„Alex tette meg az első lépést” - Így ismerkedett meg ByeAlex és barátnője!

Már lassan egy hónapja kezdte el találgatni az internet népe, hogy ki lehet a szőke bombázó ByeAlex mellett. Azonban nem volt sok idejük gyártani az elméleteket, mivel az énekes hamar véget vetett a pletykáknak és egy párizsi utazás alatt közösségi oldalán mutatta meg barátnőjét. Rimóczi Zsófi amellett, hogy a fiatalok körében egy ismert influenszer, édesanya is, amiről szintén őszintén mesélt a Csibész Boiz podcast műsorában.

ByeAlex és Rimóczi Zsófi pár hete hivatalosan is felvállalták egymást, ami után Zsófi most először mesélt kapcsolatukról (Fotó: RTL)

ByeAlex barátnője elárulta hogyan ismerkedtek meg

A pletykák mellett eddig keveset lehetett tudni az X-Faktor mentorának új kapcsolatáról, azonban most Zsófi elárulta, hogy hogyan is alakult ki a szerelem kettőjük között.

Alex tette meg az első lépést felém. Elkezdtünk találkozgatni és nagyon hamar kiderült, hogy mennyire hasonlítunk egymásra. Gyorsan egymásba is szerettünk, csak nehezen beszélek erről így, hogy ő nincs itt velem. Az elején mi órákat beszéltünk telefonon, ami olyan ötórás hívásokat jelent

– árulta el Rimóczi Zsófi.

A két fiatal már a szeretlek szót is kimondta és az is kiderült, hogy Alex volt az első, aki először hangot adott érzéseinek. Zsófi is érezte már egy ideje, hogy szerelmes belé, így pedig kialakult egy harmonikus és közös tiszteleten alapuló kapcsolat, ami mindkettőjüknek nagy erőt ad a magánéletükben.

Rimóczi Zsófi nemcsak influenszer, hanem édesanya is (Fotó: Csibész Boiz podcast)

Hamarosan nyolcéves lesz Rimóczi Zsófi lánya

A jelenleg 32 éves influenszer már 2018 decembere óta édesanya, ami azt jelenti, hogy már 24 évesen született meg kislánya, aki a mai napig az ő szeme fénye.

Nagyon így képzeltem el az életemet. Azt érzem, hogy a legideálisabb időpontban szültem. Bárki tanácsot kér, én megpróbálom objektíven nézni, mivel nem gondolom, hogy ez mindenkinek való lenne. Már nagyon korán azt gondoltam, hogy bármilyen árat is követel az anyaság, én azt teljes mértékben vállalom

– szögezte le.

Az X-Faktor mentora így apukaként is kipróbálhatja magát az életben, amiről eddig még nem tudjuk a véleményét, viszont a közösségi médiában látott boldog képek alapján úgy tűnik, nagyon élvezi ezt a szerepet.