ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Béremelés, megszűnik az árrésstop, új adók jönnek: nagy változásokat hozhat 2027

bud spencer

97 éve született a pofonok királya: jelenetek, amik miatt ma is imádjuk Bud Spencert – galéria

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Elég egy piros buggy, egy kiadós lakoma vagy egy hatalmas pofon, és máris felidéződnek a kedvenc filmjeink. Bud Spencer október 31-én lenne 97 éves: születésnapján legendás jeleneteivel és a forgatások meglepő történeteivel emlékezünk rá.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
bud spencerterence hillszületésnapgaléria

Egy piros buggy sárga tetővel, egy kincseket rejtő sziget és néhány utánozhatatlan pofon: Bud Spencer filmjeinek felidézéséhez sokszor ennyi is elég. Az 1929. október 31-én született színész ma 97 éves lenne. Születésnapján olyan jelenetekkel emlékezünk rá, amelyekhez ma is jó visszatérni.

97 éves lenne Bud Spencer – ezekért a jelenetekért imádjuk még mindig
97 éves lenne Bud Spencer – ezekért a jelenetekért imádjuk még mindig Fotó: NORTHFOTO

97 éves lenne Bud Spencer – ezekért a jelenetekért imádjuk még mindig

Bud Spencernek elég volt felvonnia a szemöldökét, és már sejteni lehetett, hogy valaki hamarosan megbánja a kötekedést. Terence Hill oldalán pedig a legegyszerűbb helyzetekből is emlékezetes komédiát csinált: egy közösen nyert autóból, egy félresikerült hajóútból vagy egy túlságosan előkelő étkezésből.

A filmjeikben a bunyó legalább annyira szólt a humorról, mint az akcióról. A nagy csattanások között pedig ott voltak a sértődött pillantások, a végtelennek tűnő falatozások és a két főhős örök civódása. Galériánkban felidézünk néhány kedvenc pillanatot, és azt is megmutatjuk, milyen történetek kapcsolódnak a forgatásukhoz.

274508
274745
274745
Galéria: Emlékszel még ezekre az ikonikus jelenetekre? Fotókon a 97 éve született Bud Spencer legjobb pillanatai
1/10
Különben dühbe jövünk, 1974 - Egy autó, amelyért megérte dühbe jönni. A Különben dühbe jövünk történetét a közösen megnyert, majd tönkretett buggy indítja el. A nyitó autóversenyt Olaszországban forgatták, míg a film számos további jelenete Madridban készült

 

Szóljon hozzá!