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star wars

Carrie Fisher 70 éves lenne: Leia hercegnőként lett világhírű, de ő volt Hollywood titkos fegyvere

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Ma lenne 70 éves a Star Wars legendás hercegnője, akit George Lucas tett fel a filmvilág térképének kellős közepébe. Carrie Fisher nevét itthon szinte kizárólag ehhez a szerephez kötjük, pedig a tíz éve elhunyt színésznőnek, bőven akadtak még említésre érdemes szerepei. És ő volt Hollywood egyik legkeresettebb titkos forgatókönyvírója is.
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star warshollywoodszületésnapCarrie Fisher

Carrie Fisher neve örökre összeforrt Leia hercegnő alakjával, ám a hollywoodi kulisszák mögött egészen más szerepben is nélkülözhetetlenné vált. Mások forgatókönyveit javította, saját családi drámájából bestsellert írt, és olyan személyes küzdelmekről beszélt nyíltan, amelyekről a sztárvilág általában inkább hallgatott. Carrie ma ünnepelné 70. születésnapját, így az Origo is megemlékezik róla. Hiszen az élete legalább annyira fordulatos, mint a filmek, melyekben szerepelt, vagy éppen a forgatókönyvüket írta. 

FILE PHOTOS - Carrie Fisher Passes Away At 60.28 Dec 2016Pictured: STAR WARS .CARRIE FISHER. 1977.Photo credit: ZUMA Press / MEGATheMegaAgency.com+1 888 505 6342 CARRIE FRANCES FISHER
Carrie Fisher Leia hercegnőként generációk számára vált az erős nő jelépévé  (Fotó: Northfoto / NORTHFOTO)
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1. Carrie Fisher Leia hercegnőként írta be magát a filmtörténelembe, de nem akart egyszerepes színésznő maradni

1977-ben egyetlen filmszerep megváltoztatta Carrie Fisher életét. A Star Wars Leia Organa hercegnőjeként nem egyszerűen egy űroperában kapott szerepet: egy olyan karaktert formált meg, aki nem várt arra, hogy megmentsék, hanem maga is harcolt, vezetett és visszavágott. A fehér ruha, a különleges konty és a határozott beszólások a popkultúra részévé váltak. Leia nem a klasszikus, passzív hercegnő volt, Fisher pedig olyan szellemet és humort adott neki, amelyekkel generációk számára tette emlékezetessé. A színésznő 1980-ban A Birodalom visszavág, 1983-ban pedig A Jedi visszatér című filmben tért vissza a szerephez. Később, 2015-ben, Az ébredő Erőben már Leia Organa tábornokként láthattuk viszont. A karakter tehát vele együtt öregedett, változott, és a galaxis egyik legfontosabb vezetőjévé vált. Fisher azonban nem akarta, hogy kizárólag a Star Wars alapján ítéljék meg. Már 1980-ban feltűnt a The Blues Brothers című filmben, ahol egy fegyveres, bosszús exmenyasszonyt alakított, aki újra és újra megpróbálja elkapni Jake Bluest. A szerep egészen más oldalát mutatta meg: a kemény, komikus és kiszámíthatatlan Fisherét. Később a Harry és Sally című romantikus vígjátékban is emlékezetes alakítást nyújtott egy mellékszerepben. 

28 December 2016.Carrie Fisher, the actress best known as Star Wars' Princess Leia Organa, has died after suffering a heart attack. She was 60.Here, stock image:16 December 2015.Star Wars: The Force Awakens - UK film Premiere held at Odeon Leicester Square, 24-26 Leicester Square, London.Here: Carrie Fisher.Credit: Justin Goff/GoffPhotos.com Ref: KGC-03 Credit: Justin Goff/GoffPhotos.com Ref: KGC-03 Carrie Fisher
Carrie Fisher sosem tudott igazán kibújni legendás karaktere árnyékából, de serényen próbálkozott (Fotó: Northfoto / NORTHFOTO)

2. Hollywood titkos fegyvere volt, akinek a munkájáról a nézők sokszor nem is tudtak

Miközben a közönség Leia hercegnőként ünnepelte, a filmstúdiók egy egészen más képessége miatt is keresték. Carrie Fisher úgynevezett script doctor volt: már elkészült forgatókönyveket javított, párbeszédeket írt át, és segített abban, hogy a történetek és a karakterek jobban működjenek. Munkája során olyan filmek forgatókönyvének csiszolásában vett részt, mint a Hook, az Apáca-show és A Nászok ásza. Ez a munka gyakran a háttérben zajlott, és nem feltétlenül járt hivatalos stáblistás elismeréssel. Fishernek különösen jó füle volt a párbeszédekhez: értette, hogyan lehet egy jelenetet szellemesebbé, feszesebbé vagy érzelmileg hitelesebbé tenni. A színésznő tehát nem csupán szerepeket játszott, hanem mások filmjeinek alakulására is hatással volt. Hollywoodban sokszor éppen azok a háttéremberek a legértékesebbek, akiknek a nevét a nézők nem ismerik. Fisher közéjük tartozott.

FILE PHOTOS - Carrie Fisher Passes Away At 60.28 Dec 2016Pictured: Apr. 26, 2001 - CARRIE FISHER (SHE WROTE THE FOREWORD FOR THE BOOK).SAKS FIFTH AVENUE INTRODUCES 'HOLLYWOOD MUMS' BOOK.WITH A PARTY AT THEIR BEVERLY HILLS STORE, CA 4/26/2001.JOYCE OSTIN, A TWO TIME BREAST CANCER SURVIVOR, .WROTE THIS BOOK - ALL PROCEEDS GO TO CHARITY.Photo credit: ZUMA Press / MEGATheMegaAgency.com+1 888 505 6342 CARRIE FRANCES FISHER
Carrie Fisher A hollywoodi anyák című könyv bemutatóján 2001-ben. Ő írta a könyv bevezetőjét (Fotó: Northfoto / NORTHFOTO)

3. A saját függőségi válságából írt regényt, amelyből Meryl Streep főszereplésével készült film

Carrie Fisher nem finomkodott, amikor a saját életéről írt. Első regénye, az 1987-ben megjelent Postcards from the Edge egy függőséggel küzdő színésznőről és híres édesanyjával való bonyolult kapcsolatáról szól. A történetben bőven akadtak önéletrajzi elemek: Fisher maga is megküzdött a drogfüggőséggel, és 1985-ben túladagolás miatt kórházba is került. A könyvből 1990-ben film készült, amelynek forgatókönyvét maga Fisher írta. A főszerepeket Meryl Streep és Shirley MacLaine játszották. A történet nem egyszerűen kiteregette a hollywoodi szennyest: a fájdalmas élményeket fekete humorral, öniróniával és kíméletlen őszinteséggel dolgozta fel. Az írás nem egyszeri kitérő volt a karrierjében. Fisher később további regényeket és önéletrajzi könyveket publikált, és a színpadon is sikert aratott a Wishful Drinking című egyszemélyes műsorával. Saját történeteiből olyan előadást teremtett, amely egyszerre volt vallomás, stand-up és hollywoodi önboncolás.

File photo dated 16/12/2015 of Carrie Fisher with her dog Gary as she arrives to the Star Wars: The Force Awakens European Premiere held in London as the American star has been rushed to hospital after reportedly suffering a cardiac arrest aboard a flight from London to Los Angeles, TMZ is reporting. CARRIE FRANCES FISHER
Carrie Fisher imádta az állatokat. A képen saját kutyájával látható, halála előtt egy évvel (Fotó: Northfoto / NORTHFOTO)

4. Carrie Fisher tabunak számító kezelésről is nyíltan vallott

A hollywoodi csillogás mögött komoly személyes küzdelmek húzódtak meg. Fisher bipoláris zavarral élt, és nem akarta eltitkolni a diagnózisát. Nyilvánosan beszélt a mentális betegségekről, a függőségről, valamint az elektrokonvulzív terápiáról, vagyis az ECT-ről is, amelyet saját depressziója kezelésére kapott. Saját tapasztalatairól a Shockaholic című könyvében is írt. Elmondása szerint a kezelés segített neki, ugyanakkor emlékezetkiesést is tapasztalt. Nem állította, hogy ez mindenkinek megfelelő megoldás, de a saját történetét felhasználta arra, hogy nyíltabban lehessen beszélni a mentális egészségről.

FILE PHOTOS - Carrie Fisher Passes Away At 60.28 Dec 2016Pictured: Sept. 24, 2010 - A3567.CARRIE FISHER.EDDIE FISHER.Photo credit: ZUMA Press / MEGATheMegaAgency.com+1 888 505 6342 CARRIE FRANCES FISHER
Carrie Fisher édesapjával, Eddie Fsherrel 1988-ban a férfi születésnapján (Fotó: Northfoto / NORTHFOTO)

5. Egy félrenyelt kelbimbó miatt jegyezte el Dan Aykroyd

Ez a történet szinte túl abszurd ahhoz, hogy igaz legyen. Fisher a The Blues Brothers forgatásán került közel Dan Aykroydhoz, akivel később eljegyezték egymást. A romantikus fordulat azonban nem egy gyertyafényes vacsorán kezdődött, hanem egy félrenyelt kelbimbóval. Fisher fuldokolni kezdett, Aykroyd pedig Heimlich-fogással segített rajta. A férfi nem sokkal később megkérte a kezét. Fisher később humorosan idézte fel a történteket: a mentőakció után úgy érezte, talán érdemes igent mondania, hiszen ki tudja, mikor lesz még szüksége a férfi segítségére. Az eljegyzésből végül nem lett házasság, Carrie Fisher visszatért korábbi szerelméhez, Paul Simonhoz.

 

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