Carrie Fisher 70 éves lenne: Leia hercegnőként lett világhírű, de ő volt Hollywood titkos fegyvere

1. Carrie Fisher Leia hercegnőként írta be magát a filmtörténelembe, de nem akart egyszerepes színésznő maradni

1977-ben egyetlen filmszerep megváltoztatta Carrie Fisher életét. A Star Wars Leia Organa hercegnőjeként nem egyszerűen egy űroperában kapott szerepet: egy olyan karaktert formált meg, aki nem várt arra, hogy megmentsék, hanem maga is harcolt, vezetett és visszavágott. A fehér ruha, a különleges konty és a határozott beszólások a popkultúra részévé váltak. Leia nem a klasszikus, passzív hercegnő volt, Fisher pedig olyan szellemet és humort adott neki, amelyekkel generációk számára tette emlékezetessé. A színésznő 1980-ban A Birodalom visszavág, 1983-ban pedig A Jedi visszatér című filmben tért vissza a szerephez. Később, 2015-ben, Az ébredő Erőben már Leia Organa tábornokként láthattuk viszont. A karakter tehát vele együtt öregedett, változott, és a galaxis egyik legfontosabb vezetőjévé vált. Fisher azonban nem akarta, hogy kizárólag a Star Wars alapján ítéljék meg. Már 1980-ban feltűnt a The Blues Brothers című filmben, ahol egy fegyveres, bosszús exmenyasszonyt alakított, aki újra és újra megpróbálja elkapni Jake Bluest. A szerep egészen más oldalát mutatta meg: a kemény, komikus és kiszámíthatatlan Fisherét. Később a Harry és Sally című romantikus vígjátékban is emlékezetes alakítást nyújtott egy mellékszerepben.

Carrie Fisher sosem tudott igazán kibújni legendás karaktere árnyékából, de serényen próbálkozott (Fotó: Northfoto / NORTHFOTO)

2. Hollywood titkos fegyvere volt, akinek a munkájáról a nézők sokszor nem is tudtak

Miközben a közönség Leia hercegnőként ünnepelte, a filmstúdiók egy egészen más képessége miatt is keresték. Carrie Fisher úgynevezett script doctor volt: már elkészült forgatókönyveket javított, párbeszédeket írt át, és segített abban, hogy a történetek és a karakterek jobban működjenek. Munkája során olyan filmek forgatókönyvének csiszolásában vett részt, mint a Hook, az Apáca-show és A Nászok ásza. Ez a munka gyakran a háttérben zajlott, és nem feltétlenül járt hivatalos stáblistás elismeréssel. Fishernek különösen jó füle volt a párbeszédekhez: értette, hogyan lehet egy jelenetet szellemesebbé, feszesebbé vagy érzelmileg hitelesebbé tenni. A színésznő tehát nem csupán szerepeket játszott, hanem mások filmjeinek alakulására is hatással volt. Hollywoodban sokszor éppen azok a háttéremberek a legértékesebbek, akiknek a nevét a nézők nem ismerik. Fisher közéjük tartozott.