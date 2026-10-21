Eszméletvesztések, mellrák és kerekesszék: tragédiák sora kíséri Christina Applegate mindennapjait

Újabb megdöbbentő egészségügyi fordulópontról rántotta le a leplet az Egy rém rendes család és a Halott vagy című sorozatok világhírű sztárja, Christina Applegate. A népszerű színésznő a napokban jelentkezett be a MeSsy című podcastműsorában, ahol egy olyan sokkoló információt osztott meg a nyilvánossággal, amely teljesen felborította az eddigi életét és a betegségéről alkotott képét. Az elmúlt években az egyik legismertebb szószólójává vált a szklerózis multiplexnek, ám most kiderült, hogy az egész eddigi diagnózisa téves volt, és az orvosai szerint valójában nem ebben a kórképben szenved. Ez a váratlan hír újabb súlyos fejezetet nyitott a művésznő viharos és rendkívül megterhelő egészségügyi küzdelmeinek sorában, amelyek évtizedek óta megállás nélkül kísérik az életét.

Christina Applegate 2026-ban újabb szörnyű hírt kapott (Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Christina Applegate mellrák túlélő

Applegate élete sajnos régóta összefonódik a legnehezebb betegségekkel és a halálközeli drámákkal. Mindössze 36 éves volt, amikor mellrákot diagnosztizáltak nála, és a BRCA1 génmutációja miatt 2008-ban kétoldali emlőeltávolításon esett át, majd 2017-ben a petefészkeit is eltávolíttatta. A megpróbáltatások azonban a szülőszobán sem értek véget: 2011-ben, kislánya születése után egy súlyos fertőzés lépett fel nála, ami életveszélyes vérfertőzéshez, vagyis szepszishez vezetett volna, ha az orvosok nem avatkoznak be időben. Emellett a szervezetét súlyos anafilaxiás allergiás reakciók és veszélyes gyógyszerérzékenységek is gyötörték a korábbi műtétei során.

Christina Applegate tünetei alapján azt hitték az orvosok, hogy a sztár szklerózis multiplexben szenved (Fotó: Kay Blake)

Többször is elájult forgatás közben

A szervezetét ért megpróbáltatások sora az elmúlt években tovább fokozódott. Még mielőtt tisztázódott volna a neurológiai állapota, a színésznő többször esett össze a nyílt utcán és forgatásokon, a hirtelen eszméletvesztések és ájulások során komoly sérülésveszélynek volt kitéve. Nemrégiben pedig egy súlyos, mindkét veséjét érintő fertőzés miatt szállították rohammentővel kórházba, ahol napokig küzdöttek az állapotának stabilizálásáért.