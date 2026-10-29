Bodrogi Gyula Oszter Sándorról: „A hétköznapokban is ott bujkált benne az a becsületes betyár”

Bodrogi Gyula: „Oszter Sándorban a hétköznapi életében is ott bujkált az a becsületes betyár”

„Sajnos, akárhogy töröm a fejem, nem tudom felidézni az utolsó beszélgetésünket. Pedig szeretném… Nagyon sokat beszélgettünk egymással és sokat is játszottunk együtt. Ő volt és marad is az örökös Rózsa Sándor… Az a szerep egyszerűen megtalálta őt és gyakorlatilag eggyé is váltak. Átütő erejű volt, ahogyan belehelyezkedett abba a karakterbe.”

Olyannyira így volt ez, hogy színházi berkekben gyakran mondogattuk is, hogy egy adott szerepet „a Rózsa Sándor játszotta”.

„Oszter Sándorban a hétköznapi életében is ott bujkált az a becsületes betyár. Ha valamit kigondolt, azt át is vitte tűzön, vízen át” – kezdte az Origónak Bodrogi Gyula.

Oszter Sándor is szenvedélyes vadász volt. Bodrogi Gyulával sokszor kalandoztak együtt az erdők mélyén (Fotó: MW)

„Csak arra lennék kíváncsi, hogy lenne-e bármi, amit máshogyan tenne...”

A Nemzet Színésze címmel is kitüntetett színész értette barátja csendjeit is. „Oszter Sándor kiváló beszélgetőpartner volt és tényleg sok szó esett köztünk egy-egy közös vadászat előtt, vagy éppen után. Olyankor egy pohár bor mellett csevegtünk az élet nagy dolgairól, filmről, színházról, egyszóval mindenről, ami összekötött minket.”

De Sándor csendjei is beszédesek voltak, hogy ezzel a képzavarral éljek. És én ebből a beszédes csendből is nagyon sokat kaptam, hiszen a vadászleseken hosszú órákat ültünk egymás mellett némán és türelmesen.

„Értettük egymás csendjét és ez talán még fontosabb is volt, mint a szavaink. A mi barátságunkat semmi nem tette próbára soha. Még csak szóváltásra sem emlékszem, nem hogy vitára” – fogalmazott lapunknak Bodrogi, akinek saját szobája volt a híres, diósjenői vadászbirtokon, ahová gyakran kapott meghívást. „Angélának és nekem saját szobánk volt a diósjenői vadászbirtokán. Az volt az a háló, amit tényleg senki másnak nem adott oda, még akkor sem, ha népes társaságot látott vendégül éjszakára. Ezt hanyagul csak Bodrogi szobának hívta és ez nekem hatalmas megtiszteltetés volt és az a mai napig is. Ha valamilyen csoda folytán lehetőségem lenne még egy utolsó beszélgetésre vele, csak arra lennék kíváncsi, hogy lenne-e bármi, amit máshogyan tenne, ha elölről kezdhetné ezt az egész rumlit, amit életnek hívunk” – árulta el Bodrogi Gyula, akinek még ma is fáj Oszter Sándor halála.