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cindy crawford

Cindy Crawford megtörte a csendet fia halála után

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Közel egy hónappal Presley Gerber halála után Cindy Crawford megható üzenetben emlékezett meg fiáról. A modell a család gyászáról és arról is írt, mennyire büszke volt a 27 éves férfi őszinteségére.
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cindy crawfordpresley gerberüzenet

Cindy Crawford szívszorító üzenetben emlékezett meg fiáról, Presley Gerberről, aki 27 évesen hunyt el. A világhírű modell közel egy hónappal a tragédia után osztotta meg fájdalmát, és arról is írt, mennyire büszke gyermekére.

Cindy Crawford
Cindy Crawford megtörte a csendet fia, Presley Gerber halála után. A világhírű modell megható üzenetben vallott családja fájdalmáról, és felidézte, milyen különleges embernek tartotta gyermekét.
Fotó: Robyn Beck / AFP

Presley szeptember 20-án halt meg egy rehabilitációs intézményben. Édesanyja október 18-án egy fekete-fehér fotót tett közzé róla, amelyen szárnyak ölelik körül a fiatal férfit.

Mérhetetlenül összetörtünk szeretett fiunk és testvérünk elvesztése miatt. Hálásak vagyunk, hogy 27 éven át az életünk része lehetett. Presley kedves, csodálatos lélek volt, aki szeretett másokat, és akit rengetegen szerettek

 – írta Crawford.

Presley Walker Gerber Dead At 27. He was the son of supermodel Cindy Crawford and businessman Rande Gerber, and the brother of model and actress Kaia Gerber. Presley died on Sunday, September 20, 2026 at a rehab facility, according to Los Angeles County Medical Examiner records obtained by PEOPLE. TMZ was first to report the news. BEVERLY GROVE, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - JANUARY 20: Presley Walker Gerber arrives at the Los Angeles World Premiere Of CJ 4DPLEX's 'Infinite Icon: A Visual Memoir' held at AMC The Grove 14 on January 20, 2026 in Beverly Grove, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Cindy Crawford és Rande Gerber fia, Presley 27 évesen hunyt el. 
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

Hozzátette, büszkék arra, ahogyan fia a világban élt: kedvesen fordult másokhoz, és bátran vállalta sebezhetőségét. A család hálás a gyászuk idején kapott szeretetért és támogatásért, amely nemcsak ismerősöktől, hanem olyan idegenektől is érkezett, akik együtt éreznek velük.

Örökké szeretünk, drága fiunk!

– zárta üzenetét Crawford, férje, Rande Gerber és lányuk, Kaia nevében is.

Édesanyja nyomdokaiba lépett

Presley mindössze 15 évesen szerződött az IMG Models ügynökséghez, a következő évben pedig Milánóban debütált a kifutón. Számos neves divatmárka bemutatóján szerepelt, 2018-ban pedig édesanyjával együtt részt vett a Pepsi kampányában, amely Cindy Crawford legendás, 1992-es Super Bowl-reklámját idézte fel – emlékeztet az Entertainment Weekly.

A 2010-es évek végén Presley fokozatosan háttérbe vonult, miközben jogi gondokkal, mentális problémákkal és függőséggel küzdött. Nehézségeiről, kezeléséről és diagnózisairól azonban nyíltan beszélt a közösségi médiában.

Húga is büszke volt az őszinteségére

Kaia Gerber egy augusztusban megjelent Vogue-interjúban méltatta bátyját, amiért nyíltan vállalta a nehézségeit. Elmondása szerint szüleik sokáig óvták magánéletüket a nyilvánosságtól, Presley azonban más utat választott.

A szüleim mindig is nagyon óvták a magánéletüket, és szinte semmit sem osztottak meg a nyilvánossággal. A bátyám viszont megmutatta, milyen sokat jelent, ha valaki őszintén vállalja önmagát, és mások előtt sem rejti el a sebezhető oldalát

– fogalmazott Kaia.

Az Entertainment Weekly értesülései szerint a boncolás már megtörtént, Presley halálának pontos okát azonban a további vizsgálatok lezárultáig nem hozzák nyilvánosságra. A család a tragédia után arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsa tiszteletben a gyászukat és a magánéletüket.

 

 

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