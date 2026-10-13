Válságos állapotban van a Barátok közt és a Jóban Rosszban színésze

Meghalt Bánóczi Zoltán, a magyar film- és színházi világ ismert alakja. 58 éves volt. A színész a televíziós szerepei mellett bokszolóként és személyi edzőként is dolgozott, pályafutása során pedig számos ismert magyar színésszel került kapcsolatba. Bánóczi Zoltán haláláról barátai számoltak be a közösségi médiában.

Meghalt Bánóczi Zoltán: gyászolja az ország a Barátok közt sztárját - Fotó: Unsplash

Megrendítő szavakkal búcsúznak Bánóczi Zoltántól

A színész halálhíre után Pityinger Péter, Dopeman testvére is megemlékezett régi barátjáról. A közösségi oldalán felidézte, hogy már 18 éves kora óta ismerték egymást, és bár az utóbbi években nem találkoztak, rengeteg közös emléket őrzött róla.

A tragikus hír Géczy Dávid filmrendezőt is megrázta, aki hosszú éveken keresztül dolgozott együtt Bánóczi Zoltánnal.

A rendező egy különleges forgatási emléket is felidézett. Elmondása szerint egy vizsgafilmjében a színésznek egész éjszaka egy aluljáróban kellett verekedős jeleneteket forgatnia. Bánóczi annak ellenére vállalta a megterhelő munkát, hogy aznap már három edzést tartott, és vélhetően színházi próbán is részt vett.

Géczy Dávid szerint barátját rendkívüli munkabírás, a film és a színház iránti szeretet, valamint jellegzetes, vagány megjelenés jellemezte.

A Barátok közt és a Jóban Rosszban nézői is ismerhették

Bánóczi Zoltán pályafutása során számos népszerű magyar televíziós produkcióban feltűnt. Szerepelt a Barátok közt és a Jóban Rosszban című sorozatokban, de látható volt A Király, a 200 első randi és a S.E.R.E.G. epizódjaiban is.

Nemzetközi produkcióban is lehetőséget kapott: szerepelt a Magyarországon forgatott Die Hard 5. című akciófilmben.

A színész a színházi világban is aktív volt, többek között a Táp Színház és az RS9 Színház előadásaiban dolgozott.

Gyenge kisfiúból lett elismert bokszoló

Bánóczi Zoltán életében már gyermekkorától meghatározó szerepet játszott a sport. Egy 2020-as interjújában arról beszélt, hogy gyerekként fizikailag gyengébb volt kortársainál, ráadásul rendkívül mozgékony természete miatt az iskolában is akadtak magatartási problémái.

Édesanyja ezért nyolc-kilenc éves korában bokszolni vitte. A kezdet nem volt könnyű: saját visszaemlékezése szerint több csonttörést is elszenvedett, idővel azonban megerősödött. A boksz nemcsak a fizikumát, hanem a személyiségét is megváltoztatta. Fegyelmezettebbé és céltudatosabbá vált, tanulmányi eredményei pedig javultak.