A Charly - Majom a családban nyugdíjba küldte a Balázs Show-t: így néznek ki ma a szereplők

Ki nem emlékezne arra az időszakra, amikor délutánonként mindenki azért kapcsolta be a tévét, hogy az RTL-en a Mónika Show-ban olyat lásson, amit a képernyőn azelőtt még soha. Erdélyi Mónika kibeszélő műsora és az érdekes vendégek dominanciáját aztán házon belülről törték meg. Elindult a Balázs Show, ami a fiatalos lendületével és pimaszságával még újabbnak hatott a hazai televíziózásban, mint az elődje. A Z+ zenecsatornától az RTL Klubra kerülő Sebestyén Balázs királyságát a délutáni műsorsávban sok féle talkshow-val próbálta megdönteni a nagy rivális TV2, azonban mindenki kudarcot vallott. Majd minden mindegy alapon hétvégéről áttették hétköznap délutánokra a Charly - Majom a családban című német sorozatot. A csimpánz és fogadott embercsaládja pedig pár hónap alatt nyugdíjazták a Balázs Show-t. De vannak más izgalmas tények is a szériáról.
10 érdekesség a Charly - Majom a családban című sorozatról
A Charly - Majom a családban a kilencvenes és kétezres évek egyik ismert német családi sorozata volt. Az eredeti címe Unser Charly, vagyis nagyjából „A mi Charlynk”. A történet középpontjában egy csimpánz és az őt befogadó család állt.
1. 1995-ben indult
A sorozat első epizódját 1995. december 27-én mutatták be Németországban. Az évek során a német családi televíziózás egyik hosszan futó produkciójává vált.
2. Összesen 16 évad készült
A sorozat 1995-től 2012-ig futott, és összesen 16 évadot ért meg. Az évadok epizódszáma változó volt, a legutolsó évadban például 21 rész szerepelt.
3. Charly valójában csimpánz
Bár magyarul gyakran egyszerűen majomként emlegetjük, a főszereplő egy csimpánz. A sorozat történetében Charly megszökik fogvatartói elől, majd egy berlini állatorvos családjánál talál menedéket.
4. Nem egyetlen majom játszotta Charlyt
Ez az egyik legmeglepőbb tény: a szerepet a sorozat teljes története során összesen 14 csimpánz alakította. A nézők számára Charly végig ugyanannak a majomnak tűnt, miközben a forgatásokon más-más állatok vették át a szerepet.
5. A sorozat állatvédelmi vitákat váltott ki
A forgatásokon használt csimpánzok tartása, kiképzése és későbbi sorsa miatt állatvédők és kutatók is tiltakoztak. Különösen az okozott aggodalmat, hogy a fiatal állatok a forgatások után mihez kezdtek, és megfelelő körülmények között éltek-e tovább.
6. Egy 2002-es botrány után változtattak a forgatáson
Nyilvánosságra kerültek olyan felvételek és állítások, amelyek egy állatidomár nem megfelelő bánásmódját vetették fel. A ZDF megszakította vele az együttműködést, és független állatorvosi szakértő felügyeletét rendelte el a forgatásokhoz és az állatok képzéséhez.
7. A családtagok közül többen is lecserélődtek
Nemcsak Charly szerepében volt változás. Sandra Martint összesen négy különböző színésznő játszotta a sorozat különböző időszakaiban. Michaela szerepét is más színésznő vette át.
8. A történetben az állatorvos személye is megváltozott
A sorozat elején Dr. Philipp Martin, akit Ralph Schicha alakított, állt a család középpontjában. Később Dr. Max Henning, Ralf Lindermann szereplője vette át az állatorvosi praxis vezetését, és a családi történetek meghatározó alakjává vált.
9. Berlinből Potsdam környékére költözött a sorozat világa
A korai évadok egyik fontos forgatási helyszíne egy Wannsee környéki villa volt. A 14. évad idején a történet és a fő helyszín is vidéki környezetbe került: Max egy potsdami gazdaságba költözött, a forgatásokhoz pedig Stahnsdorf környékét is használták.
10. A valódi Charlyk sorsa máig a sorozat legszomorúbb fejezete
A forgatásokról kikerülő csimpánzok további életéről sokáig kevés megbízható információ állt rendelkezésre. Egy későbbi, 2021-es podcastban végzett kutatás során két egykori szereplőt, Baxtert és Waltert egy texasi állatmenhelyként működő intézményben azonosítottak. A sorozat 2012-ben ért véget, és az állatvédelmi kritikák fontos szerepet játszottak a körülötte kialakult vitákban, bár a megszüntetés egyetlen okaként ezt nem lehet biztosan megjelölni.
Galériánkban pedig megnézhetitek, hogy miként néznek ki ma a sorozat főbb szereplői.