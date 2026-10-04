G.w.M nyerte az óriási lehetőséget, hogy pár hét külön töltött idő után ismét hallhatja szerettei hangját. Azonban a nehézség csak akkor jött, amikor Kármán Odett felolvasta, hogy a rappernek még egy embert választania kell a Celeb vagyok... ments ki innen! szereplői közül, aki szintén hazatelefonálhat. Egyesével ült le mindenkivel beszélni Varga Márk, aki nehéz szívvel hallgatta végig a versenytársak mondanivalóit. Valkusz Milán története pedig olyannyira megérintette, hogy végül mellette döntött...

Nehéz döntés előtt állt G.w.M a Celeb vagyok... ments ki innen! műsorában (Fotó: RTL)

A Celeb vagyok... ments ki innen! legnagyobb nyereménye volt a tét

Valkusz Milán a műsor alatt többször felhozta, hogy legszívesebben már hazatérne a családjához, ám valami mégis Kolumbiában tartotta.

Had kezdjem azzal, hogy viszonylag sokat üzentem már haza a családomnak. Biztos vagyok benne, hogy rengetegszer aggódtak értem és sokszor akartak engem innen kimenekíteni

— mondta Valkusz Milán, akinél ebben a pillanatban tört el a mécses.

G.w.M egyből felpattant és átölelte zenésztársát. Azonban a többiek is éltek volna a lehetőséggel, hogy hazatelefonáljanak, viszont csak egy embert választhatott Márk. „Annyira nehéz, hogy nem tudsz mindenkit megmenteni. Ez most konkrétan egy olyan döntés volt, hogy melyik ujjamat harapjam le vagy melyik kezemet vágjam le. Teljesen kikapcsoltam az agyamat és a szívemre hallgattam” — jelentette ki a kamerák előtt G.w.M.

G.w.M édesapaként döntött úgy, hogy Valkusz Milán szülei kapjanak egy hívást gyermeküktől (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M döntése végül Valkusz Milánra esett

Miló egy olyan változáson megy keresztül pszichésen és lelkileg is: könnyezik, sír, örül, csapkolódik, utána megint sír, hogy muszáj vagyok – mint szülő – úgy dönteni, hogy ő telefonáljon most haza a szüleinek. Neki most óriási szüksége van a szüleire

— mondta a többieknek Varga Márk, akinek döntésével mindenki egyetértett.

Amikor eljött Valkusz Milán pillanata, akkor nagyon nehezen lépett oda a fülkéhez. Édesanyja hangja hallatán jó ideig meg sem tudott szólalni. Aztán a szülők is kiemelték, hogy mindketten elérzékenyültek otthon, hogy a fiuk ennyire emberségesen viselkedik egy ilyen környezetben. „Szerintem ezt a mondatot, hogy az alapján működött, amit ők tanítottak, még soha nem mondtam ki nekik. Most oda-vissza megtörtént az elismerés, ami nem történhetett volna meg jobban” — emelte ki Valkusz Milán.