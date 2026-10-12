„Jamina után fapados” – szétkapják a kommentelők ByeAlex új barátnőjét, az énekes visszavágott!

Újabb magyar sztárpár tartja lázban az országot, miután kiderült, hogy ByeAlex és Rimóczi Zsófi összejöttek, és a kapcsolatuk immár teljesen nyilvános tény. A népszerű zenész és az ismert influenszer nemrégiben közös párizsi fotókat pakolt ki a hivatalos közösségi oldalaira, amivel megerősítették a hónapok óta keringő pletykákat. Nem telt el sok idő azóta, hogy az énekes lezárta a korábbi magánéleti fejezetét, hiszen négy és fél év együttlét után 2026 januárjában jelentette be a fájdalmas szakítást Rákóczi Benjaminával, ami akkoriban rengeteg rajongót sokkolt.

ByeAlex barátnője, Rimóczi Zsófi számára nem lesz új a rengeteg kéretlen üzenet lévén, hogy influenszer (Fotó: RTL)

ByeAlex kapcsolata nemzeti ügy lett: Mindenki úgy érzi, beleszólhat

A mostani fejlemények mellett az internet népe azt is árgus szemmel figyeli, hogy Rimóczi Zsófi láthatóan óriási átalakuláson ment keresztül. Feltűnő, hogy mennyire megváltozott a korábbi, sokat emlegetett komposztálós, ősanya korszaka óta, amikor még a természetközeliség, a vidéki élet és az alternatív értékek álltak a fókuszában. Ehhez képest ma már egy jóval modernebb, barbi babásabb, városi életstílust képviselő influenszerként láthatjuk, ami komoly beszédtémát szolgáltatott a kommentelőknek, hiszen sokan éppen ezt a hirtelen száznyolcvan fokos pálfordulást emlegetik a friss románc kapcsán.

Az énekes egy-egy kommentet meg is válaszolt

Azonban a napok korántsem telnek gondtalanul a szerelem városában, mert a magyar közönség a jó szokásához híven azonnal ellepte Alex közösségi oldalait, és válogatott jókívánságokkal bombázták meg a friss szerelmeseket. Volt olyan üzenet, amit a zenész már nem tudott szó nélkül hagyni a durva beszólások áradatában. Az egyik támadó komment így hangzott: „Az apakomplexusos csaj találkozott a szomorú vén f@szzal. Legalább 18 elmúlt már két éve?”, amire Alex frappánsan visszavágott: „32 éves csinovnyikom. csak jól néz ki. ennyi a titok.”