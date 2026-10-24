A Charly - Majom a családban nyugdíjba küldte a Balázs Show-t: így néznek ki ma a szereplők

Ki nem emlékezne arra az időszakra, amikor délutánonként mindenki azért kapcsolta be a tévét, hogy az RTL-en a Mónika Show-ban olyat lásson, amit a képernyőn azelőtt még soha. Erdélyi Mónika kibeszélő műsora és az érdekes vendégek dominanciáját aztán házon belülről törték meg. Elindult a Balázs Show, ami a fiatalos lendületével és pimaszságával még újabbnak hatott a hazai televíziózásban, mint az elődje. A Z+ zenecsatornától az RTL Klubra kerülő Sebestyén Balázs királyságát a délutáni műsorsávban sok féle talkshow-val próbálta megdönteni a nagy rivális TV2, azonban mindenki kudarcot vallott. Majd minden mindegy alapon hétvégéről áttették hétköznap délutánokra a Charly - Majom a családban című német sorozatot. A csimpánz és fogadott embercsaládja pedig pár hónap alatt nyugdíjazták a Balázs Show-t. De vannak más izgalmas tények is a szériáról.

A Charly - Majom a családban fél Európát meghódította (Fotó: United Archives / kpa)

10 érdekesség a Charly - Majom a családban című sorozatról

A Charly - Majom a családban a kilencvenes és kétezres évek egyik ismert német családi sorozata volt. Az eredeti címe Unser Charly, vagyis nagyjából „A mi Charlynk”. A történet középpontjában egy csimpánz és az őt befogadó család állt.

1. 1995-ben indult

A sorozat első epizódját 1995. december 27-én mutatták be Németországban. Az évek során a német családi televíziózás egyik hosszan futó produkciójává vált.

2. Összesen 16 évad készült

A sorozat 1995-től 2012-ig futott, és összesen 16 évadot ért meg. Az évadok epizódszáma változó volt, a legutolsó évadban például 21 rész szerepelt.

3. Charly valójában csimpánz

Bár magyarul gyakran egyszerűen majomként emlegetjük, a főszereplő egy csimpánz. A sorozat történetében Charly megszökik fogvatartói elől, majd egy berlini állatorvos családjánál talál menedéket.

4. Nem egyetlen majom játszotta Charlyt

Ez az egyik legmeglepőbb tény: a szerepet a sorozat teljes története során összesen 14 csimpánz alakította. A nézők számára Charly végig ugyanannak a majomnak tűnt, miközben a forgatásokon más-más állatok vették át a szerepet.

5. A sorozat állatvédelmi vitákat váltott ki

A forgatásokon használt csimpánzok tartása, kiképzése és későbbi sorsa miatt állatvédők és kutatók is tiltakoztak. Különösen az okozott aggodalmat, hogy a fiatal állatok a forgatások után mihez kezdtek, és megfelelő körülmények között éltek-e tovább.