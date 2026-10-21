Carrie Fisher 70 éves lenne: Leia hercegnőként lett világhírű, de ő volt Hollywood titkos fegyvere

Carrie Fisher neve örökre összeforrt Leia hercegnő alakjával, ám a hollywoodi kulisszák mögött egészen más szerepben is nélkülözhetetlenné vált. Mások forgatókönyveit javította, saját családi drámájából bestsellert írt, és olyan személyes küzdelmekről beszélt nyíltan, amelyekről a sztárvilág általában inkább hallgatott. Carrie ma ünnepelné 70. születésnapját, így az Origo is megemlékezik róla. Hiszen az élete legalább annyira fordulatos, mint a filmek, melyekben szerepelt, vagy éppen a forgatókönyvüket írta.
1. Carrie Fisher Leia hercegnőként írta be magát a filmtörténelembe, de nem akart egyszerepes színésznő maradni
1977-ben egyetlen filmszerep megváltoztatta Carrie Fisher életét. A Star Wars Leia Organa hercegnőjeként nem egyszerűen egy űroperában kapott szerepet: egy olyan karaktert formált meg, aki nem várt arra, hogy megmentsék, hanem maga is harcolt, vezetett és visszavágott. A fehér ruha, a különleges konty és a határozott beszólások a popkultúra részévé váltak. Leia nem a klasszikus, passzív hercegnő volt, Fisher pedig olyan szellemet és humort adott neki, amelyekkel generációk számára tette emlékezetessé. A színésznő 1980-ban A Birodalom visszavág, 1983-ban pedig A Jedi visszatér című filmben tért vissza a szerephez. Később, 2015-ben, Az ébredő Erőben már Leia Organa tábornokként láthattuk viszont. A karakter tehát vele együtt öregedett, változott, és a galaxis egyik legfontosabb vezetőjévé vált. Fisher azonban nem akarta, hogy kizárólag a Star Wars alapján ítéljék meg. Már 1980-ban feltűnt a The Blues Brothers című filmben, ahol egy fegyveres, bosszús exmenyasszonyt alakított, aki újra és újra megpróbálja elkapni Jake Bluest. A szerep egészen más oldalát mutatta meg: a kemény, komikus és kiszámíthatatlan Fisherét. Később a Harry és Sally című romantikus vígjátékban is emlékezetes alakítást nyújtott egy mellékszerepben.
2. Hollywood titkos fegyvere volt, akinek a munkájáról a nézők sokszor nem is tudtak
Miközben a közönség Leia hercegnőként ünnepelte, a filmstúdiók egy egészen más képessége miatt is keresték. Carrie Fisher úgynevezett script doctor volt: már elkészült forgatókönyveket javított, párbeszédeket írt át, és segített abban, hogy a történetek és a karakterek jobban működjenek. Munkája során olyan filmek forgatókönyvének csiszolásában vett részt, mint a Hook, az Apáca-show és A Nászok ásza. Ez a munka gyakran a háttérben zajlott, és nem feltétlenül járt hivatalos stáblistás elismeréssel. Fishernek különösen jó füle volt a párbeszédekhez: értette, hogyan lehet egy jelenetet szellemesebbé, feszesebbé vagy érzelmileg hitelesebbé tenni. A színésznő tehát nem csupán szerepeket játszott, hanem mások filmjeinek alakulására is hatással volt. Hollywoodban sokszor éppen azok a háttéremberek a legértékesebbek, akiknek a nevét a nézők nem ismerik. Fisher közéjük tartozott.
3. A saját függőségi válságából írt regényt, amelyből Meryl Streep főszereplésével készült film
Carrie Fisher nem finomkodott, amikor a saját életéről írt. Első regénye, az 1987-ben megjelent Postcards from the Edge egy függőséggel küzdő színésznőről és híres édesanyjával való bonyolult kapcsolatáról szól. A történetben bőven akadtak önéletrajzi elemek: Fisher maga is megküzdött a drogfüggőséggel, és 1985-ben túladagolás miatt kórházba is került. A könyvből 1990-ben film készült, amelynek forgatókönyvét maga Fisher írta. A főszerepeket Meryl Streep és Shirley MacLaine játszották. A történet nem egyszerűen kiteregette a hollywoodi szennyest: a fájdalmas élményeket fekete humorral, öniróniával és kíméletlen őszinteséggel dolgozta fel. Az írás nem egyszeri kitérő volt a karrierjében. Fisher később további regényeket és önéletrajzi könyveket publikált, és a színpadon is sikert aratott a Wishful Drinking című egyszemélyes műsorával. Saját történeteiből olyan előadást teremtett, amely egyszerre volt vallomás, stand-up és hollywoodi önboncolás.
4. Carrie Fisher tabunak számító kezelésről is nyíltan vallott
A hollywoodi csillogás mögött komoly személyes küzdelmek húzódtak meg. Fisher bipoláris zavarral élt, és nem akarta eltitkolni a diagnózisát. Nyilvánosan beszélt a mentális betegségekről, a függőségről, valamint az elektrokonvulzív terápiáról, vagyis az ECT-ről is, amelyet saját depressziója kezelésére kapott. Saját tapasztalatairól a Shockaholic című könyvében is írt. Elmondása szerint a kezelés segített neki, ugyanakkor emlékezetkiesést is tapasztalt. Nem állította, hogy ez mindenkinek megfelelő megoldás, de a saját történetét felhasználta arra, hogy nyíltabban lehessen beszélni a mentális egészségről.
5. Egy félrenyelt kelbimbó miatt jegyezte el Dan Aykroyd
Ez a történet szinte túl abszurd ahhoz, hogy igaz legyen. Fisher a The Blues Brothers forgatásán került közel Dan Aykroydhoz, akivel később eljegyezték egymást. A romantikus fordulat azonban nem egy gyertyafényes vacsorán kezdődött, hanem egy félrenyelt kelbimbóval. Fisher fuldokolni kezdett, Aykroyd pedig Heimlich-fogással segített rajta. A férfi nem sokkal később megkérte a kezét. Fisher később humorosan idézte fel a történteket: a mentőakció után úgy érezte, talán érdemes igent mondania, hiszen ki tudja, mikor lesz még szüksége a férfi segítségére. Az eljegyzésből végül nem lett házasság, Carrie Fisher visszatért korábbi szerelméhez, Paul Simonhoz.