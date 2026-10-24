A sztárvilág legkülönösebb barátsága - Bay Éva Pumped Gabóról: „Legközelebb lelövöm és kész”

Bay Éva: „Ekkor jelent meg Pumped Gabo, aki természetesen késett”

No, de honnan ez a barátság és mi köti össze kettejüket? Éva megmondja. „Köszi, hogy szerinted nem is vagyok annyira boomer, mint azt a legtöbben gondolják a korombéli nyugdíjasokról! Pedig 'Ratkó boomer' vagyok, ami szerintem a legrosszabb kategória. Persze nagy örömmel teszek úgy ebben a projektben, minta nem lennék az.”

Nem titok, amellett, hogy izgalmasnak találtam ezt a kísérletet, már első hallásra is, Gabo miatt vállaltam el.

„Mert viszonylag régóta ismerem őt és ráadásul még nagyon kedvelem is” – kezdte az Origónak Bay Éva, majd felidézte az első találkozásukat, ami munkának indult ugyan, de egy buli lett belőle. „Négy éve éppen a születésnapomon találkoztunk Gabóval először. Egy műsor miatt tanultunk sütni Csepelen egy szakács suli konyháján. Épp a tűzhely mellett álltam, amikor megérkezett két szerkesztő, akik a kedvenc, ananászos csokimmal kedveskedtek nekem és hoztak egy üveg pezsgőt is.”

Ekkor jelent meg Pumped Gabo, aki természetesen késett.

„Megneszelte, hogy születésnapom van, ezért eltűnt és három, újabb üveg pezsgővel tért vissza, majd kijelentette: Bulizzunk! Hát buliztunk…!” – kezdte lapunknak nevetve Bay Éva.

Bay Éva és Pumped Gabo barátsága egy konyhán indult (Fotó: YouTube)

„Bevallom, egyre szörnyűbb kezdek lenni!”

A legendás tévés, azonnal megkedvelte Pumped Gabót, akivel egyetlen gondja azért mégis akad. „Herótom van a késéstől, Gabo pedig ezt a tudományát mesteri szintre fejlesztette. A világból ki tud kergetni. Legközelebb lelövöm, és kész…! Ezt leszámítva egy tündéri kölyök. Nagyon egy húron pendülünk. Csak az a fránya pontatlansága ne lenne! Nekem ez az egyik nünükém. Édesanyám azt tanította, hogy mindig tizenöt perccel előbb érkezzem és én így is teszek. Gabo ebből nem csinál ügyet.”

Órákkal később befut, majd bedob egy aranyos poént és máris nem haragszik rá senki. Csak én… De őt ez nem hatja meg.

„Maximum kifizeti a parkolásomat és ennyi” – meséli nevetve Éva, aki persze azt sem hallgatja el, hogy neki is van egy „rossz”, egy egyre „rosszabb” tulajdonsága. Ez pedig a rendmániája. „Bevallom, egyre szörnyűbb kezdek lenni! Egy pragmatikus barom vagyok… Valószínűleg önvédelemből fakad, hogy mindig és mindennek a helyén kell lennie nálam.”

Kislányként rettenetesen rendetlen voltam. Erre tessék…!

„Elsuhan hatvan év és a visszájára fordultam. Nekem kell a rend! Egyszerűen támaszt ad a mindennapokban” – vallott szint Bay Éva.