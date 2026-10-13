Meghalt a Breaking Bad sztárja: mindössze 34 éves volt

34 éves korában elhunyt RJ Mitte amerikai színész, aki a Golden Globe-díjas Totál szívás (Breaking Bad) című sorozatban Walter White fiát alakította. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Meghalt RJ Mitte amerikai színész

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

A tragikus hírt képviselője erősítette meg a BBC-nek. Mitte a texasi Brownsville-ben hunyt el.

Saját tapasztalataiból merített

A Bryan Cranston és Aaron Paul főszereplésével készült, Emmy-díjat is nyert szériában Walt Jr. szerepét játszotta.

A cerebrális parézissel élő művész saját tapasztalatait is beépítette a karakter megformálásába, alakításáért 2014-ben Screen Actors Guild-díjat kapott.

RJ Mitte a Breaking Bad című sorozat harmadik évadában 2010-ben.

Fotó: AFP

Mitte a United Cerebral Palsy és a Shriners Children's nagyköveteként is tevékenykedett. Saját alapítványt hozott létre jótékonysági és közösségi kezdeményezések támogatására, miközben ismertségét az előítéletek lebontására és a fogyatékossággal élők társadalmi elfogadásának előmozdítására használta.