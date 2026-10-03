Curtis testvére exkluzív interjút adott a börtönben: „Ártatlan vagyok! Szeretnék hazamenni!”

Curtis testvére egyre nehezebben viseli a börtönt

Széki Lajos gyakorlatilag mára csupán árnyéka egykori önmagának. Nem is tagadja, hogy a mentális erejét teljesen felőrölte a mögötte álló öt fogságban és bizonytalanságban töltött év. „Volt katonaként én erős vagyok mentálisan, de öt év alatt már a tűrőképességem határára értem. Lelkileg teljen leépültem.”

2026. június 18-án lejárt az előzetes fogvatartásom ötéves törvényi maximuma. Két nappal a lejárat előtt hirtelen egy évvel meghosszabbították.

„Ennek fényében iszonyatosan nehéz minden egyes bent töltött nap. A családomnak, a feleségemnek és a gyermekeimnek is elviselhetetlen” – kezdte a TV2 riporterének Széki Lajos, aki állítja, még csak nem is igazán ismerte Katzenbach Imrét, akit éppen az a H. Attila mutatott be neki, aki egy a rendőrséggel kötött vádalku keretében nevezte meg őt és egy barátját, mint azon személyeket, akiket megbízott az alvilági pénzeket kezelő és félmilliárd forinttal lelépő egykori focistát.

A másodfokú bíróság végül elrendelte a korábbi ítélet semmissé tételét. Így az eljárás hamarosan előről kezdődik (Fotó: MW)

„Azt mondták, hogy H. Attila nem jó ember és sokszor nem mondott igazat”

„Katzenbach Imrét egy vadászaton ismertem meg 2007 végén, 2008 elején, de maximum háromszor találkoztam vele és később nem kommunikáltunk egymással. Én a vadászatot rendező H. Attilától tudtam meg, hogy eltűnt” – mondta az interjúban Curtis testvére, aki kitart állítása mellett, miszerint ártatlanul vádolják. „Az eljárás kezdete óta következetesen tagadom az ellenem felhozott vádakat, és az igazamért küzdök.”

Önként vállaltam, sőt saját magam kértem a hazugságvizsgálatot, hogy bebizonyítsam az ártatlanságomat.

„Az elsőfokú bíróság az ügyvédi indítvány ellenére a vizsgálatot lefolytató alezredest még csak meg sem hallgatta. Ezt szintén hibaként értékelte a másodfokú bíróság. Az elsőfokú eljárás alatt a szakértői vélemények és a tanúvallomások alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy H. Attila egy manipulatív, nárcisztikus személyiség, aki életvitel szerűen csalásokból, megtévesztésekből és hazugságokból élt. Ez a tény olyan markánsan jelen volt a vallomásokban, hogy az ügyész és a bíró sem hagyta szó nélkül a perbeszédében, illetve az ítéletében. Azt mondták, hogy H. Attila nem jó ember és sokszor nem mondott igazat. Többször követett el bűncselekményeket.”

Továbbra is az a véleményem, hogy H. Attila egy hazug, manipulatív ember, aki úgy próbálja meg elterülni a számára súlyos életfogytig tartó ítéletet, hogy engem hamisan gyilkosnak nevez

– tette hozzá Széki Lajos, aki egyedül abban érzi magát hibásnak, hogy egykor nem hallgatott azokra, akik figyelmeztették, ne álljon szóba a férfivel, aki végül bajba sodorta őt a vallomásával.