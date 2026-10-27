Szétszedték a kommentelők ByeAlexet: lemondta koncertjét betegség miatt, majd új iPhone-járól készített videót

Nem kímélte a Reddit népe ByeAlexet. A zenész október 22-én, csütörtökön Facebook-oldalán jelentette be, hogy betegség miatt le kell mondania a Csabai Kolbászfesztiválon tervezett koncertjét, majd vasárnap közzétett egy videót, amelyben az új iPhone Duo-t boncolgatja.

Kiakadtak ByeAlex rajongói. Fotó: RTL

Kiakadtak ByeAlex rajongói

Elkaptam valami erőszakos, szemétláda náthát, ami már több mint egy hete gyilkolja a fejemet, az arcomat, a torkomat. Hat éve nem voltam ilyenben. Szóval, sajnos a holnapi csabai kolbászfesztivált nem tudom megcsinálni!

- írta a zenész múlt hét csütörtökön.

Posztjában többször is bocsánatot kért rajongóitól. Elmondása szerint így az idei év nem úgy zárul, ahogy tervezték, ugyanis eddig rengeteg csodás koncerttel ajándékozták meg.

Végül helyette DESH lépett fel a fesztiválon, azonban a rajongók hamar megkérdőjelezték, mennyire súlyos a betegsége. Még aznap megosztott egy videót, amiben egy hamarosan érkező dalra tátog, később tisztázta, hogy a felvétel még korábban készült.

A videót nem ma csináltam, már TikTokon is kint volt. De egyébként már lassan két hete beteg vagyok. Nem azt írtam ki ma, hogy azért mondom le a koncertet, mert nem tudok tátogni a zenémre, vagy nem tudok megmozdulni. Hanem azért, mert náthás beteg vagyok

- írta a kommentekben.

Azonban a zenész vasárnapi posztja ismét kiakasztotta a rajongókat, ugyanis új iPhone Duo-ját mutatta be egy rövid videóban, ahol nem tűnt betegnek a nézők számára.

Végül a bejegyzés egy Reddit-csoportba is eljutott, ahol többen is kifogásolták a zenész viselkedését. Egy felhasználó kiemelte, hogy neki szemet szúrt, hogy a nátha ellenére órákat sorba tudott állni az új telefonért: "24 óra nem telt el, de az új iPhonért sorba tudott állni betegen". Azonban ez a feltételezés részben megbukott, ugyanis egy korábbi posztjában a ByeAlex kiemelte, hogy a telefont előrendelte, annak ellenére, hogy sosem csinált még ilyet. Ráadásul hangján is hallható, hogy beteg.