló
Bánóczi Zoltán életében már gyermekkorától meghatározó szerepet játszott a sport. Egy 2020-as interjújában arról beszélt, hogy gyerekként fizikailag gyengébb volt kortársainál, ráadásul rendkívül mozgékony természete miatt az iskolában is akadtak magatartási problémái.
Édesanyja ezért nyolc-kilenc éves korában bokszolni vitte. A kezdet nem volt könnyű: saját visszaemlékezése szerint több csonttörést is elszenvedett, idővel azonban megerősödött. A boksz nemcsak a fizikumát, hanem a személyiségét is megváltoztatta. Fegyelmezettebbé és céltudatosabbá vált, tanulmányi eredményei pedig javultak.
A küzdősport később egész életét végigkísérte.
Ismert magyar színészeket is edzett
Bánóczi Zoltán személyi edzőként is komoly elismerést szerzett a művészvilágban. Olyan ismert színészek fordultak hozzá, mint Szabó Győző, Kamarás Iván, Nagy Zsolt, Keresztes Tamás, Elek Ferenc és Fenyő Iván.
Edzésein elsősorban a funkcionális mozgásra, az erőnlétre és az állóképesség fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Korábbi nyilatkozataiból kiderült, hogy a sportot nem egyszerűen fizikai tevékenységnek tekintette: számára a kitartás, az önfegyelem és a lelki egyensúly megteremtésének eszköze is volt.
Volt egy álomszerepe, amelyet már soha nem játszhat el
A sokoldalú művész egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy pályafutása során milyen szerepet szeretett volna a legjobban eljátszani. Nagy álma Jean Valjean megformálása volt Victor Hugo A nyomorultak című művéből.
A szerep különösen közel állt hozzá, és elmondása szerint szinte bármit megtett volna azért, hogy egyszer színpadra vihesse a karaktert. Ez az álma azonban már nem teljesülhet.
Bánóczi Zoltán halálának pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.