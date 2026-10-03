Curtis testvére exkluzív interjút adott a börtönben: „Ártatlan vagyok! Szeretnék hazamenni!”

Széki Lajos több mint öt éve előzetesben ül, mivel azzal vádolják, hogy 2009-ben egy társával megölte, majd egy vadászbirtokon elásta az MTK egykori futballistáját, Katzenbach Imrét. Mint ismeretes, Curtis bátyját az elsőfokú bíróság életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, de a másodfok végül ezt az ítéletet hatályon kívül helyezte és elrendelte egy új eljárás lefolytatását. Lajos jelenleg is a Venyige utcai előzetesházban várja, hogy elkezdődjön az új tárgyalás. Ott adott interjút az Aktív Extrának.
Curtis testvére egyre nehezebben viseli a börtönt
Széki Lajos gyakorlatilag mára csupán árnyéka egykori önmagának. Nem is tagadja, hogy a mentális erejét teljesen felőrölte a mögötte álló öt fogságban és bizonytalanságban töltött év. „Volt katonaként én erős vagyok mentálisan, de öt év alatt már a tűrőképességem határára értem. Lelkileg teljen leépültem.”
2026. június 18-án lejárt az előzetes fogvatartásom ötéves törvényi maximuma. Két nappal a lejárat előtt hirtelen egy évvel meghosszabbították.
„Ennek fényében iszonyatosan nehéz minden egyes bent töltött nap. A családomnak, a feleségemnek és a gyermekeimnek is elviselhetetlen” – kezdte a TV2 riporterének Széki Lajos, aki állítja, még csak nem is igazán ismerte Katzenbach Imrét, akit éppen az a H. Attila mutatott be neki, aki egy a rendőrséggel kötött vádalku keretében nevezte meg őt és egy barátját, mint azon személyeket, akiket megbízott az alvilági pénzeket kezelő és félmilliárd forinttal lelépő egykori focistát.
„Azt mondták, hogy H. Attila nem jó ember és sokszor nem mondott igazat”
„Katzenbach Imrét egy vadászaton ismertem meg 2007 végén, 2008 elején, de maximum háromszor találkoztam vele és később nem kommunikáltunk egymással. Én a vadászatot rendező H. Attilától tudtam meg, hogy eltűnt” – mondta az interjúban Curtis testvére, aki kitart állítása mellett, miszerint ártatlanul vádolják. „Az eljárás kezdete óta következetesen tagadom az ellenem felhozott vádakat, és az igazamért küzdök.”
Önként vállaltam, sőt saját magam kértem a hazugságvizsgálatot, hogy bebizonyítsam az ártatlanságomat.
„Az elsőfokú bíróság az ügyvédi indítvány ellenére a vizsgálatot lefolytató alezredest még csak meg sem hallgatta. Ezt szintén hibaként értékelte a másodfokú bíróság. Az elsőfokú eljárás alatt a szakértői vélemények és a tanúvallomások alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy H. Attila egy manipulatív, nárcisztikus személyiség, aki életvitel szerűen csalásokból, megtévesztésekből és hazugságokból élt. Ez a tény olyan markánsan jelen volt a vallomásokban, hogy az ügyész és a bíró sem hagyta szó nélkül a perbeszédében, illetve az ítéletében. Azt mondták, hogy H. Attila nem jó ember és sokszor nem mondott igazat. Többször követett el bűncselekményeket.”
Továbbra is az a véleményem, hogy H. Attila egy hazug, manipulatív ember, aki úgy próbálja meg elterülni a számára súlyos életfogytig tartó ítéletet, hogy engem hamisan gyilkosnak nevez
– tette hozzá Széki Lajos, aki egyedül abban érzi magát hibásnak, hogy egykor nem hallgatott azokra, akik figyelmeztették, ne álljon szóba a férfivel, aki végül bajba sodorta őt a vallomásával.
„Csak ők tartják bennem a lelket”
Lajosnak ugyanakkor már az is megfordult a fejében, hogy az öccse ismertségének is szerepe lehetett abban, hogy az első fokon eljáró bíróság nem volt elég alapos és körültekintő, mielőtt meghozta az elmarasztaló ítéletet vele szemben. „Ez az ügy a kezdetektől fogva nagy médianyilvánosságot kapott.”
Már voltak olyan jelek, melyekből akár arra is lehetett következtetni, hogy a testvérem ismertsége befolyásolta az eljárás lefolytatását, de bízom benne, hogy ez mégsem így volt.
„Ahogy abban is, hogy az új eljárásban ez fel sem merül majd” – fogalmazott az egykori katonatiszt, majd kitért arra is, hogy mit érzett, amikor a másodfokú bíróság végül hatályon kívül helyezte az ítéletet és elrendelte egy új eljárás lefolytatását. „Amikor a másodfokú bíróság kihirdette a határozatát, először fel sem fogtam az értelmét. Majd aztán a családommal együtt elragadtak az érzelmek és csak sírni tudtam. Mi egy nagyon összetartó család vagyunk. Nélkülük már valószínűleg összeroppantam volna az igazságtalanság súlya alatt. Csak ők tartják bennem a lelket. Napi szinten beszélünk telefonon és természetesen látogatnak is. A gyermekeim erősek, hiszen sportolók, de ez a hullámzó történet felőrli őket is” – magyarázta Széki Lajos, majd üzent azoknak, akik bűnösnek tartják őt. „Nem kívánom az ellenségemnek sem, hogy ártatlanul, több mint öt évet töltsön előzetes fogvatartásban, egy életfogytig tartó szabadságvesztés lehetőségének árnyékában, a teljes bizonytalanságban” – nyilatkozta az Aktív Extra riporterének Curtis bátyja, aki végezetül elárulta, mi lesz az első dolga, ha végül sikerül bebizonyítania ártatlanságát és végre hazatérhet.
Van mit bepótolnom a családommal. Velük szeretnék minél több időt tölteni. És természetesen meglátogatom a nagyon beteg édesanyámat, akit több mint négy éve nem láttam, hiszen mozgásában korlátozott, így nem tud látogatni.
„Csak telefonon tudtunk beszélni. Ártatlan vagyok! Szeretnék hazamenni a feleségemhez és az időközben felnőtté vált gyermekeimhez!” – zárta az interjút Széki Lajos.