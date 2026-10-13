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breaking bad

Meghalt a Breaking Bad sztárja: mindössze 34 éves volt

51 perce
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Megrázó hír érkezett Hollywoodból: 34 éves korában meghalt RJ Mitte, a Breaking Bad színésze.
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breaking badmeghaltszínész

34 éves korában elhunyt RJ Mitte amerikai színész, aki a Golden Globe-díjas Totál szívás (Breaking Bad) című sorozatban Walter White fiát alakította. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Breaking Bad
Meghalt RJ Mitte amerikai színész
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

A tragikus hírt képviselője erősítette meg a BBC-nek. Mitte a texasi Brownsville-ben hunyt el.

Saját tapasztalataiból merített

A Bryan Cranston és Aaron Paul főszereplésével készült, Emmy-díjat is nyert szériában Walt Jr. szerepét játszotta. 

A cerebrális parézissel élő művész saját tapasztalatait is beépítette a karakter megformálásába, alakításáért 2014-ben Screen Actors Guild-díjat kapott.

Breaking Bad TV Series 2008 - ???? USA 2010 Season 3 Created by : Vince Gilligan RJ Mitte (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
RJ Mitte a Breaking Bad című sorozat harmadik évadában 2010-ben.
Fotó: AFP

Mitte a United Cerebral Palsy és a Shriners Children's nagyköveteként is tevékenykedett. Saját alapítványt hozott létre jótékonysági és közösségi kezdeményezések támogatására, miközben ismertségét az előítéletek lebontására és a fogyatékossággal élők társadalmi elfogadásának előmozdítására használta.

 

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