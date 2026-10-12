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ByeAlex

„Jamina után fapados” – szétkapják a kommentelők ByeAlex új barátnőjét, az énekes visszavágott!

47 perce
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Újabb álompár vállalta fel a kapcsolatát, ám a rajongók durva beszólásokkal lepték el az első közös fotókat. A párizsi útról posztolt romantikus pillanatok alá érkező nyers kommentek mellett ByeAlex sem tudott szó nélkül elmenni.
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ByeAlexkapcsolatbotránybejelentés

Újabb magyar sztárpár tartja lázban az országot, miután kiderült, hogy ByeAlex és Rimóczi Zsófi összejöttek, és a kapcsolatuk immár teljesen nyilvános tény. A népszerű zenész és az ismert influenszer nemrégiben közös párizsi fotókat pakolt ki a hivatalos közösségi oldalaira, amivel megerősítették a hónapok óta keringő pletykákat. Nem telt el sok idő azóta, hogy az énekes lezárta a korábbi magánéleti fejezetét, hiszen négy és fél év együttlét után 2026 januárjában jelentette be a fájdalmas szakítást Rákóczi Benjaminával, ami akkoriban rengeteg rajongót sokkolt.

ByeAlex maga válaszolta meg a támadó üzeneteket.
ByeAlex barátnője, Rimóczi Zsófi számára nem lesz új a rengeteg kéretlen üzenet lévén, hogy influenszer (Fotó: RTL)

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A mostani fejlemények mellett az internet népe azt is árgus szemmel figyeli, hogy Rimóczi Zsófi láthatóan óriási átalakuláson ment keresztül. Feltűnő, hogy mennyire megváltozott a korábbi, sokat emlegetett komposztálós, ősanya korszaka óta, amikor még a természetközeliség, a vidéki élet és az alternatív értékek álltak a fókuszában. Ehhez képest ma már egy jóval modernebb, barbi babásabb, városi életstílust képviselő influenszerként láthatjuk, ami komoly beszédtémát szolgáltatott a kommentelőknek, hiszen sokan éppen ezt a hirtelen száznyolcvan fokos pálfordulást emlegetik a friss románc kapcsán.

Az énekes egy-egy kommentet meg is válaszolt

Azonban a napok korántsem telnek gondtalanul a szerelem városában, mert a magyar közönség a jó szokásához híven azonnal ellepte Alex közösségi oldalait, és válogatott jókívánságokkal bombázták meg a friss szerelmeseket. Volt olyan üzenet, amit a zenész már nem tudott szó nélkül hagyni a durva beszólások áradatában. Az egyik támadó komment így hangzott: „Az apakomplexusos csaj találkozott a szomorú vén f@szzal. Legalább 18 elmúlt már két éve?”, amire Alex frappánsan visszavágott: „32 éves csinovnyikom. csak jól néz ki. ennyi a titok.”

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ByeAlex exe is előkerült

Ezzel azonban még távolról sem volt vége a sornak, hiszen a kedves rajongók özönleni kezdtek a további véleményeikkel is a poszt alatt. Jöttek még olyan kedves megjegyzések, mint: „Akkor készen kaptál egy gyermeket is, megjön majd a kedved egy sajátra is tán”, „Akkor mostantól te tartod el?”, Jamina után kicsit fapados választás, de sok boldogságot”. Láthatóan ByeAlex exe sokak szívébe belopta magát, mert rengetegszer felmerült a neve, illetve a költői kérdés is, hogy ilyen rövid idő alatt az X-Faktor mentora mégis, hogyan tudott továbblépni.

A kéretlen internetes vélemények ellenére Alex és Zsófi kapcsolata továbbra is a legfőbb beszédtéma és egy darabig biztosan az is marad. Akár tetszik a kritikusoknak, akár nem, a páros láthatóan élvezi a közös utazást és egymás társaságát, miközben a közösségi média népe továbbra is nagyítóval figyeli minden rezdülésüket.

 

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