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Kiderült, mi okozta a híres amerikai színész 13 éves lányának halálát

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Nyilvánosságra hozták Chad Lowe 13 éves lányának halálának okát. A család korábban csak annyit közölt, hogy felfoghatatlan veszteség érte őket.
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halálchad lowefiona lowecsalád

Megrázó részlet látott napvilágot Chad Lowe 13 éves lányának haláláról. Az orvosszakértői hivatal most megállapította a tragédia körülményeit – adta hírül az Entertainment Weekly

Chad Lowe
Chad Lowe feleségével, Kim Painterrel és három lányával 2023-ban.
Fotó: JUAN PABLO RICO / AFP

Kiderült, hogy öngyilkosság következtében halt meg Chad Lowe 13 éves lánya, Fiona Lowe. A Los Angeles megyei orvosszakértői hivatal tájékoztatása szerint a fiatal szeptember 29-én hajnali 1 óra 14 perckor egy kórházban vesztette életét.

A testvérei is rajongtak érte

A tragédia után a család közleményben búcsúzott Fionától, ám akkor még nem hozták nyilvánosságra, mi vezetett a történtekhez.

Chad Lowe és felesége, Kim Painter szeretetteljes, okos és kreatív lányként emlékeztek Fionára, aki imádott táncolni. Mint írták, a testvérei rajongtak érte, számukra pedig ő volt az életük fénye.

A halála az egész családunk számára lesújtó

 – fogalmaztak, egyúttal arra kérték a mentális problémákkal küzdőket, hogy kérjenek segítséget a 988-as öngyilkosság-megelőzési és krízisvonalon.

Fiona nővére, a 17 éves Mabel a haláleset után egy nappal Instagram-történetében osztotta meg a család közleményét, amelyhez a Fleetwood Mac Landslide című dalát választotta.

Mint azt megírtuk, a színész közösségi oldalán korábban is rendszeresen feltűnt a családja.

2025 februárjában arról is beszámolt, hogy lányai meglátogatták egykori otthonuk maradványait Los Angelesben. A ház a Palisades-i tűzvészben teljesen megsemmisült.

Fiona 13. születésnapján Chad Lowe szívmelengető üzenetet osztott meg lányáról. Akkor egy közös fotó mellé ezt írta: 

Táncolj tovább az életben, FiBear. Nagyon-nagyon szeretlek!

Chad Lowe – aki a színész Rob Lowe öccse – és Kim Painter 2010 augusztusa óta házasok. Lowe korábban Hilary Swank férje volt. Házasságuk 2006 januárjában ért véget, nyolc év után.

Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is! 

 

 

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