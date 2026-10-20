Könnyek közt tett bejelentést Christina Applegate: téves diagnózist kapott a színésznő

Hét hónap távollét után tért vissza a MeSsy című podcastműsorába Christina Applegate, melyben egy sokkoló hírt osztott meg a hallgatósággal. A színésznő október 20-án, kedden tett közzé több epizódot műsorvezetőtársával, Jamie Lynn Siglerrel: ezekben Applegate könnyek jelentette be, hogy az orvosa szerint korábban téves diagnózist kapott és mégsem szklerózis multiplex (SM) okozza a panaszait.

Téves diagnózist kapott Christina Applegate / Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Téves diagnózist kapott Christina Applegate

A Rém rendes család sztárja 2021-ben jelentette be az SM-diagnózisát, azóta pedig interjúkban, a podcastjában és egy 2026-ban megjelent memoárjában is kendőzetlenül mesélt a mindennapi nehézségekről.

Bejött az orvos a szobámba, és azt mondta: 'Gratulálok, nincs SM-ed'. Egyáltalán nem voltam boldog

– emlékezett vissza most könnyek közt Applegate.

A beszélgetéshez csatlakozott dr. Marwa Kaisey, a Cedars-Sinai Orvosi Központ neurológiai osztályának docense is, aki szerint az SM-mel kapcsolatos téves diagnózisok meglehetősen gyakoriak, mivel nincs egyetlen megbízható teszt erre a betegségre. Hozzátette, szerinte a szklerózis multiplex-szel diagnosztizáltak közel 20 százaléka valójában nem szenved a betegségben.

Christina Applegate ezután kitért arra, bár megtudta, hogy tévesen diagnosztizálták, jelenleg is szenved a tünetektől: a mozgási nehézségei továbbra is súlyosak és kerekesszékre szorul. A történtek ráadásul lelkileg is megviselték: a depresszión túl most az SM közösségben elfoglalt helyzete miatt is küszködik.

Furcsa, mert úgy érzem, mindenkit cserbenhagytam. Furcsa érzés, mivel ez lettem én, az SM reklámarca, és mindennek, amit csináltam. Volt egy okom. Volt egy kib*szott okom arra, hogy miért volt minden egyes napom sz*r. Most pedig nincs okom, és ez nagyon nyugtalanító

- tette hozzá a színésznő, aki jelenleg igyekszik feldolgozni a téves diagnózis okozta sokkot.

🚨 BREAKING: Christina Applegate reveals she does NOT have multiple sclerosis. What we know: https://t.co/AiF3sbbN9M https://t.co/OAkGRM29pR — TMZ (@TMZ) October 20, 2026