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önök kérték

"Neki kellene most itt lennie helyettem" - az Önök kérték 55. születésnapját ünnepelte Bényi Ildikó lánya

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55 éves lett az Önök kérték című műsor, melynek a tavaly elhunyt Bényi Ildikó volt hosszú éveken át a háziasszonya. A műsort jelenleg Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni vezeti, aki az évforduló kapcsán meghatóan tisztelgett édesanyja emléke előtt.
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önök kértékmegemlékezésbényi ildikóTótfalusi Fanni

2025 márciusában vesztette életét Bényi Ildikó, az Önök kérték című műsor legendás háziasszonya. Az örökségét a lánya, Tótfalusi Fanni viszi tovább, ami korántsem volt könnyű feladat a számára. Az évforduló kapcsán Fanni meghatóan emlékezett meg az édesanyjáról.

Bényi Ildikó és lánya, Tótfalusi Fanni
Bényi Ildikó és lánya, Tótfalusi Fanni  / Fotó: Markovics Gábor / Bors 

Nehéz örökséget visz tovább Bényi Ildikó lánya

Szívfacsaró érzés ebbe belegondolni, mert neki kellene most itt lennie helyettem és ünnepelni ezt a fontos évfordulót

- mondta el Fanny a Storynak, majd úgy folytatta, tragikusan fiatalon elhunyt édesanyja hiánya továbbra is nagyon fájdalmas a számára: minden nap minden pillanatában csak rá gondol, gyakran az ő gardróbjából választ ma is pulcsit, úgy, ahogy azt még életében tette.

Szívmelengető érzés, hogy amikor a stúdióba belépek, ugyanaz a stáb vár, akik egykor őt is segítették a háttérből. Számukra is fájó ez a veszteség. Külön hálával tartozom nekik azért, hogy azonnal befogadtak, és hogy mindig mindenben mellettem állnak. Nélkülük, bevallom, nem menne. Sári, Lilla, Reni és Edina ahogy ott voltak anyukám mögött, ma már velem vannak maximális elfogadással

- árulta el Fanni, hozzátéve, bár fájdalmas feladatot visz tovább, élvezi és szereti is a munkát ott, ahol ilyen szerető közeg veszi körbe. 

Tótfalusi Fanni korábban az M2 Petőfi TV-n az Esti Kornél című műsort, valamint a Duna TV-n a Szerencse Szombatot vezette, az Önök kérték pedig tulajdonképpen mindig is az élete része volt. Az édesanyja ugyanis az ő születésének az évében, 1997-ben vette át az újraindult műsort, néhány évvel Tamási Eszter halála után.

 

 

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