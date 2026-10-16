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börtön

Jamaicai drogbáró támadhatott rá P. Diddy-re a börtönben

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Eddig nem lehetett tudni, hogyan sérült meg P. Diddy a börtönben, most azonban új részletek láttak napvilágot. Sajtóinformációk szerint a rapperre egy jamaicai drogbáró támadhatott rá.
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börtöndiddyjamaicai drogbáró

Újabb részletek derültek ki Sean „Diddy” Combs fejsérüléséről: a rappert állítólag egy jamaicai drogbáró verte meg a börtönben, mert úgy vélte, hogy a zenész miatt a rabok bajba kerültek.

P. Diddy
Jamaicai drogbáróval verekedhetett össze P. Diddy a börtönben.
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

A  fogvatartottak egy leleplező riport miatt akadtak ki

A Page Six értelsülései szerint az 56 éves P. Diddy a New Jersey állambeli Fort Dix börtönben verekedett össze a „Dudus” néven ismert Christopher Coke-kal. A jamaicai drogbáró 2012 óta van börtönben, és 23 éves szabadságvesztését tölti. P. Diddy az összetűzés során súlyos fejsérülést szenvedett, ezért kórházba szállították.

A rabok állítólag azért haragudtak meg a rapperre, mert az NBC News riportjából kiderült, a rácsok mögött is luxuskörülmények között élt, és tiltott mobiltelefont, kábítószert, valamint alkoholt birtokolt. 

A beszámoló után legalább két razziát tartottak a börtönben, és több mobiltelefont is lefoglaltak.

Két hétre magánzárkába került a drogbáró

A TMZ úgy tudja, hogy a verekedés P. Diddy napi szünete alatt tört ki, noha a rapper már az NBC riportja miatt a börtön különleges elhelyezési részlegén tartózkodott. Az összetűzés pontos körülményei nem ismertek, a lap azonban arról számolt be, hogy 

a balhé után P. Diddyt és Christopher Coke-ot is két hétre magánzárkába helyezték.

A zenész képviselője a Page Sixnek azt mondta, nem tudják megerősíteni a verekedés hírét. Hozzátette, hogy elsősorban a rapper egészségéért aggódnak.

P. Diddyt 50 hónap szabadságvesztésre ítélték, miután két vádpontban is bűnösnek találták prostitúció céljából történő személyszállítás miatt. Bár korábban felmerült, hogy a híresség a vártnál hamarabb szabadulhat, a börtönnyilvántartásban szereplő dátumot azóta módosították: jelenleg 2028. március 2-án hagyhatja el a börtönt.

 

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