Megszületett az ítélet Chris Brown támadásának ügyében

Chris Brown elkerülte a börtönbüntetést, miután egy tequilás üveggel kétszer fejbe ütött egy férfit egy londoni klubban. Az R&B-énekest nyolc hónap börtönbüntetésre ítélték, amelyet 12 hónapra felfüggesztettek. Brown társa, Omololu Akinlolu, aki szintén részt vett a támadásban, négy hónapos, ugyancsak 12 hónapra felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Megszületett az ítélet: elkerülte a börtönbüntetést Chris Brown. Fotó: ZEYNEP DEMIR / ANADOLU

Megszületett az ítélet: elkerülte a börtönbüntetést Chris Brown

Mint arról korábban beszámoltunk, a zenészt május 15-én hajnalban tartóztatták le egy zenei producer, Abe Diaw súlyos testi sértésének gyanújával. A támadás még 2023. február 19-én a hajnali órákban történt a mayfairi Tape nevű privát klubban.

Az üvegpalack ismételt, fejre irányuló használata egyértelműen veszélyes volt, és azzal a kockázattal járt, hogy súlyosabb sérülést okozott, mint amilyen végül bekövetkezett

- mondta Tony Baumgartner bíró a hétfői tárgyaláson.

A bíróságon bemutatott biztonsági felvételen látható volt, hogy Brown négyszer ütötte meg az üveggel Diawot - kétszer a fején, kétszer a vállán. Összesen 3 videót játszottak le a támadás estélyéről a tárgyaláson, amelyekből kiderült, hogy nem tartott tovább 20 másodpercél az egész.

Akinlolu állítása szerint azután csatlakozott a támadáshoz, hogy azt hitte a zenész veszélyben van. Diawot a támadás után a londoni St Mary's Kórházba szállították, ahonnan később fájdalomcsillapítással és fejsérülés, valamint a térd felszíni sérülésének diagnózisával engedték ki.

Ez nem tervezett erőszak volt. Mindazonáltal két ember által elkövetett súlyos erőszak egy zsúfolt éjszakai klubban

- tette hozzá a bíró, kiemelve, hogy a zenész viselkedése különösen erőszakos volt, és el kellett húzni a helyszínről.

Baumgartner bíró azonban azt is elmondta, hogy tudomásul vette Brown bűnösnek vallását, az óvadék feltételeinek betartását, valamint azt a hatást, amelyet a szabadságvesztés Brown gyermekeire gyakorolna, és kijelentette, hogy az énekes további bűncselekményének kockázata alacsony. Az ítélet azt jelenti, hogy zenészt nem börtönözik be, hacsak a 12 hónapos felfüggesztési időszak alatt nem követ el újabb bűncselekményt.