Meghalt a hollywoodi legenda: az eutanáziát választotta a súlyos beteg színésznő

95 éves korában meghalt Barbara Barrie amerikai színésznő, aki több mint hét évtizedes pályafutása során a filmvásznon, a televízióban és a Broadway színpadán is maradandót alkotott. A hollywoodi legenda október 28-án, szerdán hunyt el manhattani otthonában, miután gyógyíthatatlan daganatos betegséget diagnosztizáltak nála.
A színésznő halálának körülményeiről családja és képviselője számolt be. Gary Gersh, Barrie ügynöke megerősítette, hogy a színésznő halála orvosi segítséggel történt. A család tájékoztatása szerint Barrie régóta támogatta a gyógyíthatatlan betegek életvégi önrendelkezésének jogát.
Az orvosi segítséggel történő halált választotta Barbara Barrie
A színésznő hosszú ideje egészségügyi problémákkal küzdött. Már 1994-ben végbélrákot diagnosztizáltak nála, amelyből akkor sikerült felépülnie.
2014-ben azonban újabb súlyos betegséggel kellett szembenéznie: idiopátiás tüdőfibrózist állapítottak meg nála. Ez egy krónikus, gyógyíthatatlan tüdőbetegség, amely a tüdőszövet fokozatos hegesedésével jár, és egyre súlyosabb légzési nehézségeket okozhat.
Barrie akkor nyilvánosan is beszélt állapotáról, és arról, hogy a betegsége ellenére igyekszik teljes életet élni.
Élete utolsó időszakában ismét daganatos betegséget diagnosztizáltak nála, amely már gyógyíthatatlannak bizonyult. A család közlése szerint a színésznő maga döntött arról, hogy orvosi segítséget vesz igénybe élete lezárásához.
Az amerikai sajtóban megjelent beszámolók ezt orvosi segítséggel történő halálként írják le. Ez jogi és orvosi szempontból nem feltétlenül azonos az aktív eutanáziával: az előbbi esetben a beteg saját maga alkalmazza az orvos által biztosított gyógyszert.
Oscar-díjra jelölték, Hollywood legnagyobb sztárjaival dolgozott
Barbara Barrie 1931. május 23-án született Chicagóban, Barbara Ann Berman néven.
Fiatalon eredetileg újságírást tanult, később azonban a színészet felé fordult. Az ötvenes években kezdte színpadi pályafutását, majd hamarosan Hollywoodban is felfigyeltek tehetségére.
Első filmes szerepei között volt az 1956-os Óriás című alkotás, amelyben James Dean, Elizabeth Taylor és Rock Hudson is szerepelt.
Karrierjének egyik legnagyobb sikerét az 1979-es Breaking Away című film hozta meg. A történetben egy munkáscsaládból származó fiatalember édesanyját alakította, teljesítményéért pedig Oscar-díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriájában.
A film öt Oscar-jelölést kapott, és elnyerte a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó díjat.
Barrie a televízióban is rendkívül sikeres volt. Szerepelt többek között a Barney Miller, a Suddenly Susan, a Nurse Jackie és a Különleges ügyosztály című sorozatokban.
A Broadway világában szintén elismert művésznek számított, és Tony-díjra is jelölték.
Családja gyászolja a színésznőt
Barbara Barrie nemcsak színésznőként, hanem íróként is tevékenykedett. Több könyvet publikált, amelyekben személyes élményeit és egészségügyi küzdelmeit is feldolgozta.
Férje Jay Harnick producer és rendező volt, akivel 43 éven át éltek házasságban. Harnick 2007-ben hunyt el.
A színésznőt két gyermeke, Jane és Aaron gyászolja.
Barbara Barrie halálával Hollywood egyik sokoldalú, több generáció számára ismert művészét veszítette el. Pályafutása során nemcsak az Oscar-, az Emmy- és a Tony-díj jelöléseivel vívott ki elismerést, hanem azzal is, hogy évtizedeken keresztül aktív maradt a színpadon és a kamerák előtt.