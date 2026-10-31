97 éve született a pofonok királya: jelenetek, amik miatt ma is imádjuk Bud Spencert – galéria

Egy piros buggy sárga tetővel, egy kincseket rejtő sziget és néhány utánozhatatlan pofon: Bud Spencer filmjeinek felidézéséhez sokszor ennyi is elég. Az 1929. október 31-én született színész ma 97 éves lenne. Születésnapján olyan jelenetekkel emlékezünk rá, amelyekhez ma is jó visszatérni.

97 éves lenne Bud Spencer – ezekért a jelenetekért imádjuk még mindig Fotó: NORTHFOTO

97 éves lenne Bud Spencer – ezekért a jelenetekért imádjuk még mindig

Bud Spencernek elég volt felvonnia a szemöldökét, és már sejteni lehetett, hogy valaki hamarosan megbánja a kötekedést. Terence Hill oldalán pedig a legegyszerűbb helyzetekből is emlékezetes komédiát csinált: egy közösen nyert autóból, egy félresikerült hajóútból vagy egy túlságosan előkelő étkezésből.

A filmjeikben a bunyó legalább annyira szólt a humorról, mint az akcióról. A nagy csattanások között pedig ott voltak a sértődött pillantások, a végtelennek tűnő falatozások és a két főhős örök civódása. Galériánkban felidézünk néhány kedvenc pillanatot, és azt is megmutatjuk, milyen történetek kapcsolódnak a forgatásukhoz.