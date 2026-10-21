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Christina Applegate

Eszméletvesztések, mellrák és kerekesszék: tragédiák sora kíséri Christina Applegate mindennapjait

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Mellrák, életveszélyes fertőzések és ájulásos rosszullétek sora nehezítette a népszerű sorozatsztár mindennapjait. Christina Applegate élete során már többször is visszatért a halál torkából, miután az orvosok egymás után küzdöttek meg a legsúlyosabb diagnózisaival.
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Christina Applegatebetegségműtétkórház

Újabb megdöbbentő egészségügyi fordulópontról rántotta le a leplet az Egy rém rendes család és a Halott vagy című sorozatok világhírű sztárja, Christina Applegate. A népszerű színésznő a napokban jelentkezett be a MeSsy című podcastműsorában, ahol egy olyan sokkoló információt osztott meg a nyilvánossággal, amely teljesen felborította az eddigi életét és a betegségéről alkotott képét. Az elmúlt években az egyik legismertebb szószólójává vált a szklerózis multiplexnek, ám most kiderült, hogy az egész eddigi diagnózisa téves volt, és az orvosai szerint valójában nem ebben a kórképben szenved. Ez a váratlan hír újabb súlyos fejezetet nyitott a művésznő viharos és rendkívül megterhelő egészségügyi küzdelmeinek sorában, amelyek évtizedek óta megállás nélkül kísérik az életét. 

Christina Applegate rengeteg betegséget győzött már le.
Christina Applegate 2026-ban újabb szörnyű hírt kapott (Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Christina Applegate mellrák túlélő

Applegate élete sajnos régóta összefonódik a legnehezebb betegségekkel és a halálközeli drámákkal. Mindössze 36 éves volt, amikor mellrákot diagnosztizáltak nála, és a BRCA1 génmutációja miatt 2008-ban kétoldali emlőeltávolításon esett át, majd 2017-ben a petefészkeit is eltávolíttatta. A megpróbáltatások azonban a szülőszobán sem értek véget: 2011-ben, kislánya születése után egy súlyos fertőzés lépett fel nála, ami életveszélyes vérfertőzéshez, vagyis szepszishez vezetett volna, ha az orvosok nem avatkoznak be időben. Emellett a szervezetét súlyos anafilaxiás allergiás reakciók és veszélyes gyógyszerérzékenységek is gyötörték a korábbi műtétei során.

Félrediagnosztizálták Christina Applegate-et.
Christina Applegate tünetei alapján azt hitték az orvosok, hogy a sztár szklerózis multiplexben szenved (Fotó: Kay Blake)

Többször is elájult forgatás közben

A szervezetét ért megpróbáltatások sora az elmúlt években tovább fokozódott. Még mielőtt tisztázódott volna a neurológiai állapota, a színésznő többször esett össze a nyílt utcán és forgatásokon, a hirtelen eszméletvesztések és ájulások során komoly sérülésveszélynek volt kitéve. Nemrégiben pedig egy súlyos, mindkét veséjét érintő fertőzés miatt szállították rohammentővel kórházba, ahol napokig küzdöttek az állapotának stabilizálásáért.

Kórházba került az Egy rém rendes család sztárja – egyre nagyobb a baj
Szívszorító vallomást tett a súlyos beteg Christina Applegate
A súlyos beteg Christina Applegate megrázó vallomást tett

A mostani téves diagnózis mégis teljesen új megvilágításba helyezte az eddigi szenvedéseit. A színésznő elárulta, hogy amikor az orvosa közölte vele a hírt, hogy nincs SM-je, ő egyáltalán nem érzett boldogságot. Mivel évek óta a szklerózis multiplex volt a magyarázata annak, hogy miért küzd mindennapi fájdalmakkal és miért kényszerült kerekesszékbe, most óriási bizonytalanságot és depressziót él át. Úgy érzi, cserbenhagyta a betegek közösségét, miközben a súlyos mozgási nehézségei továbbra sem múltak el, így újra a legelejéről kell kezdenie az orvosi kutatást a valódi kórkép feltárásáért.

 

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