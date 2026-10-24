Falattnyi bikiniben mutatta meg bomba alakját a kebelcsoda – a videó láttán nehéz máshová nézni

Christine McGuinness apró, zöld bikiniben mutatta meg elképesztő alakját. A 38 éves sztár legújabb fotóival alaposan felkeltette követői figyelmét, és egyértelművé tette: számára még korántsem ért véget a nyár.

Christine McGuinness apró bikiniben mutatta meg bomba alakját Fotó: Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press

Christine McGuinness apró bikiniben mutatta meg bomba alakját – videó

A nyár hivatalosan csak szeptember 23-án ér véget! Minden tisztelettel, de addig tartsátok távol tőlem a sütőtökös lattét és a mikulássapkákat

– üzente rajongóinak.

Christine és televíziós műsorvezetőként ismert egykori férje, Paddy McGuinness 2022-ben jelentették be, hogy különválnak. A volt házaspár továbbra is közösen neveli három gyermekét, Leót, Penelopét és Felicityt cheshire-i otthonukban.

A jelenleg egyedülálló Christine láthatóan igyekszik kiélvezni az élet minden pillanatát. Az Instagramon ezúttal egy apró, limezöld bikiniben készült fotósorozatot osztott meg magáról. Napbarnított bőrét és karcsú alakját megmutatva egy napozóágyon pózolt a kamerának.

Christine korábban arról is őszintén beszélt, hogyan mondták el Paddyvel gyermekeiknek, hogy elválnak. A három gyermeket továbbra is közösen nevelik cheshire-i otthonukban; Leo, Penelope és Felicity egyaránt autista.

A Mailnek elmondta, hogy 12 éves ikreivel már nyíltan beszélgetnek a családban történt változásokról.

Az ikreim most már 12 évesek, így természetesen elkezdtünk beszélgetni ezekről a dolgokról. Egészen elképesztett, hogy mennyi mindent megértenek, és milyen éretten állnak hozzá

– fogalmazott.

Nagyon büszkévé tesz, és nemcsak arra, ahogyan anyaként helytálltam, hanem arra is, hogy családként mennyire nyitottak vagyunk egymással. Jól tudunk kommunikálni, és folyamatosan biztosítjuk a gyerekeket arról, hogy minden rendben van. Azt is szeretnénk, ha tudnák, hogy minden család más, nekünk pedig ez jelenti a normálisat Fontosnak tartom megtanítani nekik azt is, hogy a felnőtté válás egyik nagyszerű velejárója, hogy az ember bármikor meggondolhatja magát

– mondta Christine.

A modell szerint ugyanez igaz a párkapcsolatokra is.

Lehet, hogy egyik nap még párkapcsolatban élsz valakivel, másnap pedig úgy érzed, inkább csak barátok szeretnétek lenni, vagy egyszerűen családtagként tekintetek egymásra. Ezzel semmi baj nincs, ezt is lehet választani

– folytatta.