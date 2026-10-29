Meghalt a hollywoodi legenda: az eutanáziát választotta a súlyos beteg színésznő

95 éves korában meghalt Barbara Barrie amerikai színésznő, aki több mint hét évtizedes pályafutása során a filmvásznon, a televízióban és a Broadway színpadán is maradandót alkotott. A hollywoodi legenda október 28-án, szerdán hunyt el manhattani otthonában, miután gyógyíthatatlan daganatos betegséget diagnosztizáltak nála.

Barbara Barrie meghalt: az eutanáziát választotta - Fotó: Pexels

A színésznő halálának körülményeiről családja és képviselője számolt be. Gary Gersh, Barrie ügynöke megerősítette, hogy a színésznő halála orvosi segítséggel történt. A család tájékoztatása szerint Barrie régóta támogatta a gyógyíthatatlan betegek életvégi önrendelkezésének jogát.

Az orvosi segítséggel történő halált választotta Barbara Barrie

A színésznő hosszú ideje egészségügyi problémákkal küzdött. Már 1994-ben végbélrákot diagnosztizáltak nála, amelyből akkor sikerült felépülnie.

2014-ben azonban újabb súlyos betegséggel kellett szembenéznie: idiopátiás tüdőfibrózist állapítottak meg nála. Ez egy krónikus, gyógyíthatatlan tüdőbetegség, amely a tüdőszövet fokozatos hegesedésével jár, és egyre súlyosabb légzési nehézségeket okozhat.

Barrie akkor nyilvánosan is beszélt állapotáról, és arról, hogy a betegsége ellenére igyekszik teljes életet élni.

Élete utolsó időszakában ismét daganatos betegséget diagnosztizáltak nála, amely már gyógyíthatatlannak bizonyult. A család közlése szerint a színésznő maga döntött arról, hogy orvosi segítséget vesz igénybe élete lezárásához.

Az amerikai sajtóban megjelent beszámolók ezt orvosi segítséggel történő halálként írják le. Ez jogi és orvosi szempontból nem feltétlenül azonos az aktív eutanáziával: az előbbi esetben a beteg saját maga alkalmazza az orvos által biztosított gyógyszert.

Oscar-díjra jelölték, Hollywood legnagyobb sztárjaival dolgozott

Barbara Barrie 1931. május 23-án született Chicagóban, Barbara Ann Berman néven.

Fiatalon eredetileg újságírást tanult, később azonban a színészet felé fordult. Az ötvenes években kezdte színpadi pályafutását, majd hamarosan Hollywoodban is felfigyeltek tehetségére.

Első filmes szerepei között volt az 1956-os Óriás című alkotás, amelyben James Dean, Elizabeth Taylor és Rock Hudson is szerepelt.