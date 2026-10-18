Megszületett a rock and roll atyja, aki fejet hajtott Deák Bill Gyula előtt

Egy valódi legenda jött a világra 1926. október 18-án a Missouri állambeli St. Louisban, Chuck Berry Charles Edward Anderson Berry néven, aki a későbbiekben Chuck Berry néven vált ismertté. Egy hatgyermekes család negyedik tagjaként Berry gyermekként számos érdeklődési körnek, valamint hobbinak hódolt, és már egészen korán megcsillogtatta zenei tehetségét.

Ma lenne 100 éves a rock and roll atyja, Chuck Berry / Fotó: COLLECTION CHRISTOPHEL / Collection ChristopheL via AFP

Ma lenne 100 éves a rock and roll atyja, Chuck Berry

Középiskolásként Chuck Berry részt vett az intézmény éves tehetségkutatóján: ekkor Jay McShann Confessin' the Blues című számát énekelte, miközben egy barátja gitározott. Bár az iskola vezetősége felháborodott a dal nyers tartalma miatt, a diákok körében hatalmas sikert aratott az előadás, és felkeltette Berry érdeklődését a gitártanulás iránt. Nem sokkal később gitárleckéket kezdett venni, a helyi jazzlegendától, Ira Harristől tanult.

Az érettségi előtt Berry rossz társaságba keveredett, majd 1944-ben fegyveres rablásért őrizetbe vették Kansas Cityben. Eredetileg tíz évre ítélték, jó magaviselet miatt viszont három év után, nem sokkal a 21. születésnapja előtt kiszabadult, azonban a későbbiekben is többször szembekerült a törvénnyel.

1948-ban Berry feleségül vette Themetta "Toddy" Suggst, akitől négy gyermeke született. 1951-ben kezdett el ismét gitározni kezdett, miután egykori középiskolai osztálytársa, Tommy Stevens meghívta a zenekarába. Ezt követően helyi éjszakai klubokban játszottak St. Louisban, Berry pedig csakhamar hírnévre tett szerzett élénk, színpadias előadásmódjával.

1955 májusában Chicagóba utazott, itt találkozott Muddy Watersszel , aki azt javasolta neki, hogy lépjen kapcsolatba Leonard Chess-szel, a Chess Records munkatársával. Velük vette fel a Maybellene-t - az Ida Red című countrydal feldolgozását - , amely több mint egymillió példányban kelt el, és az első helyet érte el a Billboard rhythm and blues listáján.

Berry ezt követően olyan, slágerré váló dalokkal jelentkezett, mint a Brown-Eyed Man, a Too Much Monkey Business, a Memphis, a Roll Over, a Beethoven! és a persze a Johnny B. Goode, amelyet az egyik mesterműveként tartanak számon.

Chuck Berry nagy újítása volt az akkor még senki másra sem jellemző gitárstílus: rövid, gyors riffeket játszott változatos stílusban, amivel megtörte az addigi zene sematikus voltát. Dalaiban a tinédzserekhez szólt, az ő életüket leginkább érintő problémákat feszegette, valamint ő találta ki a duckwalkot is.

Az 1960-as és 1970-es években a zenéje olyan együtteseket inspirált, mint a Beatles és a Rolling Stones, 1986-ban pedig az elsők között volt, akiket beiktattak a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. A 90. születésnapján jelentette be, hogy új albumot tervez kiadni a felesége, Themetta tiszteletére. Ennek megjelenését végül már nem érhette meg: a zenei legenda 2017. március 18-án, az otthonában hunyt el.

Hazánkban is fellépett Chuck Berry kétszer: 1984-ben és 1998-ban adott koncertet hazánkban. 1984-ben Deák Bill Gyulával - aki idén szeptemberben vesztette életét -, közösen lépett színpadra a Budapest Sportcsarnokban, és akit ezt követően méltatott úgy, mint „a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam”.

(Via) (Via) (Via)