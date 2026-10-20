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diagnózis

Könnyek közt tett bejelentést Christina Applegate: téves diagnózist kapott a színésznő

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Sokkoló bejelentést tett több hónap csend után a podcastműsorában a Rém rendes család sztárja. Christina Applegate 2021-ben hozta nyilvánosságra, hogy szklerózis multiplexben szenved, ám nemrég az orvosa azt közölte vele, hogy a korábbi diagnózis téves volt. Mutatjuk a részleteket!
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diagnózisChristina Applegatetévedésszklerózis multiplex

Hét hónap távollét után tért vissza a MeSsy című podcastműsorába Christina Applegate, melyben egy sokkoló hírt osztott meg a hallgatósággal. A színésznő október 20-án, kedden tett közzé több epizódot műsorvezetőtársával, Jamie Lynn Siglerrel: ezekben Applegate könnyek jelentette be, hogy az orvosa szerint korábban téves diagnózist kapott és mégsem szklerózis multiplex (SM) okozza a panaszait.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 15: Christina Applegate attends the 28th Annual Critics Choice Awards at Fairmont Century Plaza on January 15, 2023 in Los Angeles, California. Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice Association/AFP (Photo by Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Téves diagnózist kapott Christina Applegate / Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Téves diagnózist kapott Christina Applegate

A Rém rendes család sztárja 2021-ben jelentette be az SM-diagnózisát, azóta pedig interjúkban, a podcastjában és egy 2026-ban megjelent memoárjában is kendőzetlenül mesélt a mindennapi nehézségekről. 

Bejött az orvos a szobámba, és azt mondta: 'Gratulálok, nincs SM-ed'. Egyáltalán nem voltam boldog

– emlékezett vissza most könnyek közt Applegate.

A beszélgetéshez csatlakozott dr. Marwa Kaisey, a Cedars-Sinai Orvosi Központ neurológiai osztályának docense is, aki szerint az SM-mel kapcsolatos téves diagnózisok meglehetősen gyakoriak, mivel nincs egyetlen megbízható teszt erre a betegségre. Hozzátette, szerinte a szklerózis multiplex-szel diagnosztizáltak közel 20 százaléka valójában nem szenved a betegségben.

Christina Applegate ezután kitért arra, bár megtudta, hogy tévesen diagnosztizálták, jelenleg is szenved a tünetektől: a mozgási nehézségei továbbra is súlyosak és kerekesszékre szorul. A történtek ráadásul lelkileg is megviselték: a depresszión túl most az SM közösségben elfoglalt helyzete miatt is küszködik.

Furcsa, mert úgy érzem, mindenkit cserbenhagytam. Furcsa érzés, mivel ez lettem én, az SM reklámarca, és mindennek, amit csináltam. Volt egy okom. Volt egy kib*szott okom arra, hogy miért volt minden egyes napom sz*r. Most pedig nincs okom, és ez nagyon nyugtalanító

- tette hozzá a színésznő, aki jelenleg igyekszik feldolgozni a téves diagnózis okozta sokkot.

A szklerózis multiplex a központi idegrendszert érintő, krónikus betegség, amely háromszor gyakoribb a nőknél, mint férfiaknál. Az első tünetek jellemzően 20-40 éves kor között jelentkeznek. A krónikus, autoimmun megbetegedés tünetei nagyon változatosak, előrehaladása egyénenként változó. Mivel a szklerózis multiplex gyakran ellehetetleníti az érintettek mindennapi tevékenységeit, ezért nagyon fontos a diagnózist követően az idejében megkezdett rehabilitáció, komplex fejlesztés. A Doktor Szöszi sztárja, Selma Blair 2018-ban hozta nyilvánosságra, hogy szklerózis multiplexszel él, aki a közelmúltban állt bíróság elé, miután két stewardess-t is bántalmazott egy repülőjáraton. Az ügyvédje a bíróságon azzal védekezett, hogy a színésznő kihagyta több adagját a neurológiai tüneteit kezelő gyógyszerének, ami hozzájárulhatott a történtekhez. 

 

 

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