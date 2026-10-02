Egymás után érte két tragédia Ben Afflecket, most beszélt először a fájdalmáról

Ben Affleck édesapja, Timothy Affleck áprilisban halt meg, édesanyja, Chris Affleck pedig júniusban, hasnyálmirigyrák következtében. A színész Kerry Washington podcastjében arról beszélt, hogy a két veszteség után egészen másként kezdett gondolni a gyerekkorára. Különösen az édesanyja áldozatait értékelte át. Affleck elmondta, hogy halála után olyan leveleket talált, amelyeket Chris még fia születése előtt írt.

Ben Affleck Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Ben Affleck édesanyjának levelei egészen más képet mutattak

A színészt megrázta, hogy a levelekből egy olyan nőt ismert meg, akinek saját gondolatai és élete volt még azelőtt, hogy anya lett. Affleck addig elsősorban úgy ismerte őt, mint aki teljes életét a fiainak szentelte. Chris Affleck 35 éven át dolgozott tanárként.

Tavaly decemberben az orvosok azt mondták neki, hogy körülbelül hat hónapja lehet hátra. Utolsó kívánsága az volt, hogy még részt vehessen egyik unokája középiskolai ballagásán. Májusban ott volt az ünnepségen, néhány nappal később pedig álmában meghalt.

Ben Affleck testvére, Casey Affleck korábban szintén beszélt szüleik elvesztéséről. Új filmjét nekik ajánlotta, és elmondta: szerette volna még megmutatni nekik az alkotást, erre azonban már nem volt lehetősége – írja a Daily Mail.

Elég kínos: Steven Spielberg ezért nem állt szóba évekig Ben Affleck-kel

Hollywood egyik legnagyobb rendezője, Steven Spielberg állítólag évekig nem volt hajlandó együtt dolgozni Ben Affleckkel, miután egy kínos – és a családját is érintő – incidens történt egy medencés bulin a 2000-es évek elején. A hollywoodi történet most egy podcastban került újra elő, és azonnal felrobbantotta az amerikai bulvársajtót.