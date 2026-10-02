Kiderült, mi okozta a híres amerikai színész 13 éves lányának halálát

Megrázó részlet látott napvilágot Chad Lowe 13 éves lányának haláláról. Az orvosszakértői hivatal most megállapította a tragédia körülményeit – adta hírül az Entertainment Weekly.

Chad Lowe feleségével, Kim Painterrel és három lányával 2023-ban.

Fotó: JUAN PABLO RICO / AFP

Kiderült, hogy öngyilkosság következtében halt meg Chad Lowe 13 éves lánya, Fiona Lowe. A Los Angeles megyei orvosszakértői hivatal tájékoztatása szerint a fiatal szeptember 29-én hajnali 1 óra 14 perckor egy kórházban vesztette életét.

A testvérei is rajongtak érte

A tragédia után a család közleményben búcsúzott Fionától, ám akkor még nem hozták nyilvánosságra, mi vezetett a történtekhez.

A LIFE GONE TOO SOON



Fiona Lowe, the daughter of Pretty Little Liars actor Chad Lowe, has died at age 13. READ: https://t.co/OEzx6P0bSm pic.twitter.com/i9wicAD8Bv — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) October 2, 2026

Chad Lowe és felesége, Kim Painter szeretetteljes, okos és kreatív lányként emlékeztek Fionára, aki imádott táncolni. Mint írták, a testvérei rajongtak érte, számukra pedig ő volt az életük fénye.

A halála az egész családunk számára lesújtó

– fogalmaztak, egyúttal arra kérték a mentális problémákkal küzdőket, hogy kérjenek segítséget a 988-as öngyilkosság-megelőzési és krízisvonalon.

Fiona nővére, a 17 éves Mabel a haláleset után egy nappal Instagram-történetében osztotta meg a család közleményét, amelyhez a Fleetwood Mac Landslide című dalát választotta.

Mint azt megírtuk, a színész közösségi oldalán korábban is rendszeresen feltűnt a családja.

2025 februárjában arról is beszámolt, hogy lányai meglátogatták egykori otthonuk maradványait Los Angelesben. A ház a Palisades-i tűzvészben teljesen megsemmisült.

Fiona 13. születésnapján Chad Lowe szívmelengető üzenetet osztott meg lányáról. Akkor egy közös fotó mellé ezt írta:

Táncolj tovább az életben, FiBear. Nagyon-nagyon szeretlek!

Chad Lowe – aki a színész Rob Lowe öccse – és Kim Painter 2010 augusztusa óta házasok. Lowe korábban Hilary Swank férje volt. Házasságuk 2006 januárjában ért véget, nyolc év után.