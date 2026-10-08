Celine Dion fél lábon ugrált, majd váratlanul a földön találta magát - videó

Celine Dion szerda esti franciaországi koncertjén egy pillanatra elvesztette az egyensúlyát, és a színpadra huppant. Az énekesnő azonban egyből felállt, jelezte a közönségnek, hogy nincs baj, majd folytatta a műsort – írja a TMZ.

Celine Dion integet rajongóinak a Royal Monceau Hotel előtt.

Fotó: MAGALI COHEN / AFP

Celine Dion elvesztette az egyensúlyát

Az ünnepelt sztár a Párizs környékén zajló koncertsorozata részeként lépett fel Nanterre-ben.

Az egyik dal közben többször is fél lábon ugrált, amikor egyszer csak megcsúszott és a fenekére esett.

A kezével még sikerült tompítania az esést.

A jelenetet egy Gary Francq nevű néző videóra is vette, aki később a Storyfulnak elmondta, hogy először megijedt, amikor az énekesnő elesett, de hamar megnyugodott, amikor gyorsan felpattant és hüvelykujjával jelezte, hogy minden rendben.

Évek után tért vissza

A mostani fellépéssorozat különösen fontos a kanadai világsztár számára, hiszen évek óta először turnézik. Celine Dion egy ritka neurológiai betegség miatt évekig nem tudott színpadra állni.