Bochkor Gábor feltette a nagy kérdést az AI-ról: Elveszi, vagy segíti a munkád?

Bochkor Gábor: „Lehet, hogy Bill Gates erre gondolt, amikor kimondta, hogy meg kell adóztatni a mesterséges intelligenciákat és a robotokat”

A műsorvezető témafelvezetése már eleve ígéretesnek tűnt, így… „Remek dolgokra képes az AI. Csomó munkát el tud végezni helyettünk. De segíti-e, vagy felváltja a munkádat? Ezek a nagy kérdések.”

Az a félelem, hogy a mesterséges intelligencia kiválthatja a munkát, lehet, hogy közelebb van, mint gondolnánk.

„Mindenkinek van mitől félnie… Ha mi nem dolgozunk, akkor mi nem fizetünk be az államkasszába. Ha nem fizetünk be semmit, akkor az államot semmi sem fogja finanszírozni. Lehet, hogy Bill Gates erre gondolt, amikor kimondta, hogy meg kell adóztatni a mesterséges intelligenciákat és a robotokat” – kezdte okfejtését Bochkor Gábor, aki csak úgy mellékesen megjegyezte, hogy ő bizony már el is küldte a Bochkor-csapatnál korábban „szolgálatot” teljesítő, és hite szerint szemtelenül túlszámlázó grafikust, aki helyett ma már az AI-ra bízzák a műsort érintő grafikus munkákat.

Rab Árpád jövőkutató szerint tényleg csak rajtunk áll, mihez kezdünk a mesterséges intelligenciával (Fotó: YouTube)

Rab Árpád: „Magyarországon talán egy-kétezer ilyen robot fog dolgozni, mondjuk öt éven belül”

Bochkorék a teljes világot foglalkoztató kérdés megválaszolására tehát felkérték az ismert jövőkutatót, Rab Árpádot, aki tett is erre egy kísérletet. „Abszolút jogos a kérdés, hogy a pénz, hogy jön vissza.”

A robotok egyébként első körben a gyártósorok mellett vették át az emberek helyét. Olyan munkáknál, mint mondjuk az autógyártás. Vagy mondjuk az extrém körülmények között.

„Például ott, ahol nagyon hideg van, vagy éppen rendkívüli forróság. Illetve a veszélyes munkaköröknél léptek az emberek helyére a robotok. Ugyanakkor Magyarországon talán egy-kétezer ilyen robot fog dolgozni, mondjuk öt éven belül. Nem látom közelinek az időt, amikor ez tömeges problémává válik, de tény, hogy ennek lehetőségén most kell gondolkodnunk. Ez az utópia kicsit az univerzális jövedelem felé visz el. Mi már nem dolgozunk, csak kapjuk a pénzt és minden jól van. Az, hogy kit adóztatunk, a robotot, vagy a céget, amelyik használja, egy fontos kérdés.”

Mert, ha mondjuk leírjuk, hogy az, akinek szeme van, fizessen adót, akkor megcsinálják majd szem nélkül a humanoid robotokat

– próbálta meg első körben egyfajta viccel elütni a történet élét Rab Árpád jövőkutató.