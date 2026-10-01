Rob Lowe egy amerikai talkshow-ban kapta a kérdést, hogy ki volt a legjobb csókolópartnere a filmvásznon. A színésznek nem kellett sokáig gondolkodnia, és egy olyan sztárt nevezett meg, akit a műsorvezető még csak fel sem sorolt a lehetséges válaszok között – olvasható a svájci Blick oldalán.

Rob Lowe elárulta, ki csókolt a legjobban – a színésznőtől még ma is zavarba jön

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Nastassja Kinski volt a befutó

A műsorvezető, Andy Cohen több ismert színésznőt is felsorolt lehetséges válaszként, köztük Demi Moore-t, Rashida Jonest, Kim Cattrallt, Calista Flockhartot és Meg Tillyt.

Rob Lowe azonban Nastassja Kinskit nevezte meg, akivel 1984-ben együtt játszott a John Irving azonos című regényéből készült The Hotel New Hampshire című filmben.

A hollywoodi sztár szerint Kinski akkoriban valószínűleg a legszebb nő volt, akit valaha látott. A közös csókjelenet azonban annyira zavarba hozta, hogy bevallása szerint kifejezetten rettegett tőle.

Nagyon féltem a helyzettől

– mondta Lowe, aki évtizedekkel később is élénken emlékszik a forgatásra.

Nastassja Kinski a Macskák népe (Cat People, 1982) című filmben. A filmet Paul Schrader rendezte.

Fotó: JAMES ZENK / UNIVERSAL PICTURES / AFP

Nastassja Kinski a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején nemzetközi sztárnak számított, és 1981-ben Golden Globe-díjat is nyert. A színésznő egyik legismertebb filmje a Wim Wenders rendezte Párizs, Texas (1984), amelyben Jane Henderson szerepét alakította.

Jennifer Lopez is többször megváltoztatta a válaszát

A Watch What Happens Live with Andy Cohen című amerikai talkshow-ban a házigazda rendszeresen megkérdezi híres vendégeit, ki volt életük legjobb filmes csókolópartnere. Sharon Stone a legendás színészt, Robert De Nirót, Jennifer Lopez pedig korábban Josh Lucast nevezte meg.

Lopez 2025-ben azonban már mást választott: akkor Brett Goldsteint mondta, akivel nem sokkal korábban együtt forgatott.