Tizenhét hazai híresség kezdte meg a Celeb vagyok, ments ki innen! műsorát, akik közül Németh Vini, Valkusz Milán, Kármán Odett és G.w.M maradt talpon a fináléra, és akik közül hárman küzdhettek meg a győzelemért.

Ő a Celeb vagyok, ments ki innen! győztese / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Chris Abney

Ő a Celeb vagyok, ments ki innen! győztese

Bár Vini elképesztő izgatottan vágott bele az utolsó kihívásokba, és elmondása szerint olyan motiváltan még sosem kelt fel, mint a döntő előtti napon, végül mégis lecsúszott a dobogóról. A bronzérmes Kármán Odett lett, a második helyezett pedig Valkusz Milán.

Így tehát, aki a fejére tehette a dzsungel legdíszesebb koronáját, az nem más, mint G.w.M.

Felrobbanok! Nagyon vegyes érzéseim vannak, nem tudom, nem találom a szavakat

– fogalmazott a rapper, miután Puskás-Dallos Peti és Sipos Orsi kihirdette a győztest, és aki ezt követően megköszönte a nézőknek a támogatást és a szavazatokat - írta a Blikk.