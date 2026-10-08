A Párizsban romantikázó ByeAlex az Origóról tudta meg, hogy bíróságon kéne lennie

Csütörtök reggel 9-re várták a bíróságon ByeAlexet, hogy vallomást tegyen egy régóta húzódó ügyben, melyben kábítószer-kereskedelemmel vádolják egy kiterjedt droghálózat feltételezett tagjait. Az X-Faktor mentorának az előző, májusi tárgyalási napon kellett volna Tóth Andival együtt megjelennie, de akkor csak az énekesnő ült le a bíróság padsorába. Alex az RTL tehetségkutatójának felvételére hivatkozva távol maradt, ahogy a mostani alkalommal is.

ByeAlex bíróságon kezdte volna a csütörtök reggelt, de helyette Párizsba utazott

(Fotó: RTL)

A tárgyalás közben üzent ByeAlex

A Fővárosi Törvényszékre érkezve, gyorsan kiderült, hogy ByeAlex ismét távol marad, sőt az Instagramra alapján éppen Párizsban romantikázik új kedvesével. Erről az Origo elsőként számolt be a helyszínről, és ezzel nemcsak az olvasótáborunkat informáltuk a történtekről, hanem magát az érintettet is. Alex a tárgyalás közben üzente meg, hogy ő csak akkor értesült a mai hivatalos elfoglaltságáról, miután meglátta az erről szóló Origo cikket. A bírónő által közvetített üzenetben a zenész-énekes azt állította, hogy ő nem kapta meg az idézést, amit feltehetően az édesanyja vett át a saját címén. Ezért Alex teljes nyugalomban repült el a napokba Párizsba, nem tudván, hogy vallomást kellene tennie - állítása szerint.

A Fővárosi Törvényszéken ByeAlex nélkül zajlott a tárgyalás (Fotó: Mediaworks)

Komoly következményekkel járhat ByeAlex távolmaradása

Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen büntetés vár ByeAlexra azért, mert második alkalommal is távol maradt a tárgyalástól, hiába idézték be. Első alkalommal pénzbüntetést róttak ki rá, mert a forgatási elfoglaltságát nem tartották elég jó kifogásnak. Vagyis a párizsi romantikázás is aligha lesz elfogaható kibúvó, így újabb pénzbüntetésre, vagy akár rendőri előállításra is készülhet az énekes.

Mi történt eddig az ügyben?

A májusi tárgyalási napon Tóth Andi nyíltan beszélt arról, hogy a harmadrendű vádlotton, K. Sándoron keresztül próbált kokaint szerezni, amit végül D. Hassan és N. Beáta szállított le neki. Az énekesnő elmondása szerint grammonként körülbelül 30 ezer forintot fizetett a szerért, és 2022-ben négy-öt alkalommal élhetett a lehetőséggel. Tóth Andi gyanúsítottból vált tanúvá, miután teljesítette a fél éves kötelező drogprevenciós elterelési programot. A vádlottak padján ülők vallomásai ugyanakkor több ponton ellentmondtak egymásnak és a tanúvallomásoknak: miközben K. Sándor arról beszélt, hogy a művészvilágban a szorongás és a túlterheltség miatt általános a drogok használata és a segítségnyújtás, a másodrendű vádlott azt állította, soha nem is találkozott személyesen Tóth Andival.