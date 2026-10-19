Cindy Crawford megtörte a csendet fia halála után

Cindy Crawford szívszorító üzenetben emlékezett meg fiáról, Presley Gerberről, aki 27 évesen hunyt el. A világhírű modell közel egy hónappal a tragédia után osztotta meg fájdalmát, és arról is írt, mennyire büszke gyermekére.

Cindy Crawford megtörte a csendet fia, Presley Gerber halála után. A világhírű modell megható üzenetben vallott családja fájdalmáról, és felidézte, milyen különleges embernek tartotta gyermekét.

Fotó: Robyn Beck / AFP

Presley szeptember 20-án halt meg egy rehabilitációs intézményben. Édesanyja október 18-án egy fekete-fehér fotót tett közzé róla, amelyen szárnyak ölelik körül a fiatal férfit.

Mérhetetlenül összetörtünk szeretett fiunk és testvérünk elvesztése miatt. Hálásak vagyunk, hogy 27 éven át az életünk része lehetett. Presley kedves, csodálatos lélek volt, aki szeretett másokat, és akit rengetegen szerettek

– írta Crawford.

Cindy Crawford és Rande Gerber fia, Presley 27 évesen hunyt el.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

Hozzátette, büszkék arra, ahogyan fia a világban élt: kedvesen fordult másokhoz, és bátran vállalta sebezhetőségét. A család hálás a gyászuk idején kapott szeretetért és támogatásért, amely nemcsak ismerősöktől, hanem olyan idegenektől is érkezett, akik együtt éreznek velük.

Örökké szeretünk, drága fiunk!

– zárta üzenetét Crawford, férje, Rande Gerber és lányuk, Kaia nevében is.

Édesanyja nyomdokaiba lépett

Presley mindössze 15 évesen szerződött az IMG Models ügynökséghez, a következő évben pedig Milánóban debütált a kifutón. Számos neves divatmárka bemutatóján szerepelt, 2018-ban pedig édesanyjával együtt részt vett a Pepsi kampányában, amely Cindy Crawford legendás, 1992-es Super Bowl-reklámját idézte fel – emlékeztet az Entertainment Weekly.

A 2010-es évek végén Presley fokozatosan háttérbe vonult, miközben jogi gondokkal, mentális problémákkal és függőséggel küzdött. Nehézségeiről, kezeléséről és diagnózisairól azonban nyíltan beszélt a közösségi médiában.

Húga is büszke volt az őszinteségére

Kaia Gerber egy augusztusban megjelent Vogue-interjúban méltatta bátyját, amiért nyíltan vállalta a nehézségeit. Elmondása szerint szüleik sokáig óvták magánéletüket a nyilvánosságtól, Presley azonban más utat választott.

A szüleim mindig is nagyon óvták a magánéletüket, és szinte semmit sem osztottak meg a nyilvánossággal. A bátyám viszont megmutatta, milyen sokat jelent, ha valaki őszintén vállalja önmagát, és mások előtt sem rejti el a sebezhető oldalát

– fogalmazott Kaia.