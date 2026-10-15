Bochkor Gábor feltette a nagy kérdést az AI-ról: Elveszi, vagy segíti a munkád?

A magyar nyelv csodálatos és a képes beszéd alkalmazása miatt a mesterséges intelligencia számára egy szint fölött még ingoványos talajnak tűnik. Az ugyanakkor jól látszik, hogy a fejlődése ezen a fronton is rohamos. Hát persze, hogy újságíróként már többször lefuttattam magamban azt a jövőképet, hogy az AI dolgozik helyettem, vagyis a helyemen. Hogy tetszik-e ez ez utópia? Nem! Hacsak, el nem jön a Kánaán és be nem vezetik az „univerzális jövedelmet”. Hogy ez micsoda pontosan és mi köze a mesterséges intelligenciához? Nos, erre a kérdésre is választ kaptunk szerda reggel a Retro Rádióból, ahol Bochkor Gábor kérdezte a szakembert.
Bochkor Gábor: „Lehet, hogy Bill Gates erre gondolt, amikor kimondta, hogy meg kell adóztatni a mesterséges intelligenciákat és a robotokat”
A műsorvezető témafelvezetése már eleve ígéretesnek tűnt, így… „Remek dolgokra képes az AI. Csomó munkát el tud végezni helyettünk. De segíti-e, vagy felváltja a munkádat? Ezek a nagy kérdések.”
Az a félelem, hogy a mesterséges intelligencia kiválthatja a munkát, lehet, hogy közelebb van, mint gondolnánk.
„Mindenkinek van mitől félnie… Ha mi nem dolgozunk, akkor mi nem fizetünk be az államkasszába. Ha nem fizetünk be semmit, akkor az államot semmi sem fogja finanszírozni. Lehet, hogy Bill Gates erre gondolt, amikor kimondta, hogy meg kell adóztatni a mesterséges intelligenciákat és a robotokat” – kezdte okfejtését Bochkor Gábor, aki csak úgy mellékesen megjegyezte, hogy ő bizony már el is küldte a Bochkor-csapatnál korábban „szolgálatot” teljesítő, és hite szerint szemtelenül túlszámlázó grafikust, aki helyett ma már az AI-ra bízzák a műsort érintő grafikus munkákat.
Rab Árpád: „Magyarországon talán egy-kétezer ilyen robot fog dolgozni, mondjuk öt éven belül”
Bochkorék a teljes világot foglalkoztató kérdés megválaszolására tehát felkérték az ismert jövőkutatót, Rab Árpádot, aki tett is erre egy kísérletet. „Abszolút jogos a kérdés, hogy a pénz, hogy jön vissza.”
A robotok egyébként első körben a gyártósorok mellett vették át az emberek helyét. Olyan munkáknál, mint mondjuk az autógyártás. Vagy mondjuk az extrém körülmények között.
„Például ott, ahol nagyon hideg van, vagy éppen rendkívüli forróság. Illetve a veszélyes munkaköröknél léptek az emberek helyére a robotok. Ugyanakkor Magyarországon talán egy-kétezer ilyen robot fog dolgozni, mondjuk öt éven belül. Nem látom közelinek az időt, amikor ez tömeges problémává válik, de tény, hogy ennek lehetőségén most kell gondolkodnunk. Ez az utópia kicsit az univerzális jövedelem felé visz el. Mi már nem dolgozunk, csak kapjuk a pénzt és minden jól van. Az, hogy kit adóztatunk, a robotot, vagy a céget, amelyik használja, egy fontos kérdés.”
Mert, ha mondjuk leírjuk, hogy az, akinek szeme van, fizessen adót, akkor megcsinálják majd szem nélkül a humanoid robotokat
– próbálta meg első körben egyfajta viccel elütni a történet élét Rab Árpád jövőkutató.
„Elméletben kialakítható a fenntartható körforgás”
A szakembert ugyanakkor valóban foglalkoztatja ez a nem is annyira a távoli jövőbe mutató kérdés, és kifejtette, mire gondol.
Az univerzális alapjövedelemnek kétféle logikája is van. Az egyik az, amikor mindenkinek adunk pénzt. A másik pedig, amikor az állam ad minden szolgáltatást, tehát nincs is szükség a pénzre.
„Olyan ez, mint a becsületes kommunizmus… A pénz egyébként bejöhet úgy, hogy a cégek befizetik a robotok után. De az sem mindegy, hogy mi lesz azzal a pénzzel utána. Vagyis az, hogy az embereknek hogy lesz pénze. Voltak már kísérletek az ezerhétszázas években arra, hogy mindenkinek adtak pénzt. Jól is működött egyébként. Az derült ki, hogy ha az emberek kapnak pénz, akkor is dolgoznak valamennyit, de közben sokkal egészségesebbek. A gond csak az volt vele, hogy a rossz és nehéz melókat nem akarta elvégezni senki. Na, ezekre például jók lehetnének a robotok. Van is egy ilyen pozitív vízió, de ez lassú lesz. Mert kéne három-, négymilliárd robot, hogy ezt meg lehessen valósítani. Elméletben kialakítható a fenntartható körforgás” – mondta Rab Árpád, aki hozzátette, az USA a XX. század vége felé nagyon közel állt ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia nélkül is megvalósítsa ezt az ideális társadalmat. Több régióban tesztelték az elképzelést és azt látták, hogy működik is. Olyannyira, hogy a törvényjavaslat el is jutott a szenátusig, ahol végül elbuktatták.
„Nem ártana hozzá némi végtelen erőforrás és rengeteg hely”
Bochkor Gábor ugyanakkor feltett még egy fontos kérdést. Az édes, mesterséges intelligenciával és robotsereggel megtámogatott semmittevés vajon milyen hatással lenne ránk, emberekre? Eltunyulnánk, vagy éppen ellenkezőleg, kivirágoznánk és úgy élnénk, mint Marci Hevesen? Rab Árpádnak erre is volt kész válasza. „Elvileg rajtunk múlik, de ez arról is szól, hogy alapvetően mennyire bízunk az emberekben.”
Kérdés, hogy mit teszünk, ha ráérünk. Elkezdünk egymással foglalkozni, vagy visszahúzódunk a szobába és morgolódunk, miközben játszunk egy konzolon?
„Ugyanakkor az említett kísérleteknek pozitív hatásai voltak. Ebből a szempontból én magam optimista vagyok. Ez lehetne az emberiség aranykora. Csak nem ártana hozzá némi végtelen erőforrás és rengeteg hely” – magyarázta a Bochkor szerdai adásában a szakember, aki persze nem tudja kihagyni a képletből az emberi gyarlóságot, ami bizony gátja lehet az ilyen irányú fejlődésnek.