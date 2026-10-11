Ben Affleck 12 éves gyerekekkel is veszekszik, ha kikap a videójátékban

Ben Affleck rendszeresen videójátékokkal kapcsolódik ki, de az online vereségeket nem mindig viseli könnyen. A hollywoodi sztár Fortnite-tal és más lövöldözős játékokkal is játszik, és bevallotta, hogy olykor még a fiatalabb ellenfelekkel is szóváltásba keveredik, ha azok legyőzik és ki is gúnyolják – írja a Dexerto.

Ben Affleck megérkezik a Netflix Állatok című filmjének világpremierjére a Westwood Village Színházba 2026. október 1-jén.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

Az Oscar-díjas színész Jason és Travis Kelce NFL-sztárok New Heights podcastjében mesélt a hobbijáról. A Madden és az NBA 2K mellett a lövöldözős játékokat is kedveli.

A 12 évesek is kiosztják a sztárt

„Azt hiszem, jól megy a játék, aztán jönnek a 12 évesek, és simán legyőznek” – mesélte Affleck. Előfordul, hogy alig lendül bele, máris lelövik, az ellenfelek pedig még gúnyolódnak is rajta.

Affleck sem hagyja szó nélkül a beszólásokat, és rendre visszavág a fiataloknak.

Nem vagyok béna! Felnőtt férfi vagyok!

– fakad ki ilyenkor a színész.

Fiával a profi gamerek meccseit is nézi

A Good Will Hunting és a Batman sztárját a vereségek sem tántorították el a gamerkedéstől, a Valorantért is lelkesedik. Fiával több profi versenyt is megnézett, és azt is elárulta, hogy a játékban leggyakrabban KAY/O-val, a robotkatonával száll harcba.

2025-ben a Sentinels e-sportszervezet rendezvényén is feltűnt, ahol profi játékosok mérkőzését követte, és saját tapasztalatairól beszélt. Úgy tűnik, az online csatákban a hollywoodi hírnév sem sokat ér: a fiatalok Ben Afflecknek sem kegyelmeznek.

Korábban arról is beszélt a híres színész, hogy néhány hónap alatt mindkét szülőjét elveszítette.