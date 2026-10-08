Mi lesz ennek a vége? A százezres bírság után ByeAlex ismét nem jelent meg a bíróságon

A mai nap, pontban reggel 9 órakor a Fővárosi Törvényszéken folytatódott az a nagy port kavart büntetőper, amelyben kábítószer-kereskedelemmel vádolják egy kiterjedt droghálózat feltételezett tagjait. A tárgyalási nap középpontjában ezúttal Márta Alex, azaz ByeAlex állna, aki a májusi időponthoz hasonlóan, ezúttal sem jelent a bíróság épületében, hogy tanúként tegyen vallomást.

ByeAlex: májusi távolmaradás és a százezres bírság

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a május 18-i tárgyalási napra az X-Faktor korábbi győztese, Tóth Andi, valamint a tehetségkutató mentora, ByeAlex is idézést kapott. Míg Tóth Andi feszülten ugyan, de megjelent a bíróságon és hosszas vallomásban számolt be korábbi kábítószer-fogyasztási szokásairól, valamint a szerek beszerzéséről, addig ByeAlex távol maradt a tárgyalóteremtől.

Az énekes akkori távolmaradását jogi képviselője útján próbálta igazolni, a kimentési kérelem szerint Alex az X-Faktor forgatási kötelezettségei miatt nem tudott jelen lenni, mivel a hiányzása ellehetetleníthette volna a produkciót és súlyos szerződésszegéssel járt volna. A bírónő azonban nem fogadta el az indoklást, elutasította a kérelmet, és 100 ezer forintos rendbírságot rótt ki a zenészre, egyúttal jelezte, hogy ősszel ismét beidézi őt tanúként.

Mi történt eddig az ügyben?

A májusi tárgyalási napon Tóth Andi nyíltan beszélt arról, hogy a harmadrendű vádlotton, K. Sándoron keresztül próbált kokaint szerezni, amit végül D. Hassan és N. Beáta szállított le neki. Az énekesnő elmondása szerint grammonként körülbelül 30 ezer forintot fizetett a szerért, és 2022-ben négy-öt alkalommal élhetett a lehetőséggel. Tóth Andi gyanúsítottból vált tanúvá, miután teljesítette a fél éves kötelező drogprevenciós elterelési programot.

A vádlottak padján ülők vallomásai ugyanakkor több ponton ellentmondtak egymásnak és a tanúvallomásoknak: miközben K. Sándor arról beszélt, hogy a művészvilágban a szorongás és a túlterheltség miatt általános a drogok használata és a segítségnyújtás, a másodrendű vádlott azt állította, soha nem is találkozott személyesen Tóth Andival.