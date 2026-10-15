"Nagyon letaglózott az a hír, hogy meghaltam" - megszólalt a halottnak hitt Bánóczi Zoltán

A minap érkezett a hír, hogy elhunyt Bánóczi Zoltán, aki korábban a Barátok köztben és a Jóban Rosszban című sorozatban is szerepelt. Egy nappal később azonban kiderült, hogy az információ téves, a színész, egyben bokszoló életben van, és aki nemrég megszólalt a róla terjedő hírekkel kapcsolatban.

Megtörte a csendet Bánóczi Zoltán (bal oldal) - a fotón Kicsi Dope társaságában látható / Fotó: Facebook

Megtörte a csendet Bánóczi Zoltán

Jól vagyok, köszönöm! Nagyon letaglózott engem az a hír, hogy meghaltam. Amikor megtudtam, azt hittem, hogy ez egy áprilisi tréfa. Azóta persze kiderült, hogy egy félreértés volt az egész. A nevelt fiam, Zsolti nem ért el telefonon, a nyilvántartóból pedig azt az információt kapta, hogy van egy ilyen nevű elhunyt ember

- mondta el a Blikknek a színész, hozzátéve, nem tartotta a kapcsolatot a nevelt fiával, illetve van egy lánya, akivel már szintén nem beszél. Ennek oka kezdetben a sok munka volt, aztán egyre több problémája lett, amik miatt arra a döntésre jutott, jobb, ha a lánya inkább nem látja, milyenné vált.

A színész ezután arról mesélt, milyen magánéleti tragédiák és rossz döntések következtében került a jelenlegi helyzetébe: a feleségét hat éve vesztette el, majd két évvel ezelőtt egy olyan hölgy előtt nyílt meg, aki belehúzta őt az italozásba.

Persze senki sem tartott fegyvert a fejemhez, én emeltem fel a poharat, csak magamat okolhatom mindazért, ami történt

- szögezte le Bánóczi, majd úgy folytatta, tavaly már a barátai és a kollégái is jelezték neki, az alkoholproblémái miatt ideje lenne segítséget kérnie: ennek hatására döntött úgy, elvonóra megy.

Összesen 120 napot voltam bent. Amikor kijöttem, azt hittem, hogy minden rendben lesz, de voltak pici visszaesések, hullámvölgyek, ismét az alkoholhoz nyúltam, de most nem iszom

- tette hozzá a színész, aki a rehab után sem kereste meg újra a családját, egyedül próbált ismét talpra állni.

Tavaly november 12-e óta vagyok a munkásszállón. Sajnos ez így alakult. Volt nekem otthonom, talán vissza is tudom szerezni, vagy valahol új otthont tudok majd kialakítani. Most próbálok ebből visszajönni, viszont hagyok időt magamnak. Azt tervezem, hogy visszamegyek a rehabra utókezelésre, utána pedig a karrieremet is visszaépítem. A sport biztosan marad, és azt is tudom, hogy jövő márciusban forgatok majd. Ezek a hosszú távú célok segítenek majd nekem, hogy józan maradjak

- jelentette ki Bánóczi, akit jelenleg a nevelt fia, Zsolti és a szociális munkás támogat, illetve könnyekig meghatották azok az aggódó üzenetek, amiket a barátaitól - például Kamarás Ivántól és Géczy Dávidtól -, kapott.