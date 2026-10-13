Válságos állapotban van a Barátok közt és a Jóban Rosszban színésze

Meghalt Bánóczi Zoltán, a magyar film- és színházi világ ismert alakja. 58 éves volt. A színész a televíziós szerepei mellett bokszolóként és személyi edzőként is dolgozott, pályafutása során pedig számos ismert magyar színésszel került kapcsolatba. Bánóczi Zoltán haláláról barátai számoltak be a közösségi médiában.
Megrendítő szavakkal búcsúznak Bánóczi Zoltántól
A színész halálhíre után Pityinger Péter, Dopeman testvére is megemlékezett régi barátjáról. A közösségi oldalán felidézte, hogy már 18 éves kora óta ismerték egymást, és bár az utóbbi években nem találkoztak, rengeteg közös emléket őrzött róla.
A tragikus hír Géczy Dávid filmrendezőt is megrázta, aki hosszú éveken keresztül dolgozott együtt Bánóczi Zoltánnal.
A rendező egy különleges forgatási emléket is felidézett. Elmondása szerint egy vizsgafilmjében a színésznek egész éjszaka egy aluljáróban kellett verekedős jeleneteket forgatnia. Bánóczi annak ellenére vállalta a megterhelő munkát, hogy aznap már három edzést tartott, és vélhetően színházi próbán is részt vett.
Géczy Dávid szerint barátját rendkívüli munkabírás, a film és a színház iránti szeretet, valamint jellegzetes, vagány megjelenés jellemezte.
A Barátok közt és a Jóban Rosszban nézői is ismerhették
Bánóczi Zoltán pályafutása során számos népszerű magyar televíziós produkcióban feltűnt. Szerepelt a Barátok közt és a Jóban Rosszban című sorozatokban, de látható volt A Király, a 200 első randi és a S.E.R.E.G. epizódjaiban is.
Nemzetközi produkcióban is lehetőséget kapott: szerepelt a Magyarországon forgatott Die Hard 5. című akciófilmben.
A színész a színházi világban is aktív volt, többek között a Táp Színház és az RS9 Színház előadásaiban dolgozott.
Gyenge kisfiúból lett elismert bokszoló
Bánóczi Zoltán életében már gyermekkorától meghatározó szerepet játszott a sport. Egy 2020-as interjújában arról beszélt, hogy gyerekként fizikailag gyengébb volt kortársainál, ráadásul rendkívül mozgékony természete miatt az iskolában is akadtak magatartási problémái.
Édesanyja ezért nyolc-kilenc éves korában bokszolni vitte. A kezdet nem volt könnyű: saját visszaemlékezése szerint több csonttörést is elszenvedett, idővel azonban megerősödött. A boksz nemcsak a fizikumát, hanem a személyiségét is megváltoztatta. Fegyelmezettebbé és céltudatosabbá vált, tanulmányi eredményei pedig javultak.
A küzdősport később egész életét végigkísérte.
Ismert magyar színészeket is edzett
Bánóczi Zoltán személyi edzőként is komoly elismerést szerzett a művészvilágban. Olyan ismert színészek fordultak hozzá, mint Szabó Győző, Kamarás Iván, Nagy Zsolt, Keresztes Tamás, Elek Ferenc és Fenyő Iván.
Edzésein elsősorban a funkcionális mozgásra, az erőnlétre és az állóképesség fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Korábbi nyilatkozataiból kiderült, hogy a sportot nem egyszerűen fizikai tevékenységnek tekintette: számára a kitartás, az önfegyelem és a lelki egyensúly megteremtésének eszköze is volt.
Volt egy álomszerepe, amelyet már soha nem játszhat el
A sokoldalú művész egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy pályafutása során milyen szerepet szeretett volna a legjobban eljátszani. Nagy álma Jean Valjean megformálása volt Victor Hugo A nyomorultak című művéből.
A szerep különösen közel állt hozzá, és elmondása szerint szinte bármit megtett volna azért, hogy egyszer színpadra vihesse a karaktert. Ez az álma azonban már nem teljesülhet.
Bánóczi Zoltán halálának pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.
FRISSÍTÉS: Bánóczi Zoltán életben van
Bánóczi Zoltán, a magyar film- és színházi világ ismert alakja a tegnapi hírekkel ellentétben életben van, állapota azonban válságos.
Kiderült ugyanis, hogy barátia és kollégái mellett nevelt fia is téves információk birtokában volt.
ZOLI él! Viszont nincs jó állapotban. Aki tudja segítsen neki, látogassa meg!
- írta közösségi oldalán Géczy Dávid magyar filems.