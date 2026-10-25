“A mai árak mellett hideg vízre sem elég” – Bíró Ica elárulta: ennyi a nyugdíja

Bíró Ica neve alighanem generációknak jelent egyet a fitnesszel, a míg mások talán énekesnőként – Metal Lady-ként – emlékeznek rá a kilencvenes évek elejéről. Kétségtelen, hogy a rendszerváltás előtti (és közvetlen utáni) évek egyik kiemelkedő alakja volt, ennek ellenére saját bevallása szerint nevetséges nyugdíjból kell megélnie.

Bíró Ica 122 ezer forint nyugdíjat kap

Fotó: YouTube

Ennyi Bíró Ica, Marcellina és Nagy Feró nyugdíja

Noha Bíró Ica 16 éves kora óta folyamatosan dolgozott, ez végül 122 ezer forintos nyugdíjra volt elég.

"Nem voltunk úgy bejelentve, mint mások. Kifizettek, lekezeltek, de nem jelentettek le rendesen. Ez a 122 ezer forint semmire sem elég, a mai árak mellett hideg vízre sem" – Magyarázta Ica a Blikknek, kiemelve: mindenki figyeljen oda a bejelentéseire és a papírjaira, nehogy idős korukra bajba kerüljenek és úgy járjanak, mint ő.

Hasonlóan rossz nyugdíjhelyzetben van Marcellina is: ő 95 ezer forintot kap.

Ez az összeg rendkívül szomorú, ebből manapság képtelenség lenne megélni

– magyarázta az énekesnő, hozzátéve:

"Nálunk az ORI (Országos Rendező Iroda - a szerk.) intézte a levonásokat, minket meg sem kérdeztek, kézhez kaptuk a gázsit. Most mégis a művészek isszák meg a levét annak, hogy eltűntek a papírok" – jelentette ki.

Nagy Feró eleinte még ennél is kevesebbet kapott: amikor nyugdíjba vonult, mindössze 34 ezer forintot állapítottak meg, most is 75 ezer forint alatt kap.