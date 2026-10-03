Nagy esélyes búcsúzott a dzsungeltől! Közvetlenül a finálé előtt esett ki

PSG Ogli sokak szerint a végső győzelemre is esélyes lehetett volna, ám most a sors úgy hozta, hogy a rajongók rá voksoltak a legkevesebben. A táborlakók közül mindenki nehezen viselte elvesztését, amit jól mutatott, hogy könnyekkel küzdve borultak Ogli nyakába távozásakor. Úgy tűnt, hogy a nézők is megszerették az influenszert, mivel a kommentek között is sokan azt emelték ki, hogy pozitívan csalódtak benne. Ogli képes volt a Celeb vagyok... ments ki innen! műsorában megmutatni azt az oldalát, amit nem sűrűn láthattunk tőle a közösségi oldalakon.

A Celeb vagyok... ments ki innen! kiesője PSG Ogli lett a tegnap esti adásban (Fotó: Máté Krisztián)

Már nem kell sokat kibírniuk a Celeb vagyok... ments ki innen! szereplőinek

Oglinak egy perce volt mindössze, hogy elbúcsúzzon a többiektől. Ott azonban mindenkit nyugtatni szeretett volna, hogy nem kell őt annyira sajnálni, mivel a maradék pár napot már csak kibírják nélküle.

Kint tali két nap múlva. Sok sikert mindenkinek. Már kibírtok másfél napot. Maradtam, amíg tudtam. Sziasztok

— vett könnyes búcsút a tábortól az influenszer.

Vini és G.w.M egyáltalán nem akarta elhinni, hogy PSG Ogli kapta a legkevesebb szavazatot, míg Szőke Rebeka a könnyeivel küszködött.

PSG Ogli kiesésével még közelebb kerültünk a műsor fináléjához (Fotó: RTL)

Már csak öten maradtak

A Celeb vagyok... ments ki innen! egyre közelebb kerül a fináléhoz. A két női és három férfi játékos nem más, mint Szőke Rebeka, Kármán Odett, Valkusz Milán, G.w.M és Németh Vini. Közülük fog kikerülni az RTL műsorának győztese.

Bár PSG Ogli a véghajrában búcsúzott, az biztos, hogy nem okozott csalódást a rajongóknak. A kommentek között szinte mindenki azt írta, hogy nem neki kellett volna kiesnie és akár a végső győzelemre is esélyes lehetett volna. A bátorságpróbákon is kiderült, hogy alig találtak rajta fogást a többiek, mivel a legijesztőbb és gusztustalanabb feladatokat is megcsinálta. Ennek ellenére a nézők szavazatai miatt a tegnap este folyamán Oglinak el kellett hagynia a tábort.