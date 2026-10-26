28 éve indult a Barátok közt: Fodor Zsóka elárulta, melyik volt a kedvenc része a 10 ezerből

28 évvel ezelőtt, 1998. október 26-án este kerültek adásba a Barátok közt első részei, amelyekből megismerhettük a Berényi családot és barátaikat. Az eredeti, legfontosabb szereplők között volt Magdi anyus és Vili bá’ is, a kissé kotnyeles, de annál szeretetre méltóbb házmesterek. Őket Fodor Zsóka és Várkonyi András alakították 11 éven át, míg a színésznő ki nem lépett a sorozatból. Magdi anyus halála talán máig a sorozat legikonikusabb momentuma, amit még azok is láttak, akik nem követték nyomon a Mátyás király téri eseményeket. De Fodor Zsóka számára mégsem ez volt a legemlékezetesebb jelenet, az Origónak árulta el, mi volt a kedvence.

A Barátok közt Fodor Zsóka nélkül sokáig szinte elképzelhetetlennek tűnt, így időbe telt, mire a rajongók elfogadták „Magdi anyus halálát” (Fotó: RTL)

Fodor Zsóka Magdi anyusként 28 éve tűnt fel először a sorozatban, majd több mint 10 éven át alakította a karaktert. Végül úgy döntött szeretne újra színpadi színésznőként érvényesülni, ezért kiírták a sorozatból, ami Vili bácsi feleségének halálaként jelent meg. Ezt az ominózus részt rengetegen látták, és nézik vissza a mai napig, de Zsókának ennél sokkal szebb emlékei is vannak a forgatásokról.

Nagyon kedves emlék számomra, amikor az én Vilikém beleszeretett egy Natalia nevű nőbe, aki ablakmosónak szerződtette. Azt hazudta neki, hogy van egy szívbeteg nővére, de özvegyember. Én pedig a konyhában pucoltam a babot vagy borsót, amikor megjelent ez a nagyon csinos nő. El is mondta ezt a történetet, amit Vili mesélt neki, én pedig nem buktattam le, csak amikor később megjött Mónika, neki kezdtem el zokogni, hogy megcsal a Vili. Szóval számomra az volt a legkedvesebb, hogy zsörtölődött vele, meg puffogott miatta, de Magdi anyus még ennyi év után is szerelmes volt az ő Vilmosába

– idézte fel mosolyogva a színésznő.

Nem csak Várkonyi András Vili bácsija, Németh Kristóf Kertész Gézája is sok borsot tört Magdi anyus orra alá a sorozatban (Fotó: RTL)

A Barátok közt Magdi anyusa máig közönségkedvenc

Már több mint 5 éve annak, hogy a Barátok közt véget ért, a rajongók azonban még mindig imádják, olyannyira, hogy Fodor Zsókát sokan ma is Magdi anyusként szólítják le az utcán.

„Miután kiléptem a sorozatból, még azóta is Magdus anyusként kiabálnak utánam. Még Erdélyben, a határon túl is így ismernek, amikor ott jártam az árusok kínáltak pálinkával, borral, amijük csak volt. Minden nap legalább hárman felismernek azóta is, ma például odajött egy hölgy, és láttam rajta, hogy tudja az utat, de odajött útbaigazítást kérni, hogy elmondhassa, mennyire szeret. Rengetegszer megszólítanak, elmondják, hogy mennyire hiányoztam nekik, amikor már nem voltam a sorozatban, úgyhogy nekem már csak elmenni sétálni, vagy a boltba is egy külön örömünnep” – árulta el boldogan a színésznő.

Azt gondolom, ez volt életem legjobb korszaka, és nagyon hálás vagyok, hogy nekem adták ezt a szerepet. Nagyon szép 11 év volt, és borzasztó boldog vagyok, hogy abban az időben miattunk még a város is kiürült. Volt egy olyan történet, hogy egy barátnőm elment a közértbe, ahol máskor mindig sor állt, de akkor éppen üres volt. Meg is kérdezte, hogy nincs ünnepnap, miért ilyen üres az üzlet, amire mondták, hogy »Hát ilyenkor mindig így van, megy a Barátok közt«. Erre a barátnőm is észbe kapott, mindent otthagyott és rohant haza

– mesélte nevetve.